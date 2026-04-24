Teleshow

Gran Hermano Generación Dorada: quiénes siguen en placa y cómo reaccionaron los salvados

Cinco jugadores están nominados y uno dejará la competencia el lunes. El impacto de las decisiones provocó tensiones y nuevas polémicas

Guardar
Santiago del Moro anunció a Tamara como última salvada de la placa de nominados de Gran Hermano. Una gráfica en pantalla muestra a los cinco nominados restantes: Sol, Zunino, Yipio, Danelix y Brian, sujetos a la votación del público.

La semana nueve de Gran Hermano Generación Dorada dejó una nueva configuración en la placa de nominados, marcando el destino de quienes siguen en riesgo de eliminación. Con la tensión en aumento, la definición se produjo durante la gala de este jueves, cuando se confirmaron los nombres de los participantes que deberán esperar la decisión del público para saber si continúan o no en la competencia.

En esta edición, la modalidad de voto es negativa: los televidentes eligen a quién desean ver fuera de la casa. Tras la gala, cinco jugadores permanecieron en la placa y uno de ellos abandonará el reality en la próxima eliminación, a celebrarse el lunes 27. Los nominados que siguen en riesgo son Solange Abraham, Yipio Pintos, Brian Sarmiento, Danelik Galazán y Franco Zunino. Estos nombres generan expectativa y especulación tanto dentro de la casa como fuera de ella, ya que cada uno arrastra su propio historial de jugadas, alianzas y conflictos en el desarrollo del programa.

Brian Sarmiento, un hombre de cabello oscuro y camisa a rayas claras, sentado en un sofá magenta, con lágrimas visibles en sus ojos mientras mira hacia abajo
Brian Sarmiento en zona de riesgo

Durante la emisión del jueves, cuatro participantes lograron salir de placa y aseguraron su permanencia al menos por una semana más. La primera en recibir la buena noticia fue Yanina Zilli, quien celebró con entusiasmo y no dudó en expresar su alivio con un mensaje directo hacia sus detractores, pidiendo que cesaran los votos en su contra.

Tamara Paganini fue la última salvada de Gran Hermano antes de la votación definitiva
Tamara Paganini fue la última salvada de Gran Hermano antes de la votación definitiva

El segundo salvado de la noche fue Eduardo Carrera. Su permanencia fue motivo de especial alegría para Solange Abraham, que en ese momento sintió un respiro. Sin embargo, la dinámica del reality no tardó en cambiar el ánimo de algunos participantes con las siguientes definiciones de la gala.

Las siguientes en salir de placa fueron Daniela De Lucía y Tamara Paganini. Ambas consiguieron continuar en la competencia gracias al apoyo recibido, pero estas decisiones provocaron reacciones diversas en la casa. En particular, la salvación de Tamara Paganini generó incomodidad en Solange Abraham, quien había manifestado, durante la cena de nominados, su deseo de que Tamara fuera la próxima eliminada.

El sistema de votación negativa utilizado esta semana conlleva una dinámica especial: el público debe elegir quién quiere que abandone el juego, lo que modifica las estrategias de nominación y salvación dentro de la casa. Bajo este método, cada voto tiene un peso distinto y obliga a los jugadores a recalcular sus movimientos, generando mayor incertidumbre y tensión en los días previos a la eliminación.

Infografía con una casa bajo focos y cinco figuras humanas. Presenta la lista de cinco nominados de Gran Hermano con sus fotos y detalles de votación.
Después de la gala del jueves, Solange Abraham, Yipio Pintos, Brian Sarmiento, Danelik Galazán y Franco Zunino conforman la placa de nominados de Gran Hermano, enfrentando la decisión del público para la eliminación del lunes 27. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La definición de la placa y las reacciones que suscitó en los jugadores no solo repercutieron dentro de la casa, sino también en el mundo exterior, donde los ex participantes siguen de cerca cada movimiento.

Este jueves, Emiliano Boscatto, subcampeón de la edición 2011 del reality, sorprendió al público al realizar un descargo en sus redes sociales dirigido a Solange Abraham, su excompañera y actual integrante de la Generación Dorada.

Emiliano Boscatto apuntó contra Solange Abraham y reveló internas entre ex participantes de Gran Hermano: “Cambió totalmente”
Emiliano Boscatto apuntó contra Solange Abraham y reveló internas entre ex participantes de Gran Hermano: “Cambió totalmente”

En su publicación, Boscatto expresó su decepción y relató cómo cambió su vínculo con Abraham en los últimos años. Según su testimonio, la relación entre ambos se distanció a raíz de cambios en la actitud de Solange, atribuidos a una relación con un ex pareja de alto poder adquisitivo. El ex participante detalló que Abraham se alejó del grupo de ex Gran Hermano, e incluso modificó su apellido por motivos personales. También mencionó la actitud conciliadora de otro ex compañero, Emanuel, marcando un contraste con la frialdad atribuida a Solange.

Estas declaraciones públicas sumaron un nuevo capítulo a la narrativa de los vínculos entre ex participantes y reflejaron cómo el reality sigue generando repercusiones fuera de la pantalla, con antiguos jugadores interviniendo en la conversación pública y aportando su perspectiva sobre los protagonistas actuales.

Boscatto expresó su decepción y relató cómo cambió su vínculo con Abraham en los últimos años
Boscatto expresó su decepción y relató cómo cambió su vínculo con Abraham en los últimos años

La nueva placa y las reacciones posteriores ponen de manifiesto la intensidad del juego en esta etapa, donde cada decisión puede influir en el desenlace y en la permanencia de los participantes dentro de la casa. La próxima gala de eliminación será clave para definir quién continuará en carrera y quién deberá despedirse de la competencia en esta edición de Gran Hermano.

Temas Relacionados

Gran Hermano Generación DoradaSantiago del MoroTamara PaganiniSolange AbrahamYanina ZillyBrian Sarmiento

Últimas Noticias

Daniel Gómez Rinaldi apuntó contra Mariano Peluffo y habló de su dura interna: “A mí que no me busquen”

Las declaraciones sin filtro del panelista despertaron asombro y destaparon antiguas tensiones laborales entre los periodistas

Daniel Gómez Rinaldi apuntó contra Mariano Peluffo y habló de su dura interna: “A mí que no me busquen”

El regalo de Mario Pergolini a Oriana Sabatini que entusiasmó a los hinchas de Boca Juniors con la llegada de Paulo Dybala

La visita de la actriz a Otro Día Perdido regaló un momento único cuando el presentador le entregó una camiseta para el futbolista

El regalo de Mario Pergolini a Oriana Sabatini que entusiasmó a los hinchas de Boca Juniors con la llegada de Paulo Dybala

El incómodo momento de Milo J que lo obligó a frenar su show en Colombia: “Si van a tirar algo, tírenlo bien”

El joven artista argentino interrumpió su concierto en medio de la euforia cuando un objeto voló sobre el escenario

El incómodo momento de Milo J que lo obligó a frenar su show en Colombia: “Si van a tirar algo, tírenlo bien”

Luquitas Rodríguez contó cómo se prepara para el debut de Paren la Mano Circus: “Estoy ansioso de que la gente se ría”

El conductor, junto a Alfredo Montes Oca y Roberto Galati, dialogaron con Teleshow sobre su próximo proyecto, el cual llevará su espectáculo por diversas provincias

Luquitas Rodríguez contó cómo se prepara para el debut de Paren la Mano Circus: “Estoy ansioso de que la gente se ría”

La palabra de Chiche Gelblung luego de su internación: “Estaba medio flojito”

El periodista contó en LAM por qué tuvo que ser hospitalizado y cómo se encuentra hoy

La palabra de Chiche Gelblung luego de su internación: “Estaba medio flojito”
DEPORTES
Rosario Central suspendió temporalmente las actividades de la categoría 2013 tras una denuncia por violencia y presunto abuso

Rosario Central suspendió temporalmente las actividades de la categoría 2013 tras una denuncia por violencia y presunto abuso

Un jugador de la selección argentina Sub 17 pidió disculpas públicas por su exabrupto tras perder la final ante Colombia

Sin margen de error, Racing recibirá a Barracas Central en busca de ubicarse en zona de clasificación: hora, TV y probables formaciones

Independiente se juega la clasificación a los octavos del Apertura en su visita a Riestra: hora, TV y formaciones

Lanús-Central Córdoba, Estudiantes (RC)-Central y Platense-San Lorenzo le dan continuidad a la fecha 16 del Torneo Apertura

TELESHOW
Daniel Gómez Rinaldi apuntó contra Mariano Peluffo y habló de su dura interna: “A mí que no me busquen”

Daniel Gómez Rinaldi apuntó contra Mariano Peluffo y habló de su dura interna: “A mí que no me busquen”

El regalo de Mario Pergolini a Oriana Sabatini que entusiasmó a los hinchas de Boca Juniors con la llegada de Paulo Dybala

El incómodo momento de Milo J que lo obligó a frenar su show en Colombia: “Si van a tirar algo, tírenlo bien”

Luquitas Rodríguez contó cómo se prepara para el debut de Paren la Mano Circus: “Estoy ansioso de que la gente se ría”

La palabra de Chiche Gelblung luego de su internación: “Estaba medio flojito”

INFOBAE AMÉRICA

La reacción de la prensa británica a la postura de Trump sobre las Malvinas: “La amenaza de las islas”

La reacción de la prensa británica a la postura de Trump sobre las Malvinas: “La amenaza de las islas”

Rusia lanzó un nuevo ataque contra infraestructura civil en la ciudad ucraniana de Odesa: al menos dos muertos y 14 heridos

El rey Carlos III visitará Estados Unidos en medio de la tensa relación entre Donald Trump y Keir Starmer

Chile y Bolivia impulsaron el fortalecimiento del control fronterizo contra la migración ilegal y el crimen organizado

Lula descartó la competencia destructiva y apostó a la “complementariedad” para destrabar el acuerdo entre la UE y el Mercosur