Gran Hermano Generación Dorada: quiénes siguen en placa y cómo reaccionaron los salvados

Santiago del Moro anunció a Tamara como última salvada de la placa de nominados de Gran Hermano. Una gráfica en pantalla muestra a los cinco nominados restantes: Sol, Zunino, Yipio, Danelix y Brian, sujetos a la votación del público.

La semana nueve de Gran Hermano Generación Dorada dejó una nueva configuración en la placa de nominados, marcando el destino de quienes siguen en riesgo de eliminación. Con la tensión en aumento, la definición se produjo durante la gala de este jueves, cuando se confirmaron los nombres de los participantes que deberán esperar la decisión del público para saber si continúan o no en la competencia.

En esta edición, la modalidad de voto es negativa: los televidentes eligen a quién desean ver fuera de la casa. Tras la gala, cinco jugadores permanecieron en la placa y uno de ellos abandonará el reality en la próxima eliminación, a celebrarse el lunes 27. Los nominados que siguen en riesgo son Solange Abraham, Yipio Pintos, Brian Sarmiento, Danelik Galazán y Franco Zunino. Estos nombres generan expectativa y especulación tanto dentro de la casa como fuera de ella, ya que cada uno arrastra su propio historial de jugadas, alianzas y conflictos en el desarrollo del programa.

Brian Sarmiento en zona de riesgo

Durante la emisión del jueves, cuatro participantes lograron salir de placa y aseguraron su permanencia al menos por una semana más. La primera en recibir la buena noticia fue Yanina Zilli, quien celebró con entusiasmo y no dudó en expresar su alivio con un mensaje directo hacia sus detractores, pidiendo que cesaran los votos en su contra.

Tamara Paganini fue la última salvada de Gran Hermano antes de la votación definitiva

El segundo salvado de la noche fue Eduardo Carrera. Su permanencia fue motivo de especial alegría para Solange Abraham, que en ese momento sintió un respiro. Sin embargo, la dinámica del reality no tardó en cambiar el ánimo de algunos participantes con las siguientes definiciones de la gala.

Las siguientes en salir de placa fueron Daniela De Lucía y Tamara Paganini. Ambas consiguieron continuar en la competencia gracias al apoyo recibido, pero estas decisiones provocaron reacciones diversas en la casa. En particular, la salvación de Tamara Paganini generó incomodidad en Solange Abraham, quien había manifestado, durante la cena de nominados, su deseo de que Tamara fuera la próxima eliminada.

El sistema de votación negativa utilizado esta semana conlleva una dinámica especial: el público debe elegir quién quiere que abandone el juego, lo que modifica las estrategias de nominación y salvación dentro de la casa. Bajo este método, cada voto tiene un peso distinto y obliga a los jugadores a recalcular sus movimientos, generando mayor incertidumbre y tensión en los días previos a la eliminación.

Después de la gala del jueves, Solange Abraham, Yipio Pintos, Brian Sarmiento, Danelik Galazán y Franco Zunino conforman la placa de nominados de Gran Hermano, enfrentando la decisión del público para la eliminación del lunes 27. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La definición de la placa y las reacciones que suscitó en los jugadores no solo repercutieron dentro de la casa, sino también en el mundo exterior, donde los ex participantes siguen de cerca cada movimiento.

Este jueves, Emiliano Boscatto, subcampeón de la edición 2011 del reality, sorprendió al público al realizar un descargo en sus redes sociales dirigido a Solange Abraham, su excompañera y actual integrante de la Generación Dorada.

Emiliano Boscatto apuntó contra Solange Abraham y reveló internas entre ex participantes de Gran Hermano: “Cambió totalmente”

En su publicación, Boscatto expresó su decepción y relató cómo cambió su vínculo con Abraham en los últimos años. Según su testimonio, la relación entre ambos se distanció a raíz de cambios en la actitud de Solange, atribuidos a una relación con un ex pareja de alto poder adquisitivo. El ex participante detalló que Abraham se alejó del grupo de ex Gran Hermano, e incluso modificó su apellido por motivos personales. También mencionó la actitud conciliadora de otro ex compañero, Emanuel, marcando un contraste con la frialdad atribuida a Solange.

Estas declaraciones públicas sumaron un nuevo capítulo a la narrativa de los vínculos entre ex participantes y reflejaron cómo el reality sigue generando repercusiones fuera de la pantalla, con antiguos jugadores interviniendo en la conversación pública y aportando su perspectiva sobre los protagonistas actuales.

Boscatto expresó su decepción y relató cómo cambió su vínculo con Abraham en los últimos años

La nueva placa y las reacciones posteriores ponen de manifiesto la intensidad del juego en esta etapa, donde cada decisión puede influir en el desenlace y en la permanencia de los participantes dentro de la casa. La próxima gala de eliminación será clave para definir quién continuará en carrera y quién deberá despedirse de la competencia en esta edición de Gran Hermano.