Los usos más extraños de la IA presentados en el CES 2026

La feria CES 2026 de Las Vegas exhibió una oleada de dispositivos con inteligencia artificial, desde suplementos para dormir hasta aspiradoras y microondas

El CES 2026 reunió productos
El CES 2026 reunió productos que aplican IA en áreas tan diversas como la salud, el hogar y el entretenimiento. (Reuters)

La feria tecnológica CES 2026 de Las Vegas reunió una amplia variedad de dispositivos impulsados por inteligencia artificial, pero algunos de los lanzamientos más llamativos no destacaron por su sofisticación, sino por lo inusual de sus propuestas.

La integración de algoritmos inteligentes abarcó desde herramientas de salud hasta productos de uso doméstico, en varios casos sin un aporte claro en términos de utilidad práctica.

Pastillas para dormir

SleepQ AI-combo drug fue uno de los ejemplos que más atención generó. La empresa Welt, surgida de una incubadora de Samsung, presentó este suplemento vitamínico que promete mejorar el sueño a través de “farmacoterapia mejorada con IA”.

SleepQ AI-combo drug, presentado por
SleepQ AI-combo drug, presentado por Welt, promete mejorar el sueño a partir de algoritmos y datos biométricos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sistema emplea datos biométricos obtenidos de relojes inteligentes o pulseras para recomendar el momento ideal de consumo. La compañía anticipó la inclusión de medicamentos para otros fines, como el manejo de la ansiedad o el dolor, aunque reconoció que por ahora solo utilizan la información para ajustar horarios.

Cortapelos Glyde

En el segmento de cuidado personal, Glyde exhibió sus máquinas de cortar cabello inteligentes. El dispositivo incorpora sensores y un “asistente IA” que ajusta la longitud del corte en tiempo real y ofrece retroalimentación inmediata al usuario. Glyde informó que está desarrollando controles por voz y la posibilidad de que el sistema sugiera estilos personalizados.

La propuesta incluye un accesorio facial que recuerda a herramientas oftalmológicas, lo que contribuyó al asombro entre los asistentes.

El cortapelos inteligente de Glyde
El cortapelos inteligente de Glyde ajusta el corte en tiempo real y sugiere estilos personalizados según el usuario. (Glyde)

Aspiradora de varilla fraccionada

La tendencia de sumar IA a electrodomésticos cotidianos se extendió a las aspiradoras. Deglace, una startup tecnológica, mostró la Fraction stick vac, que utiliza algoritmos para “optimizar la succión” y gestionar reparaciones. Según el fabricante, la “IA predictiva neuronal” supervisa el estado de cada componente, asigna puntajes de salud y sugiere reemplazos mediante la aplicación móvil.

Esta modalidad modular promete reducir los tiempos de inactividad, aunque persisten dudas sobre si el verdadero objetivo es incentivar la compra de repuestos propietarios.

Microondas con IA

El sector de la cocina tuvo su propio exponente con el microondas Wan AIChef. El electrodoméstico funciona con una versión adaptada de Android y ofrece recetas, instrucciones de cocción y una cámara interna para monitorear los alimentos.

Las funciones incluyen planificación de comidas, seguimiento nutricional y conteo de calorías. El fabricante aclara que el aparato solo calienta la comida con precisión de hasta 3 grados Celsius, sin intervenir en la preparación más allá de ese punto.

El microondas Wan AIChef incorpora
El microondas Wan AIChef incorpora un sistema inteligente que asiste en recetas y monitorea la cocción con cámara interna. (Wan AIChef)

Máquina bartender

La automatización también alcanzó al ocio y el entretenimiento. AI Barmen fue presentado como un sistema de coctelería automatizada para eventos privados y empresariales. El equipo utiliza una cámara para estimar la edad del usuario y verificar su sobriedad antes de servir una bebida.

Asimismo, puede crear cócteles personalizados a partir de preferencias del cliente, aunque los resultados no siempre cumplen las expectativas. El fabricante resaltó el potencial de la IA para mejorar la experiencia en este tipo de servicios.

En todos estos casos, la presencia de inteligencia artificial marcó la pauta en el CES 2026, aunque en varios lanzamientos quedó en evidencia la dificultad de justificar el valor añadido de la tecnología. A pesar de ello, las empresas apuestan por la innovación como estrategia para diferenciarse en un mercado cada vez más saturado de soluciones inteligentes.

