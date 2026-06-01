Un nombre de Bluetooth desencadena alerta y obliga a desviar un vuelo de United Airlines

Una vez de regreso en Nueva Jersey, la aeronave fue evacuada. (Composición Infobae: AP/David Zalubowski / AirNav)

Un incidente inusual obligó a un vuelo de United Airlines que partía de Newark con destino a Palma de Mallorca a regresar tras dos horas de trayecto sobre el Atlántico. La causa fue la detección de un nombre sospechoso en un dispositivo Bluetooth, lo que generó una alerta de seguridad y desató una serie de acciones estrictas por parte de la tripulación y las autoridades aeroportuarias.

Alerta de seguridad por nombre de Bluetooth en vuelo de United Airlines

El vuelo despegó desde el Aeropuerto Internacional Newark Liberty a las 17:58 horas y, mientras cruzaba el océano, la tripulación recibió una advertencia de seguridad originada en las oficinas centrales de United en Chicago. Lo que parecía una jornada tranquila cambió radicalmente cuando se detectó un dispositivo Bluetooth con el nombre “BOMB”, lo que en inglés significa “bomba”.

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Ante esta situación, la tripulación comunicó a los pasajeros la necesidad inmediata de apagar todos los dispositivos Bluetooth. El mensaje fue claro: si al menos uno de estos dispositivos permanecía activo, el avión sería obligado a regresar a su punto de origen. Tras repetidas advertencias y un ultimátum de un minuto, algunos dispositivos seguían encendidos, lo que llevó a los pilotos a tomar la decisión de retornar a Newark.

El mensaje fue claro: si al menos uno de estos dispositivos permanecía activo, el avión sería obligado a regresar a su punto de origen. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La instrucción de apagar los dispositivos y el tono de las advertencias generaron inquietud entre los pasajeros, quienes desconocían la gravedad de lo que ocurría. El regreso al aeropuerto de origen fue decidido como medida de precaución, siguiendo los protocolos de seguridad ante la posibilidad de una amenaza a bordo.

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Investigación tras aterrizaje y evacuación de pasajeros

Una vez de regreso en Nueva Jersey, la aeronave fue evacuada. Los pasajeros solo pudieron llevar consigo sus pasaportes y teléfonos móviles, mientras el personal de seguridad procedía a inspeccionar el avión en busca de cualquier objeto sospechoso.

La investigación inicial apuntó a la procedencia de la señal Bluetooth; como cualquier aparato cercano puede detectar dispositivos con nombres personalizados, la alarma surgió únicamente por el apodo asignado al dispositivo y no por la presencia física de ningún artefacto peligroso.

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United Airlines es una de las aerolíneas más grandes y principales de Estados Unidos, con sede en Chicago, Illinois. (REUTERS)

La revisión exhaustiva del avión y de los pasajeros permitió a las autoridades identificar el origen del incidente. Se estableció que el dispositivo en cuestión era una pulsera inteligente que pertenecía a una joven de 16 años que viajaba en el vuelo.

Como es sabido, este tipo de dispositivos pueden ser renombrados libremente por sus dueños, lo que facilitó que un nombre inadecuado pusiera en marcha todo un protocolo de emergencia.

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Consecuencias legales para el responsable del incidente con Bluetooth

La situación se resolvió tras la identificación del responsable, un adolescente de 16 años. Las autoridades procedieron a su detención, aunque todavía no se han definido los cargos concretos que enfrentará.

Un incidente inusual obligó a un vuelo de United Airlines que partía de Newark con destino a Palma de Mallorca a regresar tras dos horas de trayecto sobre el Atlántico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ahora bien, el caso pone de relieve que la personalización de nombres en dispositivos tecnológicos, aunque parece un acto trivial, puede tener consecuencias legales graves cuando desencadena alertas de seguridad en contextos sensibles como la aviación comercial.

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La incertidumbre sobre las sanciones para el adolescente persiste, pero el suceso ya había provocado molestias y retrasos considerables para los pasajeros y la tripulación. Después de una nueva revisión y del esclarecimiento de los hechos, todos los ocupantes fueron autorizados a reembarcar y continuar su viaje a Palma de Mallorca.

El episodio evidenció cómo una simple decisión al nombrar un dispositivo puede activar protocolos de seguridad aeronáutica y alterar significativamente la experiencia de vuelo, subrayando la importancia de la responsabilidad en el uso de la tecnología personal a bordo de aviones.

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