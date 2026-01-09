Pelea de robots humanoides en el CES 2026 dejó al público sorprendido

La Ultimate Fighting Robot debutó como un nuevo formato de espectáculo tecnológico, combinando robótica avanzada, sensores de movimiento y transmisión visual para recrear peleas cuerpo a cuerpo

Las Vegas fue escenario de una de las postales más llamativas del CES 2026. En medio de lanzamientos de televisores, chips y dispositivos inteligentes, un evento captó la atención del público y de la industria tecnológica: una pelea real entre robots humanoides.

El combate tuvo lugar en la Arena BattleBots y marcó el debut oficial de la Ultimate Fighting Robot (UFB), un formato que combina robótica avanzada, control humano y espectáculo, y que muchos ya señalan como el nacimiento de un nuevo tipo de deporte tecnológico.

Dos robots humanoides de última generación subieron al ring y se enfrentaron a golpes y patadas ante la mirada atónita de los asistentes. No se trató de una demostración grabada ni de una coreografía preparada, sino de un combate en tiempo real, con máquinas controladas por pilotos humanos que reaccionaban segundo a segundo a lo que ocurría en el cuadrilátero.

El resultado fue un show que desdibujó la frontera entre ciencia ficción y realidad, y que se convirtió rápidamente en uno de los momentos más comentados del CES 2026. A diferencia de las competencias clásicas de robótica, donde predominan vehículos con ruedas, brazos mecánicos o herramientas diseñadas para destruir al rival, la UFB apuesta por robots con forma humana.

De una estatura similar a la de un niño, estas máquinas se desplazaban de pie, perdían el equilibrio, se levantaban y lanzaban golpes con una mezcla de torpeza y potencia que generó tanto asombro como entusiasmo en el público. Cada impacto exitoso era celebrado con aplausos y gritos, mientras que los errores de cálculo provocaban risas y comentarios entre los espectadores.

Detrás de este proyecto están Vitaly Bulatov y Xenia, una pareja de emprendedores que fundó la Ultimate Fighting Robot con una idea clara: convertir la robótica humanoide en un espectáculo comprensible y atractivo para el público general.

“Este es el deporte del futuro”, afirmó Bulatov durante el evento, convencido de que la clave no está solo en la tecnología, sino en las historias que se construyen alrededor de los pilotos y sus robots. Para ellos, el vínculo entre humano y máquina es tan importante como el combate en sí.

La tecnología que hace posible estos enfrentamientos se encuentra fuera del ring. Los pilotos no utilizan controles tradicionales, sino un sistema avanzado que combina cámaras de alta resolución y sensores de movimiento.

A través de esta tecnología, los movimientos del cuerpo humano son captados y replicados casi de manera inmediata por el robot. Los sensores, similares en concepto a los usados en algunos controles de videojuegos, detectan la inclinación, velocidad y dirección de los brazos y el torso, mientras que las cámaras transmiten en tiempo real lo que el robot “ve” durante el combate.

Este nivel de inmersión permite a los pilotos reaccionar como si estuvieran dentro del ring, aunque las limitaciones actuales de equilibrio y precisión todavía se hacen evidentes.

En varios momentos, los robots parecían boxeadores desorientados, lanzando golpes al aire o perdiendo estabilidad tras un impacto. Sin embargo, esos mismos fallos fueron parte del encanto del espectáculo y reforzaron la sensación de estar presenciando una tecnología aún en desarrollo, pero con un enorme potencial.

Más allá del entretenimiento, la pelea de robots humanoides en el CES 2026 también cumplió una función clave como laboratorio tecnológico. Cada combate genera una gran cantidad de datos sobre movimiento, coordinación y respuesta en situaciones dinámicas.

Esa información resulta valiosa para entrenar sistemas de control que, en el futuro, podrían aplicarse en robots domésticos, industriales o asistenciales, donde el equilibrio y la interacción con entornos impredecibles son fundamentales.

El interés de la industria no pasó desapercibido. Entre los asistentes se encontraban representantes de empresas líderes en robótica, como Boston Dynamics. Yael Rosenblaum, gerente de proyectos de la compañía, destacó la importancia de observar cómo responden estas máquinas bajo presión real.

“Es interesante ver no solo el valor de entretenimiento, sino también las características físicas y cómo se comportan en un entorno exigente”, señaló durante el evento.

Aunque los combates actuales están lejos del nivel de espectacularidad visto en películas como Gigantes de acero, la demostración dejó claro que la robótica humanoide avanza hacia una nueva etapa.