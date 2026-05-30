Los televisores del futuro ya están aquí: sin cables y con apariencia de galería de arte

Una sala de estar moderna y minimalista presenta un televisor ultradelgado integrado en la pared, mostrando una vibrante pintura digital, mientras la luz natural inunda el espacio a través de grandes ventanales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los televisores están evolucionando más allá de su función tradicional de entretenimiento. La nueva generación de pantallas apuesta por diseños ultradelgados, conexiones inalámbricas y sistemas que les permiten integrarse por completo a la decoración del hogar, hasta el punto de parecer cuadros colgados en la pared cuando no están en uso.

Esta tendencia fue reforzada recientemente con la presentación de una nueva línea de televisores de LG Electronics, diseñada para reducir la presencia visual de cables y transformar la pantalla en un elemento decorativo.

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La propuesta combina tecnología OLED, diseño de interiores y funciones que permiten exhibir obras de arte, fotografías o contenido personalizado cuando el equipo no se utiliza para ver películas, series o videojuegos.

Una sala inteligente futurista presenta un televisor inalámbrico que se fusiona con la decoración, mostrando arte generado por inteligencia artificial y asistentes inteligentes que controlan la iluminación ambiental, en un diseño elegante y moderno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pantallas que buscan desaparecer en el hogar

Durante años, los fabricantes de televisores se enfocaron en mejorar la calidad de imagen, aumentar el tamaño de las pantallas y optimizar el rendimiento para videojuegos. Sin embargo, una nueva tendencia está cambiando el enfoque: lograr que el televisor se integre al espacio de forma natural.

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La idea es sencilla. Cuando el dispositivo está apagado o en modo de espera, deja de verse como un aparato tecnológico y se convierte en un objeto decorativo. Para ello, los fabricantes han desarrollado diseños extremadamente delgados, sistemas de montaje que eliminan los espacios entre la pantalla y la pared, y funciones capaces de mostrar obras de arte digitales.

El resultado es una experiencia visual que busca minimizar el impacto estético de una pantalla negra en el salón, dormitorio o cualquier otra habitación del hogar.

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Una pantalla OLED enmarcada exhibe una obra de arte digital abstracta en el lujoso interior de una casa con muebles contemporáneos y decoración premium, realzando un ambiente elegante. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El desafío de eliminar los cables

Uno de los elementos que más afectan la apariencia de una instalación es la presencia de cables visibles. Por esta razón, varias compañías están desarrollando soluciones inalámbricas que permiten transmitir imagen y sonido sin necesidad de conectar múltiples dispositivos directamente al televisor.

En algunos modelos recientes, la conectividad inalámbrica permite enviar contenido desde una unidad externa, reduciendo considerablemente el número de cables alrededor de la pantalla.

Esta tecnología también facilita una instalación más limpia y ordenada, especialmente en espacios donde la decoración juega un papel importante.

La eliminación de conexiones visibles se ha convertido en uno de los principales objetivos de los fabricantes que buscan fusionar diseño y tecnología.

Un televisor OLED ultradelgado se integra armoniosamente en una pared blanca, destacando un ambiente moderno y sofisticado con mobiliario de diseño contemporáneo y una iluminación cálida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando el televisor se convierte en una galería

Otra de las tendencias más llamativas es la incorporación de modos de exhibición artística.

En lugar de permanecer apagadas, las pantallas pueden mostrar pinturas clásicas, fotografías profesionales, ilustraciones digitales o imágenes personales. Algunas plataformas incluso ofrecen acceso a miles de obras seleccionadas de museos, galerías e instituciones culturales.

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Esta funcionalidad transforma el televisor en una especie de cuadro digital de gran formato, capaz de cambiar de contenido según el gusto del usuario o la decoración del ambiente.

Además, el auge de la inteligencia artificial permite generar imágenes personalizadas para exhibirlas directamente en la pantalla, ampliando las posibilidades creativas dentro del hogar.

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(Imagen ilustrativa Infobae)

Tecnología para mejorar la experiencia visual

La apuesta por el diseño no significa renunciar a la calidad de imagen. Los modelos más recientes incorporan tecnologías avanzadas destinadas a mejorar el contraste, la reproducción del color y el brillo.

Uno de los principales desafíos para las pantallas utilizadas como elementos decorativos es mantener una imagen clara en diferentes condiciones de iluminación. Para ello, algunos fabricantes han desarrollado sistemas que reducen los reflejos producidos por ventanas, lámparas o la luz solar.

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Esto permite que tanto una película como una obra de arte digital mantengan su calidad visual durante el día y la noche.

También se utilizan procesadores con inteligencia artificial capaces de optimizar automáticamente la imagen según el contenido que se esté reproduciendo.

Esta imagen compara la instalación tradicional de un televisor CRT con múltiples cables y dispositivos, frente a una pantalla ultradelgada moderna integrada en la pared con un diseño minimalista y sin cables visibles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una nueva forma de entender el televisor

La evolución de los televisores refleja un cambio en las prioridades de los consumidores. Ya no se trata únicamente de buscar la pantalla con más resolución o el mayor tamaño posible.

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Cada vez más personas quieren dispositivos que se adapten al diseño de sus hogares y que puedan integrarse visualmente al entorno sin convertirse en el centro de atención cuando no están en uso.

Por ello, los televisores sin cables visibles, con perfiles ultradelgados y capacidad para exhibir arte digital están ganando protagonismo en el mercado. La tendencia apunta a que, en el futuro, las pantallas dejarán de verse como simples aparatos electrónicos para convertirse en elementos decorativos capaces de combinar tecnología, entretenimiento y diseño en un mismo espacio.

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