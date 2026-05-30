Tecno

Los televisores del futuro ya están aquí: sin cables y con apariencia de galería de arte

La combinación de tecnología OLED, diseño minimalista y conectividad inalámbrica está redefiniendo la forma en que los usuarios integran entretenimiento y decoración

Guardar
Google icon
Sala de estar moderna con televisor grande en pared de piedra caliza, mostrando arte abstracto colorido. Sofá beige y mesa de mármol. Grandes ventanales dan a un jardín.
Una sala de estar moderna y minimalista presenta un televisor ultradelgado integrado en la pared, mostrando una vibrante pintura digital, mientras la luz natural inunda el espacio a través de grandes ventanales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los televisores están evolucionando más allá de su función tradicional de entretenimiento. La nueva generación de pantallas apuesta por diseños ultradelgados, conexiones inalámbricas y sistemas que les permiten integrarse por completo a la decoración del hogar, hasta el punto de parecer cuadros colgados en la pared cuando no están en uso.

Esta tendencia fue reforzada recientemente con la presentación de una nueva línea de televisores de LG Electronics, diseñada para reducir la presencia visual de cables y transformar la pantalla en un elemento decorativo.

PUBLICIDAD

La propuesta combina tecnología OLED, diseño de interiores y funciones que permiten exhibir obras de arte, fotografías o contenido personalizado cuando el equipo no se utiliza para ver películas, series o videojuegos.

Sala de estar futurista con televisión inalámbrica en la pared mostrando arte abstracto. Esferas flotantes iluminadas controlan el ambiente. Muebles suaves y ventanal con vista urbana.
Una sala inteligente futurista presenta un televisor inalámbrico que se fusiona con la decoración, mostrando arte generado por inteligencia artificial y asistentes inteligentes que controlan la iluminación ambiental, en un diseño elegante y moderno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pantallas que buscan desaparecer en el hogar

Durante años, los fabricantes de televisores se enfocaron en mejorar la calidad de imagen, aumentar el tamaño de las pantallas y optimizar el rendimiento para videojuegos. Sin embargo, una nueva tendencia está cambiando el enfoque: lograr que el televisor se integre al espacio de forma natural.

PUBLICIDAD

La idea es sencilla. Cuando el dispositivo está apagado o en modo de espera, deja de verse como un aparato tecnológico y se convierte en un objeto decorativo. Para ello, los fabricantes han desarrollado diseños extremadamente delgados, sistemas de montaje que eliminan los espacios entre la pantalla y la pared, y funciones capaces de mostrar obras de arte digitales.

El resultado es una experiencia visual que busca minimizar el impacto estético de una pantalla negra en el salón, dormitorio o cualquier otra habitación del hogar.

Sala de estar de lujo con sofá de cuero marrón, dos sillones verdes, y una gran pantalla OLED enmarcada sobre una chimenea. La pantalla muestra arte digital abstracto.
Una pantalla OLED enmarcada exhibe una obra de arte digital abstracta en el lujoso interior de una casa con muebles contemporáneos y decoración premium, realzando un ambiente elegante. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El desafío de eliminar los cables

Uno de los elementos que más afectan la apariencia de una instalación es la presencia de cables visibles. Por esta razón, varias compañías están desarrollando soluciones inalámbricas que permiten transmitir imagen y sonido sin necesidad de conectar múltiples dispositivos directamente al televisor.

En algunos modelos recientes, la conectividad inalámbrica permite enviar contenido desde una unidad externa, reduciendo considerablemente el número de cables alrededor de la pantalla.

Esta tecnología también facilita una instalación más limpia y ordenada, especialmente en espacios donde la decoración juega un papel importante.

La eliminación de conexiones visibles se ha convertido en uno de los principales objetivos de los fabricantes que buscan fusionar diseño y tecnología.

Salón moderno con un televisor OLED empotrado en la pared blanca, un mueble bajo de madera, un sofá seccional beige y una mesa de mármol.
Un televisor OLED ultradelgado se integra armoniosamente en una pared blanca, destacando un ambiente moderno y sofisticado con mobiliario de diseño contemporáneo y una iluminación cálida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando el televisor se convierte en una galería

Otra de las tendencias más llamativas es la incorporación de modos de exhibición artística.

En lugar de permanecer apagadas, las pantallas pueden mostrar pinturas clásicas, fotografías profesionales, ilustraciones digitales o imágenes personales. Algunas plataformas incluso ofrecen acceso a miles de obras seleccionadas de museos, galerías e instituciones culturales.

Esta funcionalidad transforma el televisor en una especie de cuadro digital de gran formato, capaz de cambiar de contenido según el gusto del usuario o la decoración del ambiente.

Además, el auge de la inteligencia artificial permite generar imágenes personalizadas para exhibirlas directamente en la pantalla, ampliando las posibilidades creativas dentro del hogar.

TV - televisores - IA - imagen - tecnología - 13 de mayo
(Imagen ilustrativa Infobae)

Tecnología para mejorar la experiencia visual

La apuesta por el diseño no significa renunciar a la calidad de imagen. Los modelos más recientes incorporan tecnologías avanzadas destinadas a mejorar el contraste, la reproducción del color y el brillo.

Uno de los principales desafíos para las pantallas utilizadas como elementos decorativos es mantener una imagen clara en diferentes condiciones de iluminación. Para ello, algunos fabricantes han desarrollado sistemas que reducen los reflejos producidos por ventanas, lámparas o la luz solar.

Esto permite que tanto una película como una obra de arte digital mantengan su calidad visual durante el día y la noche.

También se utilizan procesadores con inteligencia artificial capaces de optimizar automáticamente la imagen según el contenido que se esté reproduciendo.

Imagen dividida. Izquierda: televisor CRT voluminoso sobre un mueble con cables y reproductores. Derecha: TV plana moderna en pared de hormigón con barra de sonido, sin cables visibles.
Esta imagen compara la instalación tradicional de un televisor CRT con múltiples cables y dispositivos, frente a una pantalla ultradelgada moderna integrada en la pared con un diseño minimalista y sin cables visibles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una nueva forma de entender el televisor

La evolución de los televisores refleja un cambio en las prioridades de los consumidores. Ya no se trata únicamente de buscar la pantalla con más resolución o el mayor tamaño posible.

Cada vez más personas quieren dispositivos que se adapten al diseño de sus hogares y que puedan integrarse visualmente al entorno sin convertirse en el centro de atención cuando no están en uso.

Por ello, los televisores sin cables visibles, con perfiles ultradelgados y capacidad para exhibir arte digital están ganando protagonismo en el mercado. La tendencia apunta a que, en el futuro, las pantallas dejarán de verse como simples aparatos electrónicos para convertirse en elementos decorativos capaces de combinar tecnología, entretenimiento y diseño en un mismo espacio.

Temas Relacionados

TelevisoresTVOLEDLo último en tecnologíatecnología-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

IA en las empresas: por qué la promesa de retorno de inversión no llega y cómo evitarlo

Cuando una compañía implementa un chatbot con IA de servicio al cliente que proporciona respuestas incorrectas, su reputación está en juego

IA en las empresas: por qué la promesa de retorno de inversión no llega y cómo evitarlo

El ajuste de Windows 11 que libera 5 GB de RAM y mejora el rendimiento de una computadora

Un ajuste poco conocido de Windows 11 permite recuperar varios gigabytes de memoria RAM que el sistema utiliza para acelerar la apertura de aplicaciones

El ajuste de Windows 11 que libera 5 GB de RAM y mejora el rendimiento de una computadora

La muerte de la computación tal como la conocemos: esta fue la predicción de la CEO de AMD que hoy es realidad

La ejecutiva Lisa Su explicó que no es sostenible que las CPU carguen con la mayor parte del procesamiento

La muerte de la computación tal como la conocemos: esta fue la predicción de la CEO de AMD que hoy es realidad

¿Cómo se han comportado las criptomonedas hoy? Análisis de su volatilidad y tendencias

Las criptomonedas han tenido un auge recientemente y el bitcoin ha logrado su legalidad en El Salvador

¿Cómo se han comportado las criptomonedas hoy? Análisis de su volatilidad y tendencias

Qué hora del día es la ideal para usar la lavadora y consumir menos energía

Ajustar el lavado a las franjas horarias más baratas puede marcar una diferencia significativa en el gasto mensual

Qué hora del día es la ideal para usar la lavadora y consumir menos energía

DEPORTES

PSG y Arsenal se medirán por la final de la Champions League: hora, TV y formaciones

PSG y Arsenal se medirán por la final de la Champions League: hora, TV y formaciones

Contundente sentencia de Ancelotti sobre la presencia de Neymar en el Mundial tras conocerse la gravedad de su lesión

Doloroso traspié argentino en Roland Garros: Francisco Cerúndolo batalló contra sus controversias y cayó ante el 85° del mundo

La campaña de un argentino que convirtió a Tim Payne, el futbolista “menos conocido”, en una de las figuras del Mundial

Escándalo en Inglaterra: Raheem Sterling fue arrestado por sospecha de conducir bajo los efectos de drogas tras un accidente en una autopista

TELESHOW

Lorena Vega recordó su escena hot con Lali Espósito en El fin del amor: “Tengo muchas propuestas femeninas”

Lorena Vega recordó su escena hot con Lali Espósito en El fin del amor: “Tengo muchas propuestas femeninas”

De los grandes clásicos al abismo del suspenso, el nuevo reto teatral de Juan Gil Navarro: “El desafío siempre es constante”

Sabrina Rojas, enamorada de Pepe Chatruc: “Hay muchas cosas suyas que me hacen decir ‘¡qué flor de hombre!’"

Sergio Torres: “Cuando era chico buscaba calzado en los basurales para poder jugar al fútbol”

Benjamín Vicuña reveló la lección que aprendió tras la muerte de Blanca: “El dolor se transformó en luz”

INFOBAE AMÉRICA

Disfrutar, convivir y crear recuerdos: 40 años de McDonald’s en México

Disfrutar, convivir y crear recuerdos: 40 años de McDonald’s en México

Bukele afirma que se han entregado paquetes escolares al 100 % de los estudiantes salvadoreños del sector público

Estados Unidos, Reino Unido y Australia colaborarán en el desarrollo de submarinos no tripulados

El titular de la OMS llegó a la República Democrática del Congo, epicentro del brote de ébola

Un juzgado de Bolivia anuló las órdenes de captura contra los dos principales líderes de las protestas y bloqueos de carreteras