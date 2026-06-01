Más de 100 salvadoreñas sobrevivientes de cáncer serán beneficiadas con la entrega de brasieres

La selección de beneficiarias prioriza a mujeres sin recursos económicos, apoyadas a través de organizaciones sin fines de lucro en varios países. crédito Visuales IA

“Me dieron el diagnóstico de cáncer de seno el día de mi cumpleaños”, fueron las palabras con las que Sara Melissa Sarmiento recuerda cómo inició el proceso que cambió su vida a los 38 años. Tras detectar una “pequeña bolita” en el área de la axila, decidió consultar durante un chequeo de rutina con su ginecóloga.

Melissa sostiene que su proceso fue abrupto, ya que solo recibió cuatro sesiones de quimioterapia antes de someterse a una cirugía.

Hoy, un año después, sus exámenes se mantienen libres de cáncer y continúa bajo tratamiento hormonal. Sarmiento es una de las más de cien salvadoreñas beneficiadas con la entrega de un brasier adaptado a sus necesidades, gracias al trabajo conjunto de la Fundación Brasier Con Propósito, liderada por Sandra Herradora, en coordinación de la Asociación Gente Ayudando Gente. El evento, realizado en San Salvador, representa una ayuda concreta para mujeres que han atravesado cirugías o tratamientos oncológicos.

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Sara Melissa Sarmiento recibió el diagnóstico de cáncer de seno a los 38 años y hoy supera la enfermedad gracias a tratamientos y apoyo solidario. (Foto Infobae / A. Parada)

“Esto me enseñó a pedir ayuda y a entender que podía apoyarme en quienes estaban a mi alrededor”, relató Sarmiento. Su testimonio refleja los cambios profundos que experimentan pacientes y familias frente a una enfermedad que impacta rutinas, proyectos y emociones.

Tres mujeres salvadoreñas de distintas edades y tonos de piel se abrazan en círculo, simbolizando la solidaridad y la recuperación tras el cáncer de mama mientras sostienen sostenes especiales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La entrega de los brasieres forma parte de un esfuerzo regional. Herradora explicó que este es el 5° año del movimiento y la distribución de los productos se realiza en países seleccionados a través de sorteos en galas solidarias: “Si el número ganador pertenece a un país, ahí es donde llegamos. Así fue como llegamos a El Salvador”.

Durante la jornada, se entregaron más de 60 brasieres en San Salvador, una segunda entrega en Conchagua, sumando cerca de 150 beneficiarias en esta edición.

Previo a la entrega, las beneficiarias fueron parte de un taller en el que se buscó conectar con sus emociones y crear una red de apoyo que les permita sentirse seguras.

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El evento de entrega de brasieres adaptados en San Salvador beneficia a más de 100 mujeres que han atravesado mastectomías o tratamientos oncológicos. (Foto Infobae / A. Parada)

Los brasieres entregados cuentan con características específicas para pacientes que han vivido una mastectomía o reconstrucción mamaria. “Estos brasieres no tienen varillas, están fabricados con materiales especiales y poseen orificios para adaptar drenajes.

Incluyen almohadillas removibles que ayudan a quienes han perdido una o ambas mamas”, detalló Herradora. El costo de estos productos en el mercado supera los cien dólares, una cifra inaccesible para la mayoría de las mujeres beneficiadas quienes en muchos casos no cuentan con recursos económicos para costear estos insumos.

La selección de las destinatarias es fruto de un trabajo de un año. Herradora explicó: “Buscamos organizaciones sin fines de lucro que apoyen a mujeres sin recursos para exámenes o tratamientos. El objetivo es llegar a quienes realmente lo necesitan y no pueden costear este tipo de productos”.

El taller Mujer en Equilibrio complementa la ayuda material con empoderamiento, resiliencia y acompañamiento emocional para sobrevivientes de cáncer. (Foto Infobae / A. Parada)

Más allá de la entrega material, la fundación impulsa el taller “Mujer en Equilibrio”, una iniciativa de empoderamiento y acompañamiento emocional. “No se trata solo de una prenda de vestir. Queremos que recuperen el amor propio y sepan que no están solas. El taller busca motivarlas, fortalecer su resiliencia y abrir espacios para el emprendimiento”, señaló Herradora explicando en algunos de los casos las mujeres utilizan rellenos hechos con toalla, granos de alpiste o medias.

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El impacto de este apoyo se refleja en la diversidad de mujeres que acceden a estos beneficios. Aurora de Villalta, psicóloga y coordinadora de bienestar psicológico en Gente Ayudando Gente, destacó que el grupo de beneficiarias está compuesto por pacientes de distintos puntos del país, muchas provenientes de zonas rurales y contextos de vulnerabilidad. “Desde hace siete años atendemos a mujeres diagnosticadas con distintos tipos de cáncer. Les damos apoyo emocional y espiritual, acompañándolas en todas las etapas, desde la negación y el enojo hasta la aceptación”, afirmó.

El programa de entrega de brasieres suma cerca de 150 beneficiarias en El Salvador y ha impactado a más de 500 mujeres a nivel regional. (Foto Infoabe / A. Parada)

De Villalta subrayó que la organización mantiene programas de detección temprana, visitas a hospitales para donar alimentos, medicamentos, pelucas y prótesis. “Colaboramos con el costo del pasaje para que puedan asistir a las actividades, ya que muchas no tienen recursos para trasladarse. El apoyo emocional también se extiende a las familias, porque el proceso afecta a todos”.

Brasier Con Propósito ha superado las fronteras han entregado brasieres en Guatemala, Colombia y Estados Unidos, y en 2027 planean extender la ayuda a Uruguay. Hasta el momento, el programa ha impactado a más de 500 mujeres en la región.

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Las historias de quienes reciben este apoyo muestran la importancia de la solidaridad y el acompañamiento en el proceso de recuperación. “Esto me enseñó a parar y valorar los momentos”, concluyó Sarmiento. “Aprendí a pedir ayuda y a reconocer que no tenía que hacerlo todo sola”.