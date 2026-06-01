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El peligro mortal de las citas a ciegas por internet y cómo protegerte

Casos como la muerte de una madre en Perú muestran que encuentros presenciales con personas conocidas en redes sociales o apps pueden ser fatales si se ignoran las alertas

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Mujer joven con suéter azul oscuro sentada en una habitación oscura, mirando su teléfono. A la izquierda, una computadora muestra varios perfiles de citas en línea.
Conocer personas en línea es común con el avance de la tecnología, pero trae riesgos que exponen la seguridad física y digital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La desaparición y posterior hallazgo sin vida de Zoila Carolina Castillo y su hijo, Eyal Rodrigo Castillo, de 29 y 6 años de edad respectivamente, en Perú, generó un debate urgente sobre la seguridad en las citas a ciegas concertadas por internet.

La joven madre viajó junto a su hijo para conocer personalmente a un hombre con quien mantenía una relación iniciada a través de redes sociales, perdiéndose el rastro de ambos días después. La familia de Castillo dejó de tener noticias tras su partida y finalmente las autoridades confirmaron el fatal desenlace.

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El impacto de este caso pone en el centro de la discusión la necesidad de fortalecer las precauciones al interactuar con personas desconocidas por internet, ya sea mediante aplicaciones de citas o redes sociales, y es clave identificar señales de alerta.

Cómo evitar riesgos al verse presencialmente a una persona conocida en internet

llamadas spam - teléfonos - llamadas - estafas - tecnología - 17 de mayo
Elegir espacios públicos y verificar la identidad de la otra persona son medidas claves para priorizar la seguridad personal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Expertos como Kaspersky sugieren que antes de concretar un encuentro presencial con alguien conocido por internet, es clave realizar una videollamada previa para verificar la identidad de la persona. Si el interlocutor se niega insistentemente, puede tratarse de un indicio de alerta.

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Además, es importante informar a una amistad o familiar sobre la cita, el lugar y la hora del encuentro y programar una llamada de seguridad durante la cita. El encuentro inicial debe realizarse en un espacio público, con llegada y retiro por medios propios, y procurando no compartir la dirección del domicilio.

Llevar el celular completamente cargado y contar con aplicaciones de transporte disponibles son medidas adicionales de prevención. Estas pautas, buscan reducir la exposición a situaciones de riesgo y garantizar que las interacciones en línea no se transformen en amenazas para la integridad personal.

Cuáles son las señales de advertencia que un conocido en internet es peligroso

Persona encapuchada y con guantes tecleando en un teclado, con pantallas de ordenador que muestran código y un mapa global, y un fondo de múltiples rostros borrosos.
Los ciberdelincuentes intentan manipular a las víctimas para robar información privada y atentar su integridad física. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Kaspersky ha identificado una serie de conductas que suelen presentar personas peligrosas como estafadores o violentos en aplicaciones de citas o redes sociales. Entre los signos de alerta más frecuentes se encuentran:

  • Las solicitudes de ayuda económica.
  • La insistencia en abandonar la plataforma para conversar por canales menos controlados.
  • El hecho de afirmar que residen en el mismo país, pero se encuentran trabajando en el extranjero.
  • Puede haber inconsistencias en la información personal, cambios de nombre, historias melodramáticas sobre la vida personal o el uso de un lenguaje incoherente.

Otra señal clave es el bombardeo de elogios y sentimientos románticos en fases tempranas de la relación, así como la tendencia a pedir datos personales como la dirección de la casa o del trabajo.

Qué acciones deben denunciarse en aplicaciones de citas y redes

Ilustración de un celular con una app de citas abierta y la sombra de una figura oscura detrás.
Las apps de citas cuentan con funciones para denunciar prácticas ofensivas o peligrosas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La denuncia de conductas de riesgo es una herramienta clave en aplicaciones de citas como Tinder y Bumble, así como en redes sociales del tipo de Facebook o Instagram. Estas plataformas ofrecen mecanismos para reportar comportamientos sospechosos o directamente ilícitos.

Entre las conductas que requieren una denuncia inmediata figuran los pedidos de ayuda económica, solicitudes de fotos explícitas, mensajes enviados por menores de edad, mensajes ofensivos o abusivos, intentos de amenaza o intimidación y la existencia de perfiles falsos o duplicados.

Kaspersky sugiere utilizar siempre las funciones de bloqueo ante cualquier signo de comportamiento inapropiado y no interactuar con perfiles que despierten dudas sobre su autenticidad o credibilidad. La intervención temprana puede evitar que otras personas resulten afectadas por prácticas fraudulentas o violentas.

Por qué es clave mantener las conversaciones dentro de la aplicación

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Es clave continuar toda la comunicación en la app de citas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las aplicaciones de citas ofrecen sistemas de monitoreo y reporte que no son muy están comunes en otras plataformas de mensajería. Kaspersky advierte que muchos delincuentes intentan llevar la conversación a espacios como WhatsApp o Telegram, donde pueden actuar con mayor anonimato y menor control.

En este sentido, al permanecer dentro de la aplicación, el usuario cuenta con opciones para denunciar y bloquear, y tener más barreras frente a posibles intentos de fraude o daños físicos.

Asimismo, si la interacción no resulta segura o satisfactoria, la otra persona no tendrá acceso a información de contacto sensible. Esta medida, sencilla pero efectiva, puede evitar situaciones de vulnerabilidad.

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