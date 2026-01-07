Conoce la IA en acción: la inteligencia artificial va más allá del hogar y se integra en autos y centros de datos

El papel de la IA está inmerso en diferentes ámbitos y su aplicación permite autimatizar acciones repetitivas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La inteligencia artificial (IA) ha dejado de ser una promesa para convertirse en una realidad palpable que redefine la manera en la que las personas interactúan con la tecnología.

En la actualidad, la IA se manifiesta en aplicaciones cotidianas que trascienden el ámbito doméstico, adoptando un papel activo en sectores como la movilidad y la gestión de datos a gran escala.

En la antesala del CES 2026, LG Electronics presentó su visión de “IA en acción”. La compañía expuso los tres pilares que estructuran su estrategia: inteligencia afectiva orientada a la acción, excelencia tecnológica y un ecosistema que trasciende el hogar hacia automóviles y espacios comerciales.

Qué implicaciones tiene la IA en acción en la vida cotidiana

Se han visto casos de vehículos que están aplicando IA en la conducción y modos de manejo para mejorar el confort. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La IA en acción representa un cambio de paradigma: abandona la fase de simple respuesta para ejecutar tareas de manera autónoma. Esta evolución se traduce en sistemas capaces de aprender del espacio, anticipar necesidades y ejecutar acciones sin intervención directa del usuario.

El objetivo es lograr una vida más cómoda y eficiente, donde la tecnología se adapta a las rutinas individuales. LG Electronics ejemplificó este concepto al presentar a LG CLOiD, un agente especializado diseñado para operar en el hogar.

Integrado con brazos y manos de cinco dedos, el aparato inteligente puede identificar objetos, aprender del espacio y optimizar tareas cotidianas.

La seguridad y la movilidad destacan en el diseño de soluciones de IA como el robot doméstico LG CLOiD. (Foto: REUTERS/Steve Marcus)

La seguridad y la movilidad se priorizan en su diseño, permitiendo que el dispositivo funcione de manera precisa incluso ante la presencia de niños o mascotas, un desafío recurrente en sistemas de este tipo.

Cómo se expande la inteligencia artificial más allá del hogar

La visión de LG no limita la IA a las paredes del hogar. El CEO, Lyu Jae-cheol, señaló que “no debe permanecer confinada al hogar, sino conectarse con otros espacios como vehículos, lugares de trabajo y zonas comerciales, para convertirse en una parte integral de la vida cotidiana”.

Este enfoque busca que la IA se convierta en parte integral de la vida diaria, transformando la manera en que las personas se desplazan, trabajan y consumen servicios.

La estrategia Zero Labor Home apuesta por dispositivos inteligentes que gestionan tareas diarias de forma autónoma. (Foto: LG)

Esta expansión implica que los sistemas de IA se integran en autos, facilitando la conducción autónoma, la gestión energética y el entretenimiento a bordo.

En centros de datos y espacios comerciales, la IA coordina procesos, analiza grandes volúmenes de información y toma decisiones en tiempo real para optimizar operaciones y mejorar la experiencia del cliente.

Qué beneficios tangibles ofrece la IA en acción al consumidor final

La IA en acción promete devolver a las personas su recurso más valioso: el tiempo. la automatización de tareas diarias libera a los usuarios para dedicarse a actividades de mayor valor personal o profesional.

Compañías como LG apuestan por soluciones que generen un impacto real, desde la gestión automatizada del hogar hasta la optimización de procesos en empresas y servicios de movilidad.

El mundo demanda soluciones robóticas que colaboren con el ser humano en tareas tediosas y de cuidado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta tendencia responde a una demanda creciente de tecnología intuitiva, capaz de anticipar y resolver necesidades sin requerir supervisión constante. Los sistemas presentados durante el LG World Premiere muestran que la IA puede integrarse de manera segura y eficiente en la vida diaria, adaptándose a diferentes contextos y necesidades.

Cómo se proyecta el futuro tecnológico inmediato de la IA en acción

La ambición de las principales marcas es establecer un nuevo estándar en la vida doméstica y profesional a través de una variedad de soluciones, incluidos los robots autónomos.

Asimismo, la IA en acción debe trascender el ámbito residencial, conectando hogares, vehículos y espacios comerciales en un ecosistema unificado.

Esta visión apunta a un futuro en el que la inteligencia artificial acompaña y facilita la vida en todos los ámbitos, consolidando su presencia como un componente esencial de la sociedad contemporánea.