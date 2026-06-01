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Cómo reutilizar tu antiguo teléfono y darle nueva vida como consola retro o cámara de seguridad

La tendencia convierte teléfonos en desuso en herramientas de entretenimiento y vigilancia con emuladores, una alternativa que reduce gasto, extiende la vida útil del equipo

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Una mujer de cabello castaño sentada en un sillón gris claro, sonríe mientras juega un videojuego en su iPhone, con una estantería y plantas al fondo.
Cómo reutilizar un celular viejo como consola retro o cámara de seguridad y ahorrar en gadgets nuevos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tecnología avanza a gran velocidad y muchos teléfonos quedan obsoletos en poco tiempo, pero lejos de ser inútiles, pueden convertirse en herramientas útiles y sostenibles.

Reutilizar un smartphone antiguo como consola retro o cámara de seguridad es una tendencia al alza que combina ahorro, creatividad y conciencia ecológica. En un contexto donde el precio de consolas y sistemas de videovigilancia sigue en aumento, aprovechar dispositivos en desuso permite acceder a nuevas funciones sin invertir en hardware costoso ni generar más residuos electrónicos.

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Esta alternativa importa hoy porque ofrece soluciones prácticas ante el crecimiento de los residuos tecnológicos y responde a la demanda de opciones asequibles para el entretenimiento y la seguridad en el hogar. La reutilización de móviles extiende la vida útil de los equipos y reduce su impacto ambiental.

Cómo transformar tu antiguo celular en una consola retro

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Con apps compatibles y ROMs de juegos propios, el teléfono puede correr títulos de varias generaciones, sumar controladores y hasta enviar imagen por Chromecast o HDMI, e incluso usar funciones tipo escritorio para una experiencia más completa - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Convertir un teléfono viejo en consola retro es una tendencia ideal para quienes buscan revivir clásicos de su infancia o experimentar con juegos exigentes sin adquirir nuevos dispositivos. Gracias a la proliferación de emuladores legales y servicios de juegos en la nube como GeForce NOW y Xbox Game Pass, cualquier usuario puede disfrutar de títulos de distintas generaciones, ya sea desde la pantalla del móvil o proyectando la imagen en un televisor o monitor.

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Descarga emuladores legales y utiliza solo ROMs de juegos que ya poseas, para evitar problemas de derechos de autor.

  • Mejora la jugabilidad conectando un mando Bluetooth compatible (como Razer Kishi, EasySMX o mandos oficiales de Xbox y PlayStation).
  • Usa aplicaciones como Steam Link para transmitir juegos desde tu PC al móvil a través de la red WiFi; tu teléfono servirá de pantalla y control para jugar títulos de ordenador.
  • Proyecta la imagen en una pantalla grande mediante Chromecast, DLNA o cables USB Tipo C a HDMI. Algunos modelos Samsung permiten transformar el teléfono en un entorno de escritorio completo con la función DeX.

El resultado es una auténtica consola retro portátil, que democratiza el acceso al gaming y fomenta el consumo responsable.

Cómo tener una cámara de seguridad con tu viejo smartphone

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Tu celular viejo también puede ser cámara de vigilancia con WiFi y apps - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La seguridad en el hogar también puede beneficiarse de la reutilización de teléfonos antiguos. Gracias a la calidad de sus cámaras y la conectividad WiFi, estos dispositivos pueden transformarse en cámaras de seguridad eficientes y económicas.

Qué necesitas y cómo instalar tu cámara de seguridad

  1. Un teléfono antiguo en buen estado, conectado a la corriente para funcionamiento continuo.
  2. El smartphone actual, que recibirá alertas y permitirá monitoreo en tiempo real.
  3. Una conexión WiFi estable.
  4. Una aplicación de cámara de seguridad, como Alfred Camera, AirDroid Personal, Pro-Vue o Wyze.

Pasos para la configuración:

  1. Reinicia el teléfono antiguo para liberar memoria y conéctalo al WiFi.
  2. Instala la app seleccionada en ambos dispositivos y accede con la misma cuenta.
  3. Configura el teléfono antiguo como cámara y el actual como visor.
  4. Ajusta notificaciones, zonas de detección y almacenamiento (en la nube o local, según necesidades).
  5. Coloca el teléfono en un lugar estratégico, preferentemente usando un soporte o trípode, y activa el modo “no molestar” para evitar interrupciones.

Esta solución permite vigilar la vivienda, monitorear a familiares o mascotas y aprovechar funciones como detección de movimiento, grabación programada y notificaciones automáticas.

Vista de un cajón de madera lleno de celulares antiguos. Hay smartphones con pantallas táctiles rotas y teléfonos con teclado, todos cubiertos de polvo.
Reutilizar teléfonos reduce residuos electrónicos y suma usos extra como marco digital, GPS o centro de domótica - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Reciclar smartphones para nuevas funciones ayuda a reducir la demanda de nuevos dispositivos y evita que materiales tóxicos terminen en vertederos. La reutilización fomenta la economía circular, disminuye el volumen de residuos electrónicos y promueve un consumo más responsable.

Además de consola retro o cámara de seguridad, un teléfono antiguo puede servir como reproductor multimedia, marco de fotos digital, punto de acceso WiFi, GPS para el automóvil o centro de domótica, ampliando aún más sus posibilidades.

El reciclaje creativo de teléfonos móviles es una oportunidad para aprovechar al máximo la tecnología disponible y reducir el impacto ambiental. Al transformar un dispositivo olvidado en consola retro o cámara de seguridad, los usuarios obtienen soluciones prácticas y económicas que se adaptan a las necesidades actuales del hogar digital.

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