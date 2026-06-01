Qué debes conectar de último para evitar daños: el celular o el cargador

La secuencia adecuada al cargar un teléfono móvil comienza con la conexión del cargador a la red eléctrica. (Gemini)

Al cargar un teléfono móvil, el orden en que se conectan los componentes puede determinar la protección de la batería, el dispositivo y los accesorios contra fallos eléctricos y desgaste prematuro. El último elemento que debe conectarse es el cable al celular, y el primero, el cargador a la toma de corriente.

Seguir este procedimiento limita la exposición del equipo a picos de tensión y asegura mayor durabilidad de los componentes internos, según las recomendaciones técnicas.

Orden correcto de conexión para cargar el celular sin riesgos

La secuencia adecuada al cargar un teléfono móvil comienza con la conexión del cargador a la red eléctrica. Solo después de que el cargador esté energizado, se debe unir el cable al dispositivo.

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Un hombre con expresión de duda sostiene su smartphone y el cargador, reflexionando sobre si conectar primero el cable al enchufe o al dispositivo móvil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este procedimiento permite que la corriente eléctrica se estabilice dentro del cargador antes de alcanzar el teléfono, lo que disminuye la posibilidad de fluctuaciones o sobrecargas repentinas.

Conectar primero el cable al teléfono y después enchufar el cargador deja al dispositivo expuesto a los picos iniciales de energía que se producen durante el momento en que el cargador recibe la corriente. Esta exposición puede afectar negativamente el funcionamiento a largo plazo, acortando la vida útil tanto de la batería como de los cables de carga.

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Problemas eléctricos y desgaste de cables al cargar un celular

El procedimiento incorrecto de conexión puede provocar la aparición de pequeñas chispas en los conectores cuando el cable se une al móvil si el cargador ya está energizado. Estas chispas surgen por la diferencia de potencial entre el cargador y el teléfono, y pueden favorecer la corrosión y oxidación, sobre todo en ambientes húmedos o con polvo.

El procedimiento incorrecto de conexión puede provocar la aparición de pequeñas chispas en los conectores. (Imagen ilustrativa Infobae)

En los cables tipo Lightning, este problema se manifiesta a menudo como ennegrecimiento en los conectores, lo que dificulta el proceso de carga y, en algunos casos, obliga al usuario a orientar el cable en posiciones específicas para lograr una conexión efectiva.

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Por su parte, los cables USB-C también pueden deteriorarse si acumulan polvo en la cavidad y no se respeta la secuencia de conexión recomendada, contribuyendo al desgaste de mediano plazo.

Otra complicación potencial se relaciona con los picos de corriente, especialmente si el cargador presenta fallas o es de baja calidad. En esos casos, conectar el dispositivo antes de energizar el cargador puede exponerlo a sobrecargas inesperadas.

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Los cables USB-C también pueden deteriorarse si acumulan polvo en la cavidad y no se respeta la secuencia de conexión recomendada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pasos recomendados para prolongar la vida útil del celular y sus accesorios

El proceso ideal para cargar un teléfono móvil consta de pasos sencillos: primero se conecta el cargador a la toma de corriente, luego se une el cable al teléfono. Al finalizar la carga, el orden también importa: se debe retirar primero el cable del móvil y después desenchufar el cargador.

Esta secuencia interrumpe el flujo de energía de manera limpia y reduce la posibilidad de picos de tensión o chispazos que puedan dañar los circuitos internos.

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El uso de cargadores originales o certificados es otra recomendación esencial, ya que los productos genéricos suelen presentar mayores fluctuaciones eléctricas y pueden aumentar la probabilidad de fallos tanto en la batería como en los cables.

El uso de cargadores originales o certificados es otra recomendación esencial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También es conveniente evitar dejar el cargador enchufado cuando no se utiliza. Aunque los dispositivos modernos cuentan con sistemas de protección avanzados, los cargadores antiguos o dañados pueden sobrecalentarse y representar un riesgo innecesario.

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Consejos para cuidar la batería y optimizar el proceso de carga del móvil

Para maximizar la vida útil de la batería del celular, se sugiere mantener el nivel de carga entre el 20% y el 80% y evitar alcanzar el 100% de manera constante. Dejar el dispositivo conectado durante toda la noche o prolongar la carga después de que la batería esté completa puede generar un exceso de calor y acelerar el desgaste del componente.

Los modelos actuales de teléfonos incorporan tecnologías de carga inteligente que adaptan el proceso según el uso y los hábitos del usuario, reduciendo el estrés en la batería y mejorando la durabilidad general del equipo.

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Es preferible activar estas funciones si el dispositivo las incluye para aprovechar su capacidad de proteger los componentes internos frente a fluctuaciones y sobrecargas.