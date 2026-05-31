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Qué conviene más, usar lavadora y secadora juntas o separadas

Las lavasecadoras facilitan el lavado y secado en un solo ciclo, pero presentan limitaciones en capacidad y tiempos de secado

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
El consumo energético varía según la eficiencia de cada aparato y el volumen de carga procesada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La decisión entre adquirir una lavasecadora o mantener una lavadora y una secadora por separado implica evaluar factores técnicos y de uso cotidiano. La opción más conveniente depende de necesidades concretas, como el espacio disponible, el volumen de ropa y las expectativas de consumo energético y durabilidad.

La evolución tecnológica permitió combinar ambas funciones en un solo equipo, pero esa integración también plantea diferencias en capacidad, eficiencia y tiempos de proceso.

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Ventajas funcionales y ahorro de espacio

El principal argumento a favor de las lavasecadoras es la reducción del espacio ocupado. Este tipo de aparato resulta útil en hogares sin una zona de lavado amplia. Al integrar el ciclo de lavado y secado, elimina la transferencia de ropa entre equipos y permite programar ambos procesos de manera consecutiva.

Asimismo, el uso de vapor ayuda a disminuir la aparición de arrugas, lo que puede reducir el tiempo de planchado.

Una mano saca una camiseta blanca de algodón, ligeramente húmeda, de una lavadora de carga frontal. El tambor de acero inoxidable tiene gotas de agua.
Las lavasecadoras ahorran espacio al combinar lavado y secado en un solo dispositivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Diferencias de capacidad y procesamiento de ropa

En capacidad, los equipos separados presentan ventajas para familias numerosas o para quienes lavan grandes cantidades de ropa. Las lavadoras independientes suelen admitir entre nueve y 10 kilogramos y, en algunos modelos, llegan a 13 o 14 kilogramos.

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Las lavasecadoras lavan de ocho a nueve kilogramos, pero su capacidad de secado se reduce: lo habitual es que puedan secar entre cinco y seis kilogramos por ciclo.

Esta diferencia obliga a dividir las cargas o a usar programas de media carga para evitar que la ropa quede húmeda o que el consumo energético aumente. Las secadoras independientes también ofrecen más flexibilidad: pueden manejar rangos de cinco a ocho kilogramos y procesar coladas completas de una sola vez.

Vista de un lavadero con lavadora y secadora blancas apiladas, gabinetes de madera clara, un fregadero negro, una ventana y un jarrón con flores.
Los equipos separados ofrecen mayor capacidad, ideales para familias numerosas o grandes volúmenes de ropa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempos de secado y cuidado de los tejidos

El tiempo necesario para secar la ropa en una lavasecadora suele superar al de una secadora independiente. Esto se debe al método de condensación del equipo combinado, más lento que la evaporación utilizada por secadoras tradicionales.

Ese sistema, a la vez, puede resultar menos agresivo para los tejidos y beneficiar a prendas delicadas. El ciclo consecutivo de lavado y secado sin manipulación adicional reduce el riesgo de daños por traslados, pero incrementa el tiempo total del proceso.

Mantenimiento, fiabilidad y consumo energético

La integración de dos sistemas en una sola máquina complejiza el mantenimiento de las lavasecadoras. Aunque las rutinas de cuidado —limpieza de gomas, filtros y tubos— son similares a las de los equipos separados, el desgaste puede afectar antes a uno de los sistemas e impactar en el funcionamiento general.

Persona sonriendo mientras coloca ropa en una lavadora dentro de una sala de lavado hogareña.
El mantenimiento de una lavasecadora puede ser más complejo debido a la integración de dos funciones en una sola máquina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde el punto de vista energético, las lavasecadoras consumen más agua porque la utilizan también durante el secado y requieren mayor potencia eléctrica. Los modelos con alta calificación energética pueden compensar ese gasto si se procesa menos ropa por ciclo. En equipos menos eficientes, el consumo se incrementa y se traduce en facturas más elevadas.

Costo de adquisición y factores económicos

El precio medio de una lavasecadora ronda los 850 dólares, aunque varía según funciones adicionales como control remoto o diagnóstico automático de fallos.

Si se compara con la compra de una lavadora y una secadora por separado —ambas en torno a los 640 dólares cada una—, el aparato combinado puede resultar más asequible si se busca contar con ambas funciones y el espacio es limitado.

Ruido y potencia en el entorno doméstico

El nivel de ruido es otro elemento relevante. Las lavadoras convencionales operan por debajo de los 49 decibelios, mientras que las secadoras se consideran silenciosas hasta los 66 decibelios.

Una persona está introduciendo ropa colorida desde una cesta blanca en una lavadora plateada en una lavandería con otros clientes y máquinas.
El precio medio de una lavasecadora ronda los 850 dólares, mientras que la compra de dos equipos por separado suele ser más costosa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las lavasecadoras, al realizar ambos ciclos de forma consecutiva, suelen superar esos valores y alcanzar entre 55 y 75 decibelios, una intensidad similar a la de una aspiradora en funcionamiento. En potencia, operan entre 1.200 y 1.600 revoluciones por minuto, por encima de la media de las lavadoras independientes, que suelen situarse en 1.000 revoluciones.

Qué opción conviene más según el uso

La decisión final depende del espacio disponible, la frecuencia y el volumen de uso, y la importancia que se otorgue a la eficiencia energética, el ruido y la flexibilidad para procesar grandes cargas.

Las lavasecadoras se adaptan mejor a espacios reducidos y usuarios con cargas pequeñas y rutinas ajustadas; los equipos separados ofrecen mayor capacidad, rapidez y fiabilidad para familias o quienes lavan grandes volúmenes de prendas.

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