Elecciones presidenciales Colombia 2026: por qué no debes publicar el certificado electoral en redes sociales

La mayoría de ciudadanos toman una foto del certificado electoral para luego publicarla en diferentes plataformas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este domingo 31 de mayo de 2026, en Colombia se están realizando las elecciones presidenciales, donde se ha notado que en plataformas como Instagram, Facebook y WhatsApp, varias personas han compartido imágenes de su certificado electoral.

Pese a la creencia de que la acción de publicar este documento electoral es inofensiva, expertos en ciberseguridad y autoridades advierten que hacer pública esta información puede exponer a los votantes a riesgos de privacidad y seguridad personal.

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Qué datos privados revela el certificado electoral

Este documento colombiano incluye datos sensibles que identifican de manera precisa a la persona que vota. En este documento figuran el número de cédula, el país, la ciudad, el puesto y la mesa de votación. Además, en la parte superior derecha aparece un número único de identificación, que determina si el certificado es legal.

El documento entregado en las urnas detalla datos personales y de ubicación que pueden ser utilizados para suplantar identidades. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con autoridades como la Policía Nacional de Colombia, compartir este documento en redes sociales, incluso de manera parcial, pone a disposición de extraños información que puede ser utilizada para distintos fines ilícitos.

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La exposición de estos datos incrementa el riesgo de que sean utilizados en prácticas de suplantación de identidad o fraudes digitales. Aunque la intención sea mostrar participación, la publicación de estos documentos facilita que personas desconocidas recopilen y utilicen datos personales sin consentimiento.

Por qué la huella digital es un objetivo valioso para los ciberdelincuentes

Según autoridades como el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE), la huella digital que cada persona deja en internet va mucho más allá de publicaciones o fotos.

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Cada dato compartido en redes sociales contribuye a la huella digital, clave para la construcción de perfiles por parte de ciberdelincuentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los ciberdelincuentes recopilan tanto los datos que se comparten voluntariamente, como aquellos presentes en documentos oficiales publicados en redes sociales.

El certificado electoral, al mostrar el número de cédula y la ubicación de votación, se suma a información como fechas de nacimiento, direcciones o matrículas de vehículos que, en conjunto, permiten crear perfiles detallados.

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Este tipo de perfiles facilita ataques personalizados, como técnicas de phishing, en los que los ciberdelincuentes utilizan detalles concretos para aumentar la credibilidad de los fraudes.

Cómo circulan los datos privados en el mercado negro digital

Según el INCIBE, una vez que los ciberdelincuentes acceden a datos personales, estos no siempre se utilizan de inmediato. Gran parte de la información se comercializa en el mercado negro digital, donde se venden bases de datos completas, accesos a cuentas verificadas y documentos de identidad escaneados.

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Los certificados electorales, junto a otros documentos, pueden ser vendidos en el mercado negro digital para distintos fines ilícitos. (Imagen ilustrativa Infobae)

Asimismo, existe una demanda permanente por este tipo de documentos entre redes de fraude y suplantación, lo que incrementa el valor de cada certificado compartido públicamente.

En el caso de publicar documentos legales, esto facilita la tarea de quienes buscan construir identidades falsas o acceder a servicios a nombre de otras personas.

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Qué papel juega el malware en el robo de información personal y financiera

Otra amenaza común identificada por INCIBE es el malware o software malicioso, que puede instalarse en dispositivos a través de descargas no autorizadas o enlaces sospechosos.

Algunos tipos de malware están diseñados específicamente para extraer credenciales, cookies de sesión y datos financieros almacenados en navegadores. Si una persona publica su certificado electoral e interactúa con enlaces o archivos enviados por desconocidos, el riesgo de infección aumenta.

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El malware puede instalarse de forma silenciosa en dispositivos tras interacciones en redes sociales o descargas inseguras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El peligro se incrementa si los sistemas operativos y las aplicaciones no están actualizados o si el dispositivo no cuenta con protección antivirus. Entre las pautas para reducir riesgos, se destaca evitar la descarga de aplicaciones o archivos que lleguen por mensajes o correos no verificados, y no compartir documentación oficial por vías digitales.

Cómo los atacantes utilizan la ingeniería social

Este método representa una de las formas más frecuentes de ataque. Consiste en manipular a la víctima para que entregue sus datos por voluntad propia.

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Modalidades como el phishing, el smishing y el vishing aprovechan la información disponible en internet para crear mensajes personalizados que generan urgencia o temor, como advertencias sobre bloqueos de cuentas o cargos bancarios no autorizados.

En este contexto, los ciberdelincuentes no obtienen la información mediante técnicas avanzadas, sino que logran que la propia víctima la entregue, influida por la presión psicológica.