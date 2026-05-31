Tecno

Elecciones presidenciales Colombia 2026: por qué no debes publicar el certificado electoral en redes sociales

Los documentos legales contienen información sensible como números de identificación que pueden ser usados para crear perfiles falsos u otros fraudes

Guardar
Google icon
Primer plano de una persona usando un smartphone para fotografiar un certificado electoral blanco con texto en español, sostenido por la otra mano.
La mayoría de ciudadanos toman una foto del certificado electoral para luego publicarla en diferentes plataformas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este domingo 31 de mayo de 2026, en Colombia se están realizando las elecciones presidenciales, donde se ha notado que en plataformas como Instagram, Facebook y WhatsApp, varias personas han compartido imágenes de su certificado electoral.

Pese a la creencia de que la acción de publicar este documento electoral es inofensiva, expertos en ciberseguridad y autoridades advierten que hacer pública esta información puede exponer a los votantes a riesgos de privacidad y seguridad personal.

PUBLICIDAD

Qué datos privados revela el certificado electoral

Este documento colombiano incluye datos sensibles que identifican de manera precisa a la persona que vota. En este documento figuran el número de cédula, el país, la ciudad, el puesto y la mesa de votación. Además, en la parte superior derecha aparece un número único de identificación, que determina si el certificado es legal.

Mujer sonriente de cabello castaño con camisa azul claro, posando al aire libre y mostrando un certificado electoral. Al fondo, se observan personas y árboles.
El documento entregado en las urnas detalla datos personales y de ubicación que pueden ser utilizados para suplantar identidades. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con autoridades como la Policía Nacional de Colombia, compartir este documento en redes sociales, incluso de manera parcial, pone a disposición de extraños información que puede ser utilizada para distintos fines ilícitos.

PUBLICIDAD

La exposición de estos datos incrementa el riesgo de que sean utilizados en prácticas de suplantación de identidad o fraudes digitales. Aunque la intención sea mostrar participación, la publicación de estos documentos facilita que personas desconocidas recopilen y utilicen datos personales sin consentimiento.

Por qué la huella digital es un objetivo valioso para los ciberdelincuentes

Según autoridades como el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE), la huella digital que cada persona deja en internet va mucho más allá de publicaciones o fotos.

Vista trasera de una persona con capucha sentada en una habitación oscura, usando un portátil que muestra un perfil de red social con datos personales.
Cada dato compartido en redes sociales contribuye a la huella digital, clave para la construcción de perfiles por parte de ciberdelincuentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los ciberdelincuentes recopilan tanto los datos que se comparten voluntariamente, como aquellos presentes en documentos oficiales publicados en redes sociales.

El certificado electoral, al mostrar el número de cédula y la ubicación de votación, se suma a información como fechas de nacimiento, direcciones o matrículas de vehículos que, en conjunto, permiten crear perfiles detallados.

Este tipo de perfiles facilita ataques personalizados, como técnicas de phishing, en los que los ciberdelincuentes utilizan detalles concretos para aumentar la credibilidad de los fraudes.

Cómo circulan los datos privados en el mercado negro digital

Según el INCIBE, una vez que los ciberdelincuentes acceden a datos personales, estos no siempre se utilizan de inmediato. Gran parte de la información se comercializa en el mercado negro digital, donde se venden bases de datos completas, accesos a cuentas verificadas y documentos de identidad escaneados.

(Imagen ilustrativa Infobae)
Los certificados electorales, junto a otros documentos, pueden ser vendidos en el mercado negro digital para distintos fines ilícitos. (Imagen ilustrativa Infobae)

Asimismo, existe una demanda permanente por este tipo de documentos entre redes de fraude y suplantación, lo que incrementa el valor de cada certificado compartido públicamente.

En el caso de publicar documentos legales, esto facilita la tarea de quienes buscan construir identidades falsas o acceder a servicios a nombre de otras personas.

Qué papel juega el malware en el robo de información personal y financiera

Otra amenaza común identificada por INCIBE es el malware o software malicioso, que puede instalarse en dispositivos a través de descargas no autorizadas o enlaces sospechosos.

Algunos tipos de malware están diseñados específicamente para extraer credenciales, cookies de sesión y datos financieros almacenados en navegadores. Si una persona publica su certificado electoral e interactúa con enlaces o archivos enviados por desconocidos, el riesgo de infección aumenta.

Teléfono inteligente con pantalla apagada en superficie lisa, rodeado de iconos digitales de candados abiertos, calaveras y virus disipándose.
El malware puede instalarse de forma silenciosa en dispositivos tras interacciones en redes sociales o descargas inseguras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El peligro se incrementa si los sistemas operativos y las aplicaciones no están actualizados o si el dispositivo no cuenta con protección antivirus. Entre las pautas para reducir riesgos, se destaca evitar la descarga de aplicaciones o archivos que lleguen por mensajes o correos no verificados, y no compartir documentación oficial por vías digitales.

Cómo los atacantes utilizan la ingeniería social

Este método representa una de las formas más frecuentes de ataque. Consiste en manipular a la víctima para que entregue sus datos por voluntad propia.

Modalidades como el phishing, el smishing y el vishing aprovechan la información disponible en internet para crear mensajes personalizados que generan urgencia o temor, como advertencias sobre bloqueos de cuentas o cargos bancarios no autorizados.

En este contexto, los ciberdelincuentes no obtienen la información mediante técnicas avanzadas, sino que logran que la propia víctima la entregue, influida por la presión psicológica.

Temas Relacionados

Elecciones presidenciales Colombia 2026Elecciones 2026Certificado electoralRedes socialesFraudeTecnología-noticiasColombia-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cómo acelerar la conexión WiFi en casa sin gastar dinero

Desde ubicar el router en una zona central y elevada hasta alternar entre las bandas de frecuencia de 2.4 GHz y 5 GHz, hay varias formas de mejorar la velocidad del internet

Cómo acelerar la conexión WiFi en casa sin gastar dinero

Qué debes hacer para proyectar la pantalla de tu teléfono en el televisor paso a paso

Para una conexión fluida conviene revisar WiFi compartida, actualizar sistema y apps, probar compatibilidad desde servicios de streaming como Netflix o YouTube

Qué debes hacer para proyectar la pantalla de tu teléfono en el televisor paso a paso

Qué significan los números y letras que tiene el cargador de tu celular y deberías entender

Saber interpretar todos estos símbolos ayuda a comprender la compatibilidad, velocidad de carga y estándares de seguridad

Qué significan los números y letras que tiene el cargador de tu celular y deberías entender

Paso a paso para encontrar, limpiar la “papelera secreta” de WhatsApp y mejorar la memoria del teléfono

La app incluye un gestor de almacenamiento que permite localizar archivos pesados, antiguos o duplicados que saturan la memoria, y borrarlos desde “Administrar almacenamiento”

Paso a paso para encontrar, limpiar la “papelera secreta” de WhatsApp y mejorar la memoria del teléfono

¿Sientes que hackearon tu WhatsApp?: estas señales pueden revelar si espían tus chats

Un atacante solo necesita escanear el código para vincular un navegador externo y mantener la cuenta abierta, por lo que revisar con frecuencia los dispositivos conectados y estar atento a señales de alerta

¿Sientes que hackearon tu WhatsApp?: estas señales pueden revelar si espían tus chats

DEPORTES

Polémica en Uruguay por la ausencia de Nández en la lista de Bielsa: la concluyente frase de uno de los referentes

Polémica en Uruguay por la ausencia de Nández en la lista de Bielsa: la concluyente frase de uno de los referentes

Estudiantes le gana a Rosario Central y está obteniendo su pase a los octavos de final de la Copa Argentina

“La argentinidad al palo”: las imágenes y los detalles especiales de la casa de la Selección en el Mundial

Espeluznante accidente en Monza, con 11 autos involucrados y dos argentinos que evitaron los impactos

Por qué Olivier Giroud pone a Argentina entre los favoritos para ganar el Mundial y qué ve en su mentalidad de campeón

TELESHOW

Entre destellos metálicos y terciopelo, Juana Viale apostó por un contundente cambio de look para el otoño

Entre destellos metálicos y terciopelo, Juana Viale apostó por un contundente cambio de look para el otoño

La fiesta de Vero Lozano por sus 56 años: el abrazo con su hija, el beso con Corcho Rodríguez y diversión con amigos

El emotivo reencuentro de los hijos de Benjamín Vicuña con los más pequeños Magnolia y Amancio: la tierna foto

Osvaldo Laport reveló el motivo por el que nunca se casó con Viviana Sáez tras 47 años de amor: “Una nueva página”

Murió Dorita Burgos, reconocida vedette y actriz del recordado programa de TV “Los Campanelli”

INFOBAE AMÉRICA

Niños de 10 años sufren descarga eléctrica al volar cometas en Higüey, República Dominicana

Niños de 10 años sufren descarga eléctrica al volar cometas en Higüey, República Dominicana

Honduras y Estados Unidos exploran nuevas operaciones militares conjuntas para combatir el crimen organizado

El monitoreo de la Universidad de El Salvador evalúa riesgos de cianobacterias en dos lagunas de San Vicente

Día Mundial sin Tabaco: “Soy víctima del consumo de terceros”

Las esculturas más misteriosas de Leonora Carrington sorprenden en Nueva York