Identifica desde qué mes de 2026 dejaría de funcionar Netflix en tu TV comprado hace 10 años

Los Smart TV lanzados antes de 2015 presentan limitaciones en sus componentes, como procesadores menos potentes y sistemas operativos desactualizados

La restricción alcanza a televisores
La restricción alcanza a televisores inteligentes de marcas reconocidas. (Imagen ilustrativa Infobae)

A partir de marzo de 2026, Netflix dejaría de estar disponible en una amplia gama de televisores inteligentes fabricados antes de 2015. Esta decisión impactará a millones de hogares en América Latina y Europa, donde estos dispositivos siguen siendo de uso común.

La medida responde a una estrategia de optimización tecnológica de la compañía, enfocada en mejorar la experiencia de usuario y reforzar la seguridad de la plataforma, pero supone un cambio relevante para quienes utilizan equipos más antiguos.

Por qué Netflix dejará de ser compatible con televisores antiguos

El avance de las funciones y los estándares técnicos en las plataformas de streaming deja atrás a los dispositivos que no pueden adaptarse a las nuevas exigencias. Los Smart TV lanzados antes de 2015 presentan limitaciones en sus componentes, como procesadores menos potentes, memoria insuficiente y sistemas operativos desactualizados, que ya no reciben soporte de los fabricantes.

A partir de marzo de
A partir de marzo de 2026, Netflix dejaría de estar disponible en una amplia gama de televisores inteligentes. (Imagen ilustrativa Infobae)

Estas restricciones afectan directamente la calidad del video, la estabilidad de la aplicación y la capacidad de implementar parches de seguridad o nuevos formatos.

Desde la perspectiva de la industria, continuar dando soporte a estos equipos implica invertir recursos en tecnologías obsoletas, mientras que las plataformas buscan priorizar la compatibilidad con dispositivos modernos y actualizables.

Marcas y modelos afectados: qué televisores se quedan sin Netflix

La restricción alcanza a televisores inteligentes de marcas reconocidas como Samsung, LG, Sony y Panasonic, fabricados antes de 2015. Por ejemplo, en el caso de Samsung, los modelos Smart TV de las series 2012-2015 quedarán fuera de compatibilidad.

Sony verá afectados varios equipos de la línea Bravia anteriores a 2015. También se verán impactados los dispositivos Apple TV de primera, segunda y tercera generación, que ya no reciben actualizaciones técnicas.

La medida no afectará a
La medida no afectará a quienes usen Netflix en computadoras, smartphones, tablets, consolas o en Smart TV fabricados a partir de 2015. REUTERS/Dado Ruvic

Cuando los usuarios intenten acceder a Netflix desde estos dispositivos, recibirán un aviso informando que la aplicación ya no está disponible, sin posibilidad de instalar nuevas versiones ni acceder a futuras actualizaciones de seguridad.

Alternativas para seguir viendo Netflix sin cambiar de televisor

Quienes posean televisores antiguos no necesariamente deberán reemplazar su equipo para seguir disfrutando de Netflix. Existen soluciones como dispositivos de streaming externos (Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast) que se conectan vía HDMI y permiten instalar la app con normalidad.

También se puede recurrir a consolas de videojuegos compatibles o transmitir el contenido desde una computadora o teléfono móvil.

Para ver Netflix desde un
Para ver Netflix desde un celular en el TV, ambos dispositivos deben estar conectados a la misma red Wi-Fi. (Imagen ilustrativa Infobae)

La medida no afectará a quienes usen Netflix en computadoras, smartphones, tablets, consolas o en Smart TV fabricados a partir de 2015 que cuenten con sistemas operativos aún actualizables. Así, la compañía asegura que el servicio se adapte a las exigencias tecnológicas actuales y a los nuevos estándares de calidad y seguridad en el sector del streaming.

Cómo ver Netflix en tu Smart TV usando el celular

Para ver Netflix utilizando un celular y un Smart TV, el primer paso es asegurarse de que ambos dispositivos estén conectados a la misma red Wi-Fi. Esto permite que se comuniquen entre sí y facilita el envío de contenido desde el teléfono hacia la televisión.

En el celular, se debe abrir la aplicación de Netflix e iniciar sesión con la cuenta correspondiente. Una vez dentro, al seleccionar cualquier serie o película, aparecerá un ícono de “Cast” o “Enviar a pantalla”, generalmente ubicado en la parte superior o inferior de la pantalla. Al pulsar este ícono, el usuario podrá elegir su Smart TV de la lista de dispositivos disponibles.

Después de seleccionar el televisor, la reproducción del contenido se trasladará automáticamente a la pantalla grande. Desde el celular se puede pausar, adelantar, retroceder o cambiar de título en cualquier momento. Este método resulta práctico, ya que permite controlar Netflix desde el móvil mientras se disfruta de una mejor experiencia visual en el Smart TV.

