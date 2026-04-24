Sociedad

La familia de un alumno tendrá que pagar una multa de $3 millones por una falsa amenaza de bomba

El caso ocurrió en una escuela de Mar del Plata. Los padres también perderán un beneficio social

Guardar
Veronica Castro, directora de un colegio en Mar del Plata, brinda declaraciones tras registrarse una amenaza de bomba en la institución

Los padres de un alumno que realizó una amenaza de bomba en una escuela de Mar del Plata deberán pagar una multa de $3.000.000 y perderán un beneficio social que tenían asignado.

El hecho, que reveló el portal local 0223, ocurrió en la Escuela Secundaria N° 18 “Astor Piazzolla”, ubicada en Gascón al 4800, en el barrio Don Bosco. Todo comenzó con un tradicional llamado anónimo, que advirtió sobre un supuesto artefacto explosivo en el establecimiento.

Después del mensaje, se desencadenó lo previsto. Evacuaron inmediatamente a los alumnos, docentes y directivos, con el despliegue de protocolo de las fuerzas de seguridad. El operativo concluyó, afortunadamente, sin hallazgos. La amenaza era falsa.

Luego de la interrupción escolar, la fiscal Florencia Salas quedó a cargo de la investigación y logró rastrear el número de teléfono desde el que se realizó la llamada. Con ese dato, dispuso el allanamiento del domicilio del estudiante, lo que permitió identificarlo como autor de la amenaza.

Las autoridades de la escuela coordinaron con la Justicia de Menores las particularidades del caso. Finalmente, se fijó como sanción económica una cifra equivalente al costo total del operativo policial desplegado, y la pérdida del beneficio social que el grupo familiar tenía asignado.

La directora de la escuela secundaria, Verónica Castro, habló sobre la amenaza de bomba. “Este equipo de conducción tomó como decisión no dejar pasar esta situación como una broma simple de un estudiante, sino abordarlo con la complejidad que tiene en un contexto social ya complejo”, indicó a La Nación+.

Edificio escolar de ladrillo de dos pisos con ventanas enrejadas y una puerta de entrada, visto desde la calle en un día despejado con cielo azul
El frente de la Escuela EES N° 18 en Mar del Plata, evacuada por una amenaza de bomba. (Captura Google Maps)

Castro explicó que, al recibir la advertencia, la escuela activó de inmediato el protocolo correspondiente. Según relató, la amenaza no ingresó al establecimiento sino que fue realizada directamente al 911, y tampoco fue necesario llevar a cabo un allanamiento. “Esta familia llamó a la comisaría y dijo que se hacía responsable porque era un miembro de su familia. Con el adulto responsable aún no me entrevisté”, explicó.

La directora contó que, desde la dependencia policial, informaron que existen sanciones económicas a los involucrados en estos episodios, y que el proceso de identificación “se hace en un plazo menor a 5 horas”. Y agregó que “si percibía un beneficio social, se le restaba un beneficio, y que la familia se tenía que hacer responsable del procedimiento, que oscila en torno a los 3 millones de pesos”.

“Hay chicos que tienen dificultades y situaciones complejas que acompañamos. Es un chico que tuvo conductas disruptivas, pero está dentro del rango adolescente se puede prever. No habíamos tenido amenazas a compañeros”, puntualizó Castro, sobre el caso señalado.

Tras el episodio, la dirección de la Escuela Astor Piazzolla dispuso que los estudiantes ingresen sin mochilas ni teléfonos celulares. Solo pueden llevar su carpeta, el cuaderno de comunicaciones y una cartuchera pequeña, todo dentro de una bolsa transparente que permita ver el contenido.

La medida se aplica en otros establecimientos educativos de distintas provincias ante situaciones similares. Este jueves se realizó en la escuela una jornada de convivencia de asistencia obligatoria, orientada a “sostener a la escuela como un territorio de paz”.

Ilustración de una evacuación escolar con estudiantes, docentes, policías, un bombero, una unidad antiexplosivos y un perro policía, frente a una escuela secundaria.
Estudiantes y personal en una escuela de Mar del Plata son evacuados, mientras fuerzas de seguridad inspeccionan el lugar tras una amenaza de bomba falsa (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los últimos días, tres estudiantes de sexto año de la Escuela Nuestra Señora del Camino, de entre 16 y 17 años, fueron imputados por intimidación pública después de amenazar con un tiroteo el lunes 20 de abril, según informó la Departamental DDI de Mar del Plata. El mensaje fue el clásico mensaje viral de las últimas semanas, en la puerta del baño de varones el jueves previo.

En otro episodio, la semana pasada, la Escuela Secundaria Técnica N° 2, situada en San Luis al 1445, en el centro de la ciudad, también fue evacuada tras una pintada hallada en un baño. A diferencia del caso de la Astor Piazzolla, en este episodio no se pudo identificar al responsable.

La amenaza motivó la intervención de la Brigada de Explosivos, que inspeccionó el edificio y confirmó que no había ningún artefacto peligroso en el lugar.

El gobierno bonaerense envió la semana pasada un documento a las escuelas de la provincia, con pautas de intervención frente a la ola de amenazas de tiroteos o detección de armas de fuego. Este procedimiento establece que el personal debe actuar con celeridad para priorizar la integridad de la comunidad y fija una cadena de comunicación inmediata entre directivos, inspectores y autoridades regionales.

El instructivo indica que, ante la aparición de mensajes amenazantes, la dirección de cada escuela debe radicar la denuncia ante la fiscalía para iniciar la investigación penal. Y si se exhibe un arma, los adultos deben tratar el objeto como si estuviera cargado y dialogar con el estudiante para mantener la calma, hasta que llegue la policía.

“Las inspectoras e inspectores nos están acompañando. En el territorio, en el día a día, son los docentes con el equipo de conducción los que tenemos que tomar minuto a minuto”, aclaró Castro.

Temas Relacionados

Últimas noticiasAmenaza de bombaMar del PlataAmenazasTiroteoViolencia escolarIntimidación pública

Últimas Noticias

Detuvieron a un concejal de La Libertad Avanza por circular con un auto con pedido de captura

Se trata de Eugenio Esteban Fernández, de 57 años, integrante del Concejo Deliberante de Presidente Perón. El vehículo quedó secuestrado

Detuvieron a un concejal de La Libertad Avanza por circular con un auto con pedido de captura

De la indignación al cambio: claves del activismo que logra resultados

Casos en distintas ciudades muestran cómo la organización vecinal, la acción sostenida y objetivos concretos permiten transformar reclamos en cambios reales en el espacio público y la vida cotidiana

De la indignación al cambio: claves del activismo que logra resultados

Jury a los fiscales del caso Dalmasso: declara la ex amante de Macarrón, un vecino y el empersario apuntado por la familia

El proceso se reanudó este viernes a las 10:30. Para la jornada también está previsto que testifiquen más peritos

Jury a los fiscales del caso Dalmasso: declara la ex amante de Macarrón, un vecino y el empersario apuntado por la familia

Situación límite en un hogar de discapacidad de Areco: enfrenta una crisis por falta de fondos y peligra la atención

El establecimiento denuncia meses sin pagos del Estado, falta de insumos esenciales y dificultades para afrontar sueldos, en un contexto que compromete la continuidad del servicio para decenas de residentes

Situación límite en un hogar de discapacidad de Areco: enfrenta una crisis por falta de fondos y peligra la atención

Así actuaba la “Banda del Quini”, una organización de peruanos que estafó a mujeres por USD 400 mil

Dos de sus integrantes, un hombre y una mujer, fueron detenidos por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. Hay una cómplice prófuga

Así actuaba la “Banda del Quini”, una organización de peruanos que estafó a mujeres por USD 400 mil
DEPORTES
Colapinto habló antes de su exhibición en Palermo: el sueño de correr en Argentina y una particular disculpa anticipada

Colapinto habló antes de su exhibición en Palermo: el sueño de correr en Argentina y una particular disculpa anticipada

El plan de Lautaro Martínez para llegar en óptimas condiciones al Mundial

La contundente sanción que le impuso la UEFA a Gianluca Prestianni por su cruce con Vinícius Júnior

La Fórmula 1 confirmó la vuelta de un histórico circuito al calendario oficial a partir de 2027

Se filtraron detalles de la salida del DT del Chelsea: del exabrupto con Enzo Fernández a las críticas por “no saber dirigir”

TELESHOW
Yanina Latorre contó por qué nunca va a perdonar a Beto Casella: "No lo voy a soltar"

Yanina Latorre contó por qué nunca va a perdonar a Beto Casella: "No lo voy a soltar"

Paco Amoroso hizo el unboxing de los cinco Latin Grammys que ganó junto a Ca7riel

Chechu Bonelli y el dolor tras separarse de Cvitanich: “Más fuerte que cuando perdí a papá y mamá”

Oriana Sabatini fue tajante sobre su tía Gabriela: “No hablamos más pero no por decisión mía”

Abel Pintos emocionó con una revelación sobre el amor y el dolor en pleno programa

INFOBAE AMÉRICA

¿Puede la vitamina D ayudar a evitar la diabetes?: en los genes está la respuesta

¿Puede la vitamina D ayudar a evitar la diabetes?: en los genes está la respuesta

Los armenios conmemoraron 111 años del genocidio: conmovedora marcha de antorchas y masiva procesión en Ereván

ICE arresta en Virginia a mujer asociada con la MS-13 y buscada por homicidio en El Salvador

El Reto Naturalista 2026 convoca a ciudadanos de Guatemala y Petén a registrar biodiversidad

Doble golpe judicial: ordenan prisión a exfuncionarios municipales y detienen a otro exalcalde en Panamá