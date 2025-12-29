Google Fotos llega a los televisores Samsung: qué se podrá hacer en la aplicación

Google Fotos llega a los televisores Samsung en marzo de 2026, permitiendo acceso directo a la galería personal desde la pantalla del televisor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A partir de marzo de 2026, Google Fotos estará disponible en los televisores Samsung, permitiendo que los usuarios puedan acceder directamente a la galería fotográfica personal.

Esto se convertirá en una nueva forma de compartir los recuerdos almacenados con otras personas, en una pantalla más grande y accesible, sin necesidad de tener que compartir pantalla desde el móvil.

La aplicación llegará como parte de una actualización de software para los televisores Samsung AI TV de próxima generación y, en principio, estará disponible en exclusiva para esta marca durante los primeros seis meses posteriores al lanzamiento.

Cómo será la llegada de Google Fotos a los televisores Samsung

La llegada de Google Fotos a los televisores Samsung se organizará en tres grandes fases, cada una con funciones específicas:

Recuerdos curados (Memories): marzo de 2026

En la primera etapa, que inicia en marzo de 2026, los usuarios podrán acceder a la función Memories. Esta herramienta agrupa automáticamente las fotos en colecciones temáticas basadas en personas, lugares y momentos destacados, replicando la experiencia que ya existe en los móviles pero adaptada a las grandes diagonales de los televisores, que pueden superar las 55 o 65 pulgadas (139,7 o 165,1 cm).

El nuevo Google Fotos en Samsung AI TV ofrece funciones exclusivas, como la visualización de Memories sin necesidad de compartir pantalla desde el móvil. (SAMSUNG)

Durante los primeros seis meses, Samsung mantendrá la exclusividad de esta función. Para los usuarios, esto significa la posibilidad de explorar recuerdos familiares, viajes o celebraciones directamente desde el sofá, sin necesidad de conectar dispositivos externos ni transferir archivos.

Herramientas de creación con inteligencia artificial: segunda mitad de 2026

En la segunda mitad del año, la funcionalidad de la aplicación se expandirá con la llegada de herramientas de edición y creación basadas en inteligencia artificial. Bajo el nombre Create with AI, los usuarios encontrarán plantillas temáticas desarrolladas con Nano Banana, el modelo de generación y edición de imágenes de Google DeepMind.

Estas plantillas permitirán transformar el estilo artístico de las imágenes mediante la función Remix, así como convertir fotos estáticas en vídeos cortos gracias a la herramienta Photo to Video.

Aunque algunas de estas plantillas podrían ser exclusivas de Samsung durante un periodo no especificado, ni Google ni Samsung han precisado los detalles de esta ventaja temporal. En cualquier caso, la apuesta por la creatividad y la personalización marca una evolución significativa para quienes desean dar un nuevo sentido a su archivo fotográfico.

En la segunda mitad de 2026, Google Fotos sumará editores creativos con inteligencia artificial y plantillas de DeepMind bajo la función Create with AI. (Imágen ilustrativa Infobae)

Resultados personalizados: finales de 2026

La tercera etapa, prevista para finales de 2026, incorporará la función Personalized Results. Esta característica permitirá buscar fotos relacionadas por contenido o temas específicos y visualizarlas encadenadas en presentaciones de diapositivas automáticas, sin necesidad de seleccionar cada imagen de manera manual.

El objetivo es facilitar la navegación por grandes bibliotecas de imágenes y permitir que los momentos especiales cobren vida de manera contextual y fluida.

Así será la integración con el ecosistema Samsung

Uno de los puntos fuertes de la propuesta reside en la integración con Daily+ y Daily Board, dos plataformas del ecosistema Samsung que ofrecen información y contenido personalizado a lo largo del día.

Gracias a esta conexión, las fotos aparecerán en la pantalla del televisor en momentos contextuales, sin que el usuario tenga que abrir la aplicación cada vez que desee revisar su galería.

Para acceder a Google Fotos en Samsung TV, se requiere una cuenta compatible y activar la copia de seguridad y Memories en los ajustes de la app. (Imágen Ilustrativa Infobae)

Requisitos y condiciones para acceder a Google Fotos en Samsung TV

Para disfrutar de todas estas funciones, los usuarios deberán contar con un televisor Samsung AI TV compatible, ya sea un modelo de la nueva generación que saldrá a la venta en 2026 o uno anterior que reciba la actualización de software correspondiente.

Cada función dependerá del calendario de actualización que Samsung defina para su gama de productos, aunque la compañía no ha especificado qué modelos concretos serán compatibles ni en qué regiones estará disponible inicialmente el servicio.

Además, será imprescindible disponer de una cuenta de Google con la copia de seguridad de fotos activada y la función Memories habilitada en los ajustes de Google Fotos. Si esta opción se encuentra desactivada en el móvil, tampoco funcionará en el televisor. La conexión entre dispositivos se realizará iniciando sesión con la cuenta de Google, tras lo cual los recuerdos aparecerán de forma instantánea en la pantalla.