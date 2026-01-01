Las guerreras K-pop’: descubre películas y series similares en Netflix con este código oculto

‘Las guerreras K-pop’ se estrenó en Netflix el 20 de junio de 2025. (Captura de video/Netflix)

‘Las guerreras K-pop’ (KPop Demon Hunters) se consolidó como la película más popular en la historia de Netflix, captando la atención internacional por su originalidad, energía y la integración de elementos representativos de la cultura pop coreana. Desde su estreno el 20 de junio, la animación mantiene el primer lugar en visualizaciones, mientras usuarios de distintos países buscan nuevas formas de explorar el catálogo de la plataforma y encontrar títulos relacionados.

El atractivo de ‘Las guerreras K-pop’ radica en una fusión de géneros que combina el dinamismo del K-pop con fantasía y acción sobrenatural. La trama presenta a Rumi, Mira y Zoey, integrantes del grupo ficticio HUNTR/X, quienes alternan su faceta de ídolos musicales con una misión secreta como cazadoras de demonios.

En este universo, la música del grupo genera campos de energía que contienen fuerzas oscuras. La historia se intensifica cuando deben enfrentarse a la boy band rival Saja Boys, en realidad demonios liderados por Jinu. Además del conflicto sobrenatural, la protagonista Rumi enfrenta un dilema personal que pone en tensión su lealtad, fortaleza e identidad dentro del grupo.

La animación mezcla K-pop, acción sobrenatural y fantasía en una trama protagonizada por Rumi, Mira y Zoey. (Netflix)

Para quienes prefieren ver la película de forma segura, la alternativa adecuada es el streaming oficial en Netflix. Acceder a sitios no autorizados supone altos riesgos de ciberseguridad, exponiendo a los usuarios a malware, anuncios engañosos y enlaces fraudulentos que pueden comprometer tanto la información personal como la integridad de los dispositivos y cuentas digitales.

Códigos ocultos de Netflix: guía práctica para descubrir anime y otros géneros

Uno de los recursos menos conocidos de Netflix son los códigos ocultos, una función que facilita la exploración de categorías y subgéneros específicos del catálogo. Al emplear estos códigos, es posible llegar de forma directa a colecciones temáticas que habitualmente quedan fuera de las recomendaciones automáticas.

Por ejemplo, al ingresar el código 7424 en la dirección “netflix.com/browse/genre/7424” desde un navegador web, se accede a una selección de títulos de anime, entre ellos ‘Demon Slayer’, ‘Naruto’, ‘Circo Digital’ y ‘Komi-san no puede comunicarse’. Esta herramienta permite encontrar contenidos afines a los intereses del espectador y ampliar la experiencia más allá de lo habitual.

El éxito de la película ha disparado la búsqueda de títulos similares y opciones personalizadas en Netflix. (Imagen Ilustrativa Infobae)

No resulta necesario instalar aplicaciones adicionales ni utilizar extensiones, ya que basta con colocar la combinación numérica tras la dirección principal de géneros de Netflix. Además, existen listados en línea donde se recopilan estos códigos, lo que posibilita una navegación precisa por todo tipo de categorías, desde producciones infantiles hasta documentales o películas de acción.

Para personalizar aún más la experiencia, se pueden emplear códigos específicos para géneros y subgéneros como:

Acción y aventuras: 1365

Comedias: 6548

Dramas: 5763

Terror: 8711

Ciencia ficción y fantasía: 1492

Películas de acción clásicas: 46576

Dramas basados en libros: 4961

Documentales: 6839

Comedias románticas: 5475

Películas extranjeras de terror: 8654

Ciencia ficción de culto: 4734

Cine infantil: 783

Thrillers eróticos: 972

Películas románticas con escenas para adultos: 11881

Cine independiente de temática madura: 11079

Usar códigos ocultos en Netflix permite acceder a colecciones de anime y otros géneros poco visibles en las recomendaciones. (Reuters)

Estas combinaciones representan una alternativa eficiente para ingresar de manera directa a un amplio repertorio de títulos, permitiendo descubrir propuestas menos visibles y adaptar el consumo a intereses específicos y variados. Así, los códigos ocultos se convierten en una herramienta fundamental para optimizar y personalizar la experiencia en Netflix y para acceder a “esas joyas” que suelen quedar fuera de las búsquedas tradicionales.