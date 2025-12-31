WhatsApp prepara una herramienta de limpieza de archivos más avanzada para liberar espacio en el celular

WhatsApp se encuentra probando una nueva herramienta para eliminar mensajes. (El Mundo)

WhatsApp avanza en una mejora clave de su herramienta de limpieza de chats con el objetivo de que los usuarios puedan borrar archivos de forma más clara, controlada y sin riesgos innecesarios. La aplicación de mensajería trabaja en una nueva interfaz que permite seleccionar con mayor precisión qué tipo de contenido se elimina, evitando así la pérdida accidental de fotos, videos u otros archivos importantes.

La función ya se encuentra en fase de pruebas tanto en iPhone como en Android, aunque todavía no tiene fecha oficial de lanzamiento. La novedad principal es que la herramienta de limpieza deja atrás un sistema más genérico para adoptar un enfoque por categorías.

Esto significa que, cuando el usuario acceda a las opciones de almacenamiento dentro de un chat, podrá identificar exactamente qué va a borrar antes de confirmar la acción. Hasta ahora, uno de los principales problemas era la falta de claridad, lo que podía llevar a eliminar información valiosa sin intención.

La beta de WhatsApp se encuentra probando nueva herramienta de limpieza de almacenamiento. (Pixabay)

De acuerdo a WABetaInfo, se ha podido observar en la versión beta de WhatsApp para iOS, la nueva interfaz presenta un diseño más limpio y ordenado, pensado para reducir errores. En lugar de mostrar una única opción de borrado, la herramienta ahora separa los archivos por tipo, facilitando una limpieza selectiva y consciente del contenido almacenado en cada conversación.

Entre las categorías disponibles se encuentran documentos, fotos, videos, stickers y audios de WhatsApp. Cada uno de estos elementos se puede marcar o desmarcar de forma independiente, lo que permite, por ejemplo, eliminar únicamente los videos pesados de un chat sin afectar las imágenes o los documentos compartidos. También se incorpora una casilla adicional denominada “clear starred media”, destinada a borrar archivos multimedia que hayan sido marcados como favoritos por el usuario.

Esta última opción resulta especialmente relevante, ya que muchos usuarios utilizan la función de mensajes destacados para conservar información importante, como comprobantes, imágenes relevantes o audios clave. Al separar esta categoría, WhatsApp busca que el usuario tenga un control total sobre si desea conservar o eliminar ese contenido específico.

WhatsApp permitirá tener un mejor control de la eliminación de mensajes. (Foto: WABetaInfo)

Todas estas opciones estarán agrupadas dentro de un apartado denominado “borrar archivos multimedia”, desde donde se podrá realizar la selección detallada. Para quienes prefieran una limpieza más amplia, la herramienta también permitirá marcar todas las categorías y eliminar el contenido completo del chat en un solo paso.

Además, WhatsApp incluirá una segunda opción claramente diferenciada: “borrar todo excepto los mensajes favoritos”. Con esta función, el usuario podrá eliminar todos los archivos de una conversación, manteniendo únicamente aquellos que haya marcado como destacados. Se trata de una solución pensada para quienes desean liberar espacio sin perder información relevante que han decidido conservar previamente.

El rediseño de esta herramienta responde a una necesidad concreta: el crecimiento constante del almacenamiento que ocupa WhatsApp en los teléfonos. Con el paso del tiempo, fotos, videos y audios se acumulan y pueden saturar la memoria del dispositivo, especialmente en equipos con capacidad limitada. Una limpieza eficiente y segura se vuelve, en ese contexto, fundamental.

WhatsApp busca eliminar el constante crecimiento de su almacenamiento.

Desde el punto de vista de la experiencia de usuario, la mejora también apunta a reducir la confusión. Al mostrar de forma explícita qué tipo de archivos se van a eliminar, WhatsApp minimiza el riesgo de errores y hace que el proceso sea más intuitivo, incluso para usuarios con menos experiencia tecnológica.

Por ahora, esta nueva herramienta se encuentra en fase de pruebas dentro del programa beta. En el caso del iPhone, ya se han detectado cambios visibles en la interfaz, mientras que en Android se están realizando pruebas similares. Como ocurre con otras funciones en desarrollo, es probable que pasen varios meses antes de que llegue a la versión estable de la aplicación.

Cuando finalmente se lance de forma oficial, esta mejora se integrará mediante una actualización de WhatsApp, sin necesidad de descargar aplicaciones adicionales ni realizar configuraciones complejas. La función estará disponible directamente en los ajustes de cada chat, como ocurre actualmente, pero con un nivel de control mucho mayor.