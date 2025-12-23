Tecno

Aprende a borrar y limpiar la memoria oculta del smartphone y de WhatsApp: paso a paso

Borrar caché, cookies y archivos multimedia reduce el consumo invisible de memoria y ayuda a mantener el dispositivo ágil y eficiente durante más tiempo

La acumulación de archivos ocultos
La acumulación de archivos ocultos afecta el rendimiento; seguir técnicas de limpieza en WhatsApp y Chrome ayuda a conservar espacio y optimizar cada recurso del dispositivo móvil - (Imagen ilustrativa Infobae)

La acumulación de archivos temporales, caché y datos ocultos puede reducir el rendimiento y la capacidad de almacenamiento de cualquier smartphone. Aplicaciones como Chrome y WhatsApp suelen ser responsables de una parte considerable de este consumo invisible de memoria.

Por tal razón conocer cómo limpiar estos datos es fundamental para mantener el dispositivo ágil y optimizar el espacio disponible.

Cómo borrar la memoria caché y cookies en un smartphone

Mantenimiento inteligente del smartphone: cómo
Mantenimiento inteligente del smartphone: cómo limpiar caché, multimedia y bases de datos para un Android más rápido - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El navegador Chrome almacena datos de navegación y archivos temporales para agilizar la carga de páginas web. Sin embargo, estos datos pueden ocupar espacio innecesario y ralentizar el funcionamiento del dispositivo con el tiempo.

Pasos para borrar datos de navegación en Chrome:

  1. Abre Chrome en tu dispositivo Android.
  2. Pulsa el ícono de tres puntos (Más) situado a la derecha de la barra de direcciones.
  3. Selecciona “Borrar datos de navegación”.
  4. Elige la duración para eliminar el historial (por ejemplo, las últimas 24 horas, 7 días o todo el tiempo).
  5. Pulsa “Borrar datos”. Si deseas borrar tipos de datos más específicos, selecciona “Más opciones” y marca cookies, caché u otros archivos.
  6. Confirma la acción.

Al borrar la caché y las cookies, algunos ajustes de los sitios se pierden y es posible que debas iniciar sesión nuevamente en algunas plataformas. Además, algunas páginas pueden tardar más en cargar la primera vez tras la limpieza.

Cómo limpiar la memoria oculta de WhatsApp: multimedia y papelera

Limpiar la memoria caché, la
Limpiar la memoria caché, la carpeta de medios de WhatsApp y las copias de seguridad es clave para recuperar almacenamiento y evitar que el smartphone se vuelva lento - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

WhatsApp es una de las aplicaciones que más espacio consume en cualquier smartphone, debido a la acumulación de fotos, videos, notas de voz y documentos en su almacenamiento interno.

Pasos para eliminar archivos ocultos de WhatsApp:

  1. Abre el administrador de archivos de tu teléfono Android.
  2. Accede a “Almacenamiento interno”.
  3. Sigue la ruta: Android > media > com.whatsapp > WhatsApp > Media.
  4. Dentro de esta carpeta encontrarás subcarpetas que almacenan fotos, videos, audio y documentos enviados y recibidos.
  5. Selecciona los archivos que ya no necesitas y elimínalos de forma definitiva. Así vacías la “papelera oculta” que no es visible desde la aplicación.

Esta limpieza libera espacio sin borrar los mensajes de texto ni los historiales de chat, ya que solo elimina el contenido multimedia almacenado.

Cómo borrar archivos de copia de seguridad de WhatsApp

Además de los archivos multimedia, WhatsApp guarda copias de seguridad automáticas de las conversaciones en la carpeta “Databases”. Estas copias ocupan espacio adicional, especialmente cuando se acumulan varias versiones antiguas.

Para limpiar archivos de copia de seguridad:

  1. Desde el administrador de archivos, dirígete a la ruta de almacenamiento interno donde se encuentra la carpeta “Databases”.
  2. Elimina las copias de seguridad antiguas que ya no necesitas. Asegúrate de conservar la más reciente, en caso de que debas restaurar chats en el futuro.

Eliminar estos archivos no afecta la información actual de la aplicación y puede recuperar varios cientos de megabytes.

Guía para borrar caché, cookies
Guía para borrar caché, cookies y multimedia en Chrome y WhatsApp: libera espacio y agiliza tu teléfono - (Foto: Meta)

Cómo vaciar los mensajes de una conversación de WhatsApp

Otra forma eficiente de liberar memoria consiste en vaciar los chats individuales o grupales desde la propia aplicación, sin eliminar los contactos ni el historial de la conversación.

Para vaciar un chat en WhatsApp:

  1. Abre WhatsApp y selecciona la conversación que deseas limpiar.
  2. Pulsa el ícono de menú (tres puntos) en la parte superior.
  3. Selecciona la opción “Vaciar chat”.
  4. Confirma la eliminación de los mensajes y archivos adjuntos.

Esto permite limpiar conversaciones antiguas o poco relevantes sin perder el hilo de los chats activos.

La limpieza periódica de caché, archivos temporales y datos ocultos es clave para mantener el rendimiento óptimo del smartphone y evitar problemas de espacio. Realizar estos procedimientos de forma regular ayuda a prolongar la vida útil del dispositivo, reduce el riesgo de fallos y mejora la experiencia de uso.

Mantener el almacenamiento controlado también es esencial para el funcionamiento eficiente de aplicaciones como WhatsApp y navegadores web, que generan y acumulan gran cantidad de datos en segundo plano.

Papelera de reciclajeMemoria ocultaborrar y limpiarSmartphoneWhatsAppPaso a paso

