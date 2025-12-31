WhatsApp: cinco funciones que llegarían en 2026 con más seguridad y cambios de diseño

WhatsApp introduce una configuración de seguridad estricta que refuerza la privacidad y dificulta el acceso no autorizado a las cuentas de los usuarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde WhatsApp están trabajando en varias funciones para que los usuarios las puedan aprovechar pronto. Hay cinco de ellas de las que ya se conocen detalles y podrían llegar a lo largo de 2026.

WABetaInfo entregó detalles de herramientas que apuntan a reforzar la seguridad, optimizar la personalización y facilitar la comunicación en distintos dispositivos.

Cuáles son<b> </b>las funciones que llegarían a WhatsApp en 2026

Configuración de seguridad estricta

Una de las novedades más relevantes en desarrollo es la ‘configuración de seguridad estricta’. Esta función, disponible en pruebas para las versiones beta en Android y en iOS, permitirá a los usuarios activar de manera sencilla una serie de medidas avanzadas de protección.

Al habilitar esta opción en el menú de Ajustes > Privacidad > Avanzado, WhatsApp aplicará automáticamente políticas que refuerzan la privacidad y dificultan el acceso no autorizado a la cuenta.

La nueva función de seguridad avanzada en WhatsApp bloqueará contenido multimedia de desconocidos y eliminará la vista previa de enlaces en los chats. (REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo)

Entre las protecciones incluidas se encuentran el bloqueo automático de contenido multimedia para desconocidos, la eliminación de la vista previa de enlaces, el silenciamiento de llamadas de números no agendados y la restricción de invitaciones a grupos.

El sistema también activa la verificación en dos pasos, limita la visibilidad del perfil y transmite las llamadas desde los servidores de WhatsApp para proteger las direcciones IP de los usuarios.

Rediseño visual de los chats

Meta se encuentra rediseñando la estética de los chats de WhatsApp, lo que supone un cambio relevante en la interfaz a la que millones de personas están acostumbradas. El elemento central de esta transformación son las burbujas de mensajes, que pasarán a tener esquinas aún más redondeadas.

Según WABetaInfo, este “nuevo formato ayuda a los usuarios a navegar por los chats grupales concurridos, ya que la estructura separa cada respuesta de forma natural y directa”.

El rediseño visual de los chats de WhatsApp apuesta por burbujas de mensajes con esquinas más redondeadas para mejorar la navegación en conversaciones grupales. (Imagen ilustrativa Infobae)

El rediseño visual facilita la lectura y el seguimiento de largas conversaciones, especialmente en grupos con alta actividad. Esta actualización sigue la línea de los recientes cambios en otras aplicaciones de Meta, como Instagram, y busca mantener la identidad visual de WhatsApp fresca sin perder la familiaridad que caracteriza a su interfaz.

Acceso directo a la cámara

Otra función en desarrollo es el acceso directo a la cámara desde la vista previa de la galería dentro de los chats. Esta herramienta, presente en el Programa Beta de Android, permitirá alternar de manera inmediata entre la exploración de archivos multimedia guardados y la captura de nuevas imágenes o videos para compartir en tiempo real.

El cambio elimina la necesidad de salir del chat para acceder a la cámara o la galería, agilizando el envío de fotos y videos en cualquier conversación. Esta configuración elimina la necesidad de salir del chat para acceder a la galería, lo que permite a los usuarios explorar sus archivos multimedia sin perder de vista la conversación en curso.

Además, la función fusiona la cámara y los archivos recientes en una sola pantalla, brindando mayor comodidad y eficiencia al compartir contenido.

WhatsApp permitirá el acceso directo a la cámara desde la galería de los chats, fusionando ambos accesos en una sola pantalla para agilizar el envío de contenido multimedia. (ZACHARIE SCHEURER/DPA - ARCHIVO)

Borradores en los estados

En el terreno de los estados, WhatsApp trabaja en una característica largamente solicitada: la posibilidad de guardar borradores. Hasta ahora, los usuarios debían publicar o descartar un estado en el momento de la edición. Con la nueva función, disponible en la beta de Android, será posible guardar publicaciones de estado sin terminar y retomarlas más tarde.

El editor de estados incluirá un botón visible para almacenar el borrador en la galería del usuario, permitiendo continuar la edición posteriormente sin perder texto, dibujos o stickers. Además, al intentar salir del editor, la aplicación ofrecerá la opción de guardar o descartar el avance, lo que evita la pérdida accidental de contenido.

Llamadas de voz y video en WhatsApp Web

WhatsApp se prepara para introducir la posibilidad de realizar y recibir llamadas de voz y video directamente desde el navegador, sin necesidad de instalar la aplicación de escritorio.

Esta actualización, aun en desarrollo, promete equiparar la funcionalidad de WhatsApp Web con la de los clientes móviles y de escritorio, permitiendo iniciar llamadas individuales o grupales de forma sencilla desde la interfaz del chat.

Pronto se podrá realizar llamadas de voz y video desde WhatsApp Web, acercando su funcionalidad a la experimentada en dispositivos móviles y de escritorio. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Junto a la llegada de las llamadas, WhatsApp Web incluirá controles avanzados para gestionar notificaciones relacionadas con las comunicaciones de voz y video. Los usuarios podrán habilitar o desactivar alertas para llamadas según sus preferencias personales. Por defecto, las notificaciones estarán activadas para asegurar que ninguna llamada pase desapercibida mientras se trabaja en otras pestañas o aplicaciones.

Un aspecto relevante es la independencia de configuración entre dispositivos: los ajustes de notificación en WhatsApp Web no afectan a los del móvil, y viceversa. De esta manera, cada usuario puede adaptar la experiencia según el dispositivo utilizado, manteniendo la flexibilidad y el control sobre las interrupciones.