Lista de teléfonos móviles que se quedan sin WhatsApp en 2026: qué hacer si tu dispositivo deja de ser compatible

WhatsApp dejará de funcionar en algunos teléfonos en 2026 por nuevas exigencias de software y seguridad. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

WhatsApp dejará de ser compatible con algunos teléfonos móviles en 2026 debido a nuevas actualizaciones de la plataforma que exigen mayores requisitos de software y seguridad. Actualmente, la aplicación recomienda usar dispositivos con soporte oficial:

iPhone con iOS 15.1 o versiones posteriores.

Teléfonos con Android 5.0 o superior.

Si tu celular deja de ser compatible con WhatsApp, ya no será posible instalar ni actualizar la aplicación, y con el tiempo perderás el acceso tanto a tus conversaciones como a las funciones del servicio.

Para evitar la pérdida de información y seguir comunicado, es fundamental tomar ciertas precauciones y prepararse antes de que esto ocurra.

Si tu equipo queda sin soporte, no podrás instalar ni actualizar WhatsApp y, con el tiempo, perderás acceso a chats y funciones. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo

Lista de celulares que dejarán de ser compatibles con WhatsApp

Los modelos de iPhone que dejarán de ser compatibles con WhatsApp son aquellos que no pueden actualizarse a iOS 15.1. Según las recomendaciones de la plataforma, esto incluye dispositivos más antiguos, entre los que se encuentran:

iPhone 6

iPhone 6 Plus

iPhone 5s

iPhone 5c

Modelos previos a estos

Los iPhone que no puedan actualizarse a iOS 15.1 dejarán de ser compatibles. (Apple)

Los celulares Android que dejarán de ser compatibles con WhatsApp son todos aquellos que no pueden actualizarse a Android OS 5.0 o versiones posteriores. Entre los modelos afectados se encuentran:

Samsung Galaxy S4.

Samsung Galaxy Ace 4.

LG Optimus L3 II.

Sony Xperia M.

Huawei Ascend Mate.

HTC Desire 500.

Otros modelos lanzados antes de 2014.

Qué hacer si mi dispositivo deja de ser compatible con WhatsApp

Cuando un dispositivo deja de ser compatible con WhatsApp, el usuario se enfrenta a la imposibilidad de instalar actualizaciones, acceder a nuevas funciones e incluso utilizar la aplicación.

Todos los Android que no lleguen a Android 5.0 o superior también quedarán fuera. (WhatsApp)

Ante esta situación, es fundamental actuar con previsión para evitar la pérdida de información y garantizar la continuidad en la comunicación.

El primer paso es realizar una copia de seguridad de los chats. En dispositivos Android, esto se puede hacer desde Configuración > Chats > Copia de seguridad, eligiendo Google Drive como destino.

En iPhone, la copia se almacena en iCloud. Así, al cambiar de dispositivo, podrás restaurar todas tus conversaciones y archivos multimedia.

Si el sistema operativo de tu teléfono lo permite, intenta actualizar a una versión más reciente.

Si es posible, actualiza el sistema operativo de tu teléfono. (WhatsApp)

Algunas marcas lanzan actualizaciones incluso para modelos antiguos, lo que podría prolongar la compatibilidad con WhatsApp. Sin embargo, si la actualización no es posible, considera adquirir un teléfono que cumpla con los requisitos mínimos de la aplicación.

Al comprar un nuevo dispositivo, instala WhatsApp y restaura la copia de seguridad previamente realizada para no perder tu historial de chats, fotos y videos.

Si decides no cambiar de equipo, busca alternativas de mensajería compatibles con tu sistema operativo, aunque debes tener en cuenta que la mayoría de tus contactos probablemente seguirá utilizando WhatsApp.

Es importante también informar a tus contactos sobre el cambio de número o de aplicación, en caso de ser necesario, para evitar interrupciones en la comunicación.

Los dispositivos muy antiguos, sin soporte del fabricante, no garantizan buen desempeño ni protección de datos. (WhatsApp)

Mantener tus datos respaldados y contar con un dispositivo actualizado no solo garantiza el acceso a WhatsApp, sino que también mejora la seguridad y el funcionamiento general del equipo.

Por qué WhatsApp deja de ser compatible con algunos teléfonos

WhatsApp deja de ser compatible con algunos teléfonos porque, con cada actualización, la aplicación incorpora nuevas funciones y mejoras de seguridad que requieren mayor capacidad de procesamiento y sistemas operativos actualizados.

Los dispositivos antiguos, que ya no reciben soporte de sus fabricantes, no pueden garantizar el funcionamiento óptimo ni la protección de los datos de los usuarios. Además, mantener la compatibilidad con sistemas obsoletos dificulta el desarrollo y la innovación de la plataforma.

Por estas razones, WhatsApp limita su funcionamiento a modelos que cumplan con los requisitos técnicos y de seguridad actuales, asegurando así una experiencia estable, eficiente y protegida para sus usuarios.