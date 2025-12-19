WhatsApp tiene nuevas funciones para Navidad: notas de video, estados interactivos y regalos

WhatsApp introdujo nuevas funciones en la actualización de diciembre de 2025. (Imagen Ilustrativa Infobae)

WhatsApp ha iniciado en diciembre de 2025 el despliegue global de una actualización que incorpora nuevas funciones para optimizar la comunicación, la creatividad y la organización de archivos, en coincidencia con la temporada navideña y de fin de año.

La aplicación, propiedad de Meta, responde así al aumento de la actividad comunicativa propio de estas fechas, ofreciendo herramientas que facilitan la interacción y mejoran la experiencia de sus millones de usuarios en Android, iOS y plataformas de escritorio.

‘Buzón’ de WhatsApp: notas de audio y video

Entre las novedades más relevantes se encuentran las mejoras en las llamadas y en el manejo de notas de audio y video. Tras una llamada perdida, los usuarios pueden grabar y enviar una nota de voz o de video de forma inmediata, lo que actúa como un contestador moderno y permite mantener el contacto de manera directa y visual.

WhatsApp incorpora el ‘Buzón’ para enviar notas de voz y video tras llamadas perdidas. (WhatsApp)

En las videollamadas grupales, la aplicación identifica automáticamente quién interviene y le otorga prioridad en la pantalla, facilitando el seguimiento de la conversación cuando participan varias personas. En tanto, los chats de audio permiten reaccionar con emojis sin interrumpir al interlocutor, añadiendo una dimensión interactiva que no afecta la fluidez del diálogo.

Estados más interactivos

En el ámbito visual, la actualización introduce mejoras en la presentación de enlaces, que ahora muestran vistas previas más limpias y claras, lo que contribuye a una experiencia de chat más ordenada.

Asimismo, los Estados incorporan stickers interactivos, con opciones para añadir letras de canciones o encuestas, lo que amplía las posibilidades de expresión y participación. Las encuestas también se extienden a los Canales, lo cual a los administradores interactuar de manera más efectiva con sus seguidores.

Los Estados ahora admiten stickers, letras de canciones y encuestas interactivas. (Reuters)

Potenciamiento de Meta AI

La integración de Meta AI en WhatsApp ha dado un salto importante en esta actualización. El asistente de inteligencia artificial ahora permite generar imágenes de alta calidad y realismo, comparables a las que ofrecen plataformas especializadas, que pueden compartirse en chats o utilizarse en mensajes de felicitación.

Otra función impulsada por IA es la animación de fotos, que transforma cualquier imagen en un video breve, brindando a los usuarios una herramienta creativa para personalizar sus Estados y renovar su aspecto visual.

Versión de escritorio

La versión de escritorio de WhatsApp, disponible para Mac, Windows y tabletas, suma una nueva pestaña dedicada a archivos multimedia. Esta función centraliza documentos, fotos y enlaces de todos los chats en un solo espacio, facilitando la búsqueda y organización del contenido.

El cambio responde a la demanda de quienes utilizan la aplicación tanto en el ámbito personal como profesional, y representa un avance en productividad y gestión de información.

La nueva pestaña multimedia en escritorio centraliza archivos, fotos y enlaces para una mejor organización. (AP)

El despliegue de estas funciones se realiza de manera progresiva para todos los usuarios. Para acceder a todas las herramientas y mejoras, es necesario asegurarse de contar con la versión más reciente de WhatsApp en la tienda de aplicaciones correspondiente.

Estados temporales de WhatsApp

La actualización del mes anterior fue también muy relevante, ya que WhatsApp puso fin a la sección ‘Info’ y la transformó en estados temporales.

Así puedes activarlos:

Abre WhatsApp en tu dispositivo. Accede a la Configuración: en Android, pulsa los tres puntos; en iPhone, selecciona la pestaña correspondiente o toca tu foto de perfil. Ingresa a tu perfil y selecciona la opción Info o Set About. Escribe el mensaje que deseas mostrar como estado temporal. Añade un emoji si lo prefieres. Define cuánto tiempo estará visible el estado, eligiendo un periodo entre algunas horas y un mes.