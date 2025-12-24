Así funciona la nueva función de WhatsApp para liberar espacio eligiendo qué borrar en cada chat

Control inteligente del almacenamiento: WhatsApp facilita la eliminación selectiva de archivos y mensajes en cada conversación - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La gestión del almacenamiento en WhatsApp se ha convertido en un tema crucial para millones de usuarios que buscan evitar que fotos, videos y documentos saturen la memoria de sus dispositivos.

Cuál es la nueva función implementada por WhatsApp

Por eso, la plataforma ha lanzado una herramienta avanzada para limpiar chats de manera más precisa, permitiendo revisar y seleccionar exactamente qué archivos o mensajes eliminar antes de confirmar la acción. Esta opción, que comenzó en la beta de Android y ahora llega a iOS, marca un cambio relevante para quienes necesitan liberar espacio sin perder información importante.

Nueva herramienta para limpiar WhatsApp: mayor control, visualización y seguridad en la eliminación de contenido - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

La importancia de esta función radica en la flexibilidad y el control que ofrece. Ahora, tanto en Android como en dispositivos Apple, es posible administrar los datos de cada conversación con mucho más detalle, eliminando solo aquello que realmente ya no resulta útil.

Cómo funciona la limpieza mejorada de WhatsApp

La función de limpieza mejorada guía al usuario a través de un flujo paso a paso. Cuando se accede a la pantalla de información de cualquier chat, aparece la opción de limpiar el almacenamiento.

Al iniciarla, se despliega una hoja interactiva que permite elegir entre mensajes, mensajes destacados y diferentes tipos de contenido multimedia como fotos, videos, documentos o notas de voz. Cada categoría tiene su propio interruptor, lo que ayuda a evitar errores y garantiza que solo se elimine lo seleccionado.

Mientras se hacen las selecciones, WhatsApp calcula y muestra en tiempo real la cantidad de espacio que se liberará si se confirma la acción. Esta visualización ayuda a tomar decisiones informadas, especialmente cuando el objetivo es ganar espacio sin sacrificar contenido relevante.

WhatsApp mejora la gestión de memoria: así funciona la nueva opción para optimizar chats por categorías - REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo

Uno de los aspectos más valorados de la nueva herramienta es la atención especial a los mensajes destacados. Muchos usuarios utilizan esta función para guardar información clave, enlaces o archivos importantes dentro de largas conversaciones. Durante el proceso de limpieza, WhatsApp pregunta de manera explícita si se desea eliminar también estos elementos o si deben conservarse.

Antes de finalizar la limpieza, WhatsApp muestra una estimación del espacio que se recuperará según las categorías elegidas. Así, el usuario puede decidir si vale la pena eliminar ciertos archivos o mantenerlos según su importancia.

Separar los mensajes destacados de los mensajes regulares hace que la limpieza sea mucho más predecible y controlada, ya que se puede priorizar la conservación de lo verdaderamente esencial.

La función mejorada de limpieza está disponible directamente desde el menú de información de cada chat, facilitando su localización. Además, es posible acceder a ella desde la lista de chats, deslizando sobre la conversación para mostrar las opciones rápidas y seleccionando “Limpiar chat”. Ambas rutas conducen a la misma interfaz visual, clara y fácil de usar.

Limpieza personalizada en WhatsApp: la actualización que separa mensajes destacados y multimedia para evitar pérdidas accidentales - (Foto: WhatsApp)

Por ahora, la nueva herramienta de limpieza avanzada está disponible para quienes instalan la beta de WhatsApp en iOS a través de TestFlight, aunque algunos usuarios de la versión estable también han comenzado a recibirla.

Para acceder a la beta de WhatsApp en iOS este diciembre de 2025, el proceso habitual sigue siendo válido, pero el principal desafío es la disponibilidad de plazas, ya que son muy limitadas.

Pasos rápidos para instalar la beta:

Descargar TestFlight: Instala la app oficial de Apple, TestFlight, desde la App Store. Es imprescindible para acceder a versiones de prueba de aplicaciones. Buscar WhatsApp Beta: Si hay plazas libres, únete al programa desde el enlace oficial de WhatsApp para TestFlight y sigue las instrucciones para instalar la versión beta.

WhatsApp ha confirmado que la disponibilidad de esta función será gradual y que se irá extendiendo a más dispositivos en las próximas semanas, con el objetivo de que todos los usuarios puedan gestionar de forma precisa el almacenamiento de sus chats.

Esta actualización responde a una tendencia creciente: la necesidad de mantener el teléfono optimizado y libre de archivos innecesarios sin perder lo realmente importante. En tiempos de chats grupales, envíos masivos de fotos y videos, y capacidad de almacenamiento limitada, WhatsApp apuesta por una administración inteligente de datos, adaptándose a las nuevas formas de comunicación digital.