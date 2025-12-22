Tecno

Apple confirma un gran cambio en App Store: más publicidad en iPhone, iPad y Mac

La cantidad de anuncios subirá en 2026 y aparecerán principalmente en los resultados de búsqueda

Apple anuncia que la App
Apple anuncia que la App Store aumentará la cantidad de anuncios visibles para los usuarios a partir de 2026. (Foto AP/Patrick Semansky, Archivo)

Apple realizará un cambio a partir de 2026 en App Store al aumentar la cantidad de anuncios visibles para los usuarios en la tienda de aplicaciones para productos como iPhone, iPad y Mac.

Este proceso de transformación en la tienda digital se realizará de manera progresiva, por lo que los usuarios verán los cambios de a poco y tengan tiempo de adaptarse.

Cómo son los cambios que llegan a la App Store de Apple

A diferencia de otras plataformas conocidas por la agresividad de sus campañas publicitarias, la apuesta de los de Cupertino busca un equilibrio. Según la información oficial difundida por Apple y comunicada recientemente a desarrolladores y anunciantes, el aumento de espacios publicitarios en la App Store comenzará a desplegarse progresivamente desde 2026.

Aunque los anuncios ya tienen presencia en la tienda digital, su visibilidad es hoy limitada a ciertas secciones, como el apartado ‘Hoy’ y la parte superior de los resultados de búsqueda.

La nueva estrategia de Apple
La nueva estrategia de Apple busca equilibrar la presencia de publicidad sin crear un entorno invasivo en la tienda digital. (REUTERS/Maxim Shemetov/File Photo)

Con la actualización que propone Apple, el usuario empezará a notar una mayor variedad de anuncios, principalmente durante la búsqueda de aplicaciones. Hasta ahora, aparecía un único anuncio segmentado por relevancia cada vez que se buscaba una app concreta.

La nueva dinámica permitirá la aparición de más de un anuncio por búsqueda y también la posibilidad de que surjan en nuevas categorías, ampliando el alcance de las campañas publicitarias dentro del marketplace.

Apple ya notificó a los desarrolladores que estos nuevos espacios publicitarios estarán disponibles mayoritariamente en los resultados de búsqueda, aunque la empresa recalca que no será posible pagar para aparecer en un mejor puesto dentro de estos listados.

“Si tu aplicación no es relevante para lo que busca el usuario, no se mostrará, independientemente de cuánto estés dispuesto a pagar”, afirmó la compañía en sus comunicados recientes. Así, la relevancia y la calidad seguirán siendo los criterios clave en el algoritmo del sistema Apple Ads.

Apple mantendrá la relevancia y
Apple mantendrá la relevancia y la calidad como criterios clave para mostrar anuncios en la App Store, según su algoritmo. (Apple)

Cómo se reorganizará App Store con más publicidad

La expansión de la publicidad llega de la mano de una serie de garantías sobre la experiencia del usuario y los límites que Apple pretende imponer para evitar un entorno invasivo.

Los anuncios adicionales mantendrán el mismo formato ya conocido hasta hoy y estarán claramente diferenciados respecto a los resultados orgánicos, una decisión tomada para asegurar la transparencia y la confianza de quienes recurren a la App Store.

Un dato relevante es que, aunque los anunciantes podrán seguir utilizando variaciones o creatividades adaptadas a públicos específicos o determinadas palabras clave, no habrá opción de personalizar la ubicación exacta de cada anuncio en los resultados.

Apple define la posición de cada anuncio basándose en factores como la puja y la relevancia, sin dar margen a los desarrolladores para forzar la aparición en los primeros puestos.

El modelo de pago tampoco sufrirá sobresaltos: se mantendrán las modalidades por toque o por instalación, dependiendo de la elección del anunciante. Esto implica que el acceso a estos espacios será automático para las campañas actuales en el momento del lanzamiento, sin requerir modificaciones técnicas por parte de los desarrolladores.

El modelo de pago por
El modelo de pago por toque o por instalación se mantendrá sin cambios, facilitando la transición a los desarrolladores y anunciantes.(Reuters)

Si una campaña no incluye una creatividad personalizada, Apple empleará un diseño predeterminado elaborado a partir de la información y fecha del producto promovido.

Apple indica que la búsqueda es la principal vía para descubrir y descargar aplicaciones en su tienda. Alrededor del 65% de las descargas se produce tras realizar búsquedas directas, una estadística oficial que subraya el peso que cobran los anuncios en los resultados.

Con estos cambios, la compañía espera no solo incrementar el número de aplicaciones promocionadas, sino también fortalecer la red publicitaria global de Apple Ads.

Según cifras oficiales, unos 800 millones de usuarios visitan la App Store cada semana y el 85% descarga al menos una aplicación en cada visita. Además, la tasa de conversión de los anuncios en los resultados de búsqueda ronda el 60%, de acuerdo con datos compartidos por la propia empresa.

