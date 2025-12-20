Xiaomi 17 Pro Max y iPhone 17 Pro Max, los dos móviles que serán tendencia en 2026

El Xiaomi 17 Pro Max y el iPhone 17 Pro Max serán los modelos más destacados de 2026, marcados por la competencia directa entre ambas marcas. (Apple / Xiaomi)

Xiaomi 17 Pro Max y iPhone 17 Pro Max serán los dos teléfonos móviles que marcarán tendencia en 2026, impulsados por la similitud en sus nombres y la competencia directa entre ambas marcas.

La compañía asiática ha decidido saltar la serie 16 para enfrentar directamente la línea iPhone 17, presentada por Apple en septiembre de 2025.

Así lo comunicó el presidente de Xiaomi, Lu Weibing, a través de una publicación en la red social china Weibo, donde explicó que la serie Xiaomi 17 marcará “un hito transformador en la estrategia premium” de la marca y supondrá “un cambio clave en su línea digital”, gracias a una actualización generacional.

Xiaomi omitió la serie 16 para competir directamente con el iPhone 17, lanzado por Apple en septiembre de 2025. (Fotocomposición Infobae)

La nueva gama se encuentra compuesta por los modelos Xiaomi 17, 17 Pro y 17 Pro Max, que serán los primeros dispositivos en incorporar el próximo procesador de Qualcomm, Snapdragon 8 Elite de quinta generación.

En su mensaje, Weibing hizo alusión a la serie iPhone 17 y reconoció que, aunque el éxito de Apple “es evidente”, Xiaomi buscará “competir directamente con el iPhone en la misma generación y al mismo nivel”.

Cómo es el celular Xiaomi 17 Pro Max

El Xiaomi 17 Pro Max cuenta con unas dimensiones de 162,9 mm de largo, 77,6 mm de ancho, un grosor de 8 mm y un peso de 219 gramos.

Incorpora una pantalla principal OLED de 6,9 pulgadas, con una resolución de 2608×1200 píxeles, frecuencia de actualización de 120 Hz y un brillo que alcanza los 3500 nits.

El Xiaomi 17 Pro Max mide 162,9 × 77,6 × 8 mm y pesa 219 gramos. (Xiaomi)

En la parte trasera incluye una pantalla secundaria Super Sunlight AMOLED de 2,9 pulgadas, con resolución de 967×596 píxeles, 120 Hz de refresco y brillo ajustable entre 1 y 3500 nits.

El dispositivo integra el procesador Snapdragon 8 “Extreme Edition” Gen 5 junto a configuraciones de memoria LPDDR5X de 12 o 16 GB y almacenamiento UFS 4.1e de 512 GB o 1 TB. La batería tiene una capacidad de 7500 mAh y soporta carga rápida por cable a 100 W, carga inalámbrica a 50 W y carga inversa a 22,5 W.

El sistema de cámaras traseras, desarrollado en colaboración con Leica, incluye un sensor principal de 50 MP, un teleobjetivo de 50 MP (óptico 5×, 60 mm) y un ultra gran angular de 50 MP.

La cámara frontal también ofrece una resolución de 50 MP. En conectividad, admite 5G, WiFi 7, Bluetooth 5.4, NFC y USB 3.2 Gen1. Funciona con el sistema operativo Xiaomi HyperOS 3.

Cuáles son las principales características del iPhone 17 Pro Max

El iPhone 17 Pro Max cuenta con opciones de almacenamiento de 256 GB, 512 GB, 1 TB y 2 TB. Sus dimensiones son 163,4 mm de alto, 78 mm de ancho y 8,75 mm de grosor, con un peso de 231 gramos.

El dispositivo incorpora una pantalla Super Retina XDR OLED de 6,9 pulgadas con resolución de 2868 x 1320 píxeles y una densidad de 460 píxeles por pulgada.

En el apartado fotográfico presenta un sistema Pro Fusion compuesto por una cámara principal de 48 MP (24 mm, apertura ƒ/1.78, estabilización óptica de imagen por desplazamiento de sensor de segunda generación y 100% Focus Pixels), capaz de capturar fotos en superalta resolución de 24 MP y 48 MP.

El iPhone 17 Pro Max apuesta por mejoras en imagen, rendimiento y experiencia visual, manteniendo su pantalla OLED sin bordes. (Apple)

Incluye además un teleobjetivo óptico de 2x de 12 MP (48 mm, apertura ƒ/1.78, estabilización óptica por desplazamiento de sensor, 100% Focus Pixels) y un ultra gran angular Fusion de 48 MP (13 mm, apertura ƒ/2.2, ángulo de visión de 120°, Hybrid Focus Pixels, fotos en superalta resolución de 48 MP).

El iPhone 17 Pro Max incorpora tecnologías enfocadas en mejorar la calidad de imagen, el rendimiento y la experiencia visual, manteniendo el diseño sin marco en su pantalla OLED.