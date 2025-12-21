Apple sorprendería con ocho nuevos iPhone en dos años: incluiría un plegable por primera vez

El plan de Apple para revolucionar el mercado: ocho iPhone y un modelo plegable en dos años - REUTERS/Maxim Shemetov

El éxito comercial del iPhone 17 ha llevado a Apple a alcanzar ingresos globales históricos, con un crecimiento del 7,3 por ciento en el último trimestre en comparación con el mismo periodo de 2024 y una facturación de 102.446 millones de dólares entre julio y septiembre, según cifras oficiales de la compañía.

Sin embargo, este rendimiento convive con señales de que el volumen de unidades vendidas podría estar alcanzando su techo, en un contexto donde la demanda sigue siendo elevada pero enfrenta un mercado cada vez más competitivo y saturado.

Qué planearía lanzar Apple los próximos dos años

Apple evaluaría diversificar su línea con lanzamientos repartidos y nuevas apuestas como el iPhone plegable, buscando revitalizar ventas y mantener liderazgo ante la saturación del sector móvil global - REUTERS/Abdul Saboor/File Photo

Según reportes de The Information, Apple consideraría pasar de su tradicional calendario de tres o cuatro lanzamientos anuales a una ofensiva mucho mayor: ocho iPhone diferentes en los próximos 24 meses, potenciando la variedad y abriendo nuevos formatos, incluyendo el primer modelo plegable.

Este posible cambio reflejaría el deseo de la firma dirigida por Tim Cook, de “reiniciar” el entusiasmo del público y evitar el desgaste de su producto insignia. Las filtraciones publicadas por el medio norteamericano describen un escenario donde los nuevos iPhone no concentrarían ya sus estrenos en septiembre, sino que la renovación se distribuiría a lo largo del año, cubriendo distintos públicos y preferencias.

Las fuentes consultadas afirmaron que la ofensiva se iniciaría en la primavera de 2026 con el iPhone 17e, ideado como reemplazo del iPhone 16e y la línea SE.

Este equipo, posicionado dentro del segmento económico, podría incorporar el chip Apple A19, además de novedades como compatibilidad con MagSafe y el módem 5G propio de la marca, denominado C1X.

La imagen muestra una innovadora propuesta de Apple: un iPhone plegable junto a varios modelos tradicionales alineados, destacando la evolución en el diseño de smartphones de la marca. El dispositivo plegable, con el icónico logo de Apple, representa un avance significativo en la tecnología móvil, marcando una nueva era para la compañía - (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con el reporte, el segundo semestre de 2026 marcaría la llegada de la nueva familia iPhone 18, que seguiría la tradición de introducir modelos principales y sus variantes Pro y Pro Max.

Aunque los tamaños de pantalla de 6,3 y 6,9 pulgadas se mantendrían, la innovación se centraría en la integración de sensores Face ID bajo la pantalla, eliminando la Dynamic Island. Además, los iPhone 18 Pro podrían incorporar una cámara con apertura variable mecánica, optimizando la fotografía nocturna y la profundidad de campo.

La mayor apuesta, de acuerdo a fuentes del sector, sería la introducción de un iPhone plegable que podrían presentar junto con la renovación general de septiembre de 2026. Este modelo, esperado desde hace años, intentaría animar una categoría que no ha registrado el despegue definitivo en el mercado global.

Medios como TrendForce anticipan un dispositivo con diseño tipo concha, doble pantalla (5,5 y 7,8 pulgadas) y un precio cercano a los 2.000 euros o 2.348 dólares.

El problema de Apple con los nuevos iPhone

El denominado iPhone más delgado, ha sido de los menos populares entre los nuevos lanzamientos de Apple - (Reuters)

A la par de estos posibles estrenos, el papel del iPhone Air refleja los riesgos y oportunidades de ampliar el catálogo. Presentado como el smartphone más delgado de la historia de Apple, con apenas 5,64 milímetros de grosor y 165 gramos de peso, el Air captó la atención del público y de expertos en diseño, incluyendo exdirectivos de la empresa.

El entusiasmo, no obstante, cedió ante limitaciones prácticas: usuarios y especialistas han señalado que la calidad de la cámara, el sonido y la autonomía no están a la altura de los modelos Pro y Pro Max de la misma generación.

Fuentes de la cadena de suministro citadas por agencias internacionales han asegurado que la compañía habría ajustado la producción del Air tras detectar una demanda por debajo de lo esperado.

En Estados Unidos, solamente uno de cada diez compradores de la serie iPhone 17 eligió el Air durante su lanzamiento. La gama alta sigue dominando las preferencias, reflejando que la innovación de diseño no siempre deriva en éxito comercial inmediato.

La información sobre los futuros iPhone, aunque aún no confirmada oficialmente por Apple, sugiere un reposicionamiento ante el estancamiento en la venta de unidades y el reto permanente de sorprender.

Analistas como Nabila Popal de la firma IDC han advertido que el rendimiento de lanzamientos de nicho suele decaer frente a las versiones estándar y Pro. Los usuarios, en especial en los mercados tradicionales de la compañía, continúan priorizando los modelos más potentes y completos.

Por ahora, la estrategia anticipada deja ver el esfuerzo de Apple por defender su liderazgo en la industria, diversificar formatos y responder a la saturación de un mercado cada vez más exigente.