Tecno

Nvidia lanza Alpamayo-R1, la primera IA de razonamiento abierto para vehículos autónomos

El nuevo modelo integra visión, lenguaje y acción para mejorar la toma de decisiones en entornos urbanos

Guardar
AR1 integra visión, lenguaje y
AR1 integra visión, lenguaje y acción para analizar escenarios urbanos complejos y tomar decisiones similares a las de un conductor humano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Nvidia anunció en la conferencia NeurIPS el lanzamiento de Alpamayo-R1 (AR1), el primer modelo abierto de inteligencia artificial de razonamiento para vehículos autónomos. Este desarrollo representa un avance significativo en la tecnología de conducción autónoma y refuerza la apuesta de la compañía por la apertura y la colaboración en el ámbito de la IA.

Alpamayo-R1 se presenta como el primer modelo abierto de visión, lenguaje y acción (VLA) orientado al razonamiento para la conducción autónoma. De acuerdo con Nvidia, AR1 integra razonamiento de cadena de pensamiento y planificación de rutas, lo que permite a los vehículos analizar escenarios complejos y tomar decisiones con un criterio similar al humano.

El modelo descompone cada situación y evalúa posibles trayectorias, utilizando datos contextuales para seleccionar la ruta más segura. Esta capacidad resulta especialmente relevante en entornos urbanos, donde los vehículos deben gestionar intersecciones con peatones, automóviles estacionados en doble fila o cierres de carriles.

El modelo está basado en
El modelo está basado en Nvidia Cosmos Reason y ha mostrado mejoras de razonamiento mediante entrenamiento con aprendizaje por refuerzo. (Reuters)

La compañía indicó que el modelo, construido sobre la base de Nvidia Cosmos Reason, puede personalizarse para aplicaciones de investigación no comercial. Además, el entrenamiento adicional mediante aprendizaje por refuerzo ha demostrado mejoras notables en las capacidades de razonamiento de AR1 respecto a su versión original.

Acceso abierto y herramientas para la comunidad investigadora

La estrategia de Nvidia se centra en facilitar el acceso abierto a sus modelos y herramientas. AR1 y un subconjunto de sus datos de entrenamiento están disponibles en plataformas como GitHub y Hugging Face, junto con los conjuntos de datos abiertos de inteligencia artificial física de la empresa.

Los investigadores pueden utilizar el marco AlpaSim para evaluar el rendimiento del modelo. Esta apertura busca fomentar la colaboración y la experimentación en la comunidad global de inteligencia artificial, acelerando el desarrollo de soluciones para la movilidad autónoma.

Nvidia facilitó el acceso abierto
Nvidia facilitó el acceso abierto a AR1 y sus datos, promoviendo la colaboración e investigación global desde plataformas como GitHub y Hugging Face. (Reuters)

Más allá de AR1, la plataforma Cosmos de Nvidia ofrece una serie de herramientas para el desarrollo de inteligencia artificial física. Entre ellas se encuentran LidarGen, que genera datos de lidar para simulación de vehículos autónomos; Omniverse NuRec Fixer, orientada a la limpieza de reconstrucciones neuronales; Cosmos Policy, que permite crear reglas de comportamiento para robots; y ProtoMotions3, diseñada para entrenar robots humanoides en entornos simulados realistas.

Expansión digital y aplicaciones

En el ámbito digital, Nvidia ha fortalecido su kit de herramientas Nemotron. Entre las novedades destacan MultiTalker Parakeet, un modelo de reconocimiento automático de voz multihablante, y Sortformer, que realiza diarización de hablantes en tiempo real. Nemotron también incorpora modelos de seguridad basados en razonamiento y conjuntos de datos sintéticos para el aprendizaje por refuerzo y el desarrollo de inteligencia artificial en dominios específicos.

Otras actualizaciones relevantes incluyen Audio Flamingo 3, un modelo de lenguaje de audio capaz de razonar sobre voz, música y sonido, y Minitron-SSM, que comprime modelos híbridos sin pérdida de rendimiento. Además, los investigadores de Nvidia han presentado Jet-Nemotron y Nemotron-Flash, optimizados para una inferencia eficiente y baja latencia en modelos de lenguaje.

Empresas y laboratorios aplican los
Empresas y laboratorios aplican los modelos de Nvidia Cosmos en proyectos de conducción autónoma. (Imagen ilustrativa Infobae)

El ecosistema de Nvidia ya cuenta con la participación de socios como Voxel51, 1X, Figure AI, Foretellix, Gatik, Oxa, PlusAI y X-Humanoid, quienes están aplicando los modelos base de Cosmos en proyectos de conducción autónoma y robótica. Investigadores de ETH Zurich también han empleado la plataforma Cosmos para la creación de escenas tridimensionales, presentando sus resultados en la misma conferencia NeurIPS.

El compromiso de Nvidia con la apertura de modelos de inteligencia artificial ha recibido el reconocimiento de Artificial Analysis, que ha situado a la familia Nemotron entre las más abiertas del ecosistema de IA. Este posicionamiento refuerza el liderazgo de la compañía en la promoción de herramientas accesibles para investigadores, desarrolladores y empresas dedicadas a la innovación en sistemas autónomos.

Temas Relacionados

NvidiaInteligencia artificialVehículos autónomosTecno Autos y MovilidadLo último en tecnología

Últimas Noticias

Los consejos de ChatGPT-5 pueden ser peligrosos para las personas con enfermedades mentales, sugiere estudio

El informe destaca la necesidad de establecer estándares y regulaciones para proteger a los usuarios de posibles daños causados por la inteligencia artificial

Los consejos de ChatGPT-5 pueden

Wi-Fi bajo control: descubre quién se conecta a tu internet en casa

La manera más directa de saber quién está usando tu red es accediendo a la configuración del router

Wi-Fi bajo control: descubre quién

Cibercriminales engañan a Copilot y otros asistentes IA para vulnerar seguridad de usuarios

Investigadores han detectado que los asistentes de inteligencia artificial pueden seguir instrucciones ocultas, introducidas por los cibercriminales

Cibercriminales engañan a Copilot y

Pokemon Go City Safari llega a Buenos Aires: puntos de encuentro, desafíos y actividades presenciales

El evento llega por primera vez a la ciudad argentina con desafíos especiales, pokémon exclusivos y actividades integradas en la ciudad para entrenadores de todo el país

Pokemon Go City Safari llega

Descubre las principales diferencias entre la versión gratuita y la de pago de Gemini

En cuanto a la generación de imágenes, tanto el acceso sin costo como las modalidades pagas pueden crear contenido visual con Imagen 4

Descubre las principales diferencias entre
DEPORTES
El Cuti Romero reveló el

El Cuti Romero reveló el secreto vinculado a Messi detrás de su golazo de chilena en el empate del Tottenham

La selección argentina femenina goleó 8-0 a Bolivia y dio otro paso rumbo al Mundial de Brasil 2027

De palomita y de chilena: los dos golazos del Cuti Romero que salvaron al Tottenham

Gambeteó a tres rivales, pero falló sin arquero: Thiago Almada tuvo “el gol del campeonato” en la derrota del Atlético ante Barcelona

El exabrupto del hijo de Gustavo Costas contra Boca tras la clasificación ante Tigre y la provocación de Racing en las redes

TELESHOW
El fuerte accidente de Guillermo

El fuerte accidente de Guillermo Francella que sufrió en España: “Creí que todo había acabado”

Valu Cervantes mostró cómo vivió el armado del árbol navideño junto a sus hijos: risas, accidentes y pura ternura

Florinda Meza habló sobre la herencia de Roberto Gómez Bolaños y la polémica con los hijos de él: “Me dejó poquito”

La reacción de Dalma y Gianinna Maradona luego de que se conociera la fecha para el juicio de Diego

Ángel de Brito anticipó cómo se llamaría el programa de Beto Casella en América TV tras su salida de Bendita y El Nueve

INFOBAE AMÉRICA

Por qué el cerebro humano

Por qué el cerebro humano responde de forma única a las voces de chimpancés

Brasil alcanzó un récord histórico en la producción de petróleo y gas natural

La ONU expresó su solidaridad con los afectados por las inundaciones en Asia que dejan cerca de 1.300 muertos

Haití aprobó el decreto que permitirá convocar elecciones generales en la isla tras una década sin comicios

Guatemala incautó 867 paquetes de cocaína y arrestó a tres presuntos narcotraficantes