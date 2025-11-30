Tecno

Jensen Huang, CEO de Nvidia, reveló lo que debes hacer en tu trabajo para no ser sustituido por la IA

El líder rechaza restringir el uso de inteligencia artificial, defiende su integración como oportunidad de desarrollo profesional y subraya la necesidad de técnicos calificados para sostener la infraestructura tecnológica global

La empresa dirigida por Jensen Huang apuesta por la automatización inteligente como motor de eficiencia e innovación. (Foto: REUTERS/Evelyn Hockstein)

El crecimiento acelerado de la inteligencia artificial (IA) y su impacto en el empleo han llevado a Jensen Huang, CEO de Nvidia, a delinear una estrategia que redefine el papel de la automatización en el espacio laboral.

En una reciente reunión interna, Huang motivó a los empleados a adoptar la IA en todas las tareas susceptibles de ser automatizadas, estableciendo así una directriz que busca transformar la eficiencia y la innovación dentro de la compañía, un hecho que pueden incorporar otras empresas que quieren replicar su éxito.

Lejos de considerar la inteligencia artificial como una amenaza para el empleo, Huang enfatizó que su integración representa una oportunidad para evolucionar profesionalmente.

Jensen Huang rechaza limitar el uso de inteligencia artificial y refuerza el compromiso de Nvidia con la automatización total. (Foto: REUTERS/Lisi Niesner)

Según reveló Business Insider, el directivo fue enfático al rechazar cualquier sugerencia de limitar el uso de la IA, llegando a preguntar a sus empleados: “¿están locos?”, para luego agregar: “Espero que todas las tareas que se puedan automatizar con inteligencia artificial se automaticen con inteligencia artificial”.

Por qué Jensen Huang cree que la IA es clave para el funcionamiento de Nvidia

Mientras otras empresas tecnológicas optan por reducir personal, Nvidia ha seguido una trayectoria opuesta. Huang informó que la plantilla de la compañía creció en el último trimestre con “varios miles” de nuevos empleados y estimó que “probablemente todavía nos falten unos 10.000 empleados”.

El CEO subrayó la importancia de integrar eficazmente a este capital humano, asegurando que la expansión de la empresa se acompaña de una gestión cuidadosa de los recursos humanos.

Nvidia se consolida como la empresa más valiosa del mundo tras superar los 4 billones de dólares en capitalización bursátil. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic)

Entre tanto, el liderazgo de Nvidia en el sector de semiconductores y hardware especializado en inteligencia artificial quedó ratificado en julio de 2025, cuando la empresa superó los 4 billones de dólares en capitalización bursátil, convirtiéndose en la compañía más valiosa del mundo.

Qué trabajos no serán reemplazados por la IA, según el CEO de Nvidia

En una entrevista concedida a Channel 4 News del Reino Unido, Huang abordó el impacto de la automatización y la IA en el mercado laboral, destacando que los mayores beneficiados serán quienes posean habilidades manuales especializadas.

Jensen Huang destaca que los oficios manuales especializados, como electricistas y fontaneros, serán clave en la economía de la inteligencia artificial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Los millonarios del futuro serán electricistas o fontaneros”, afirmó el CEO de Nvidia, haciendo alusión a la creciente demanda de trabajadores capaces de construir y mantener los centros de datos que sustentan la infraestructura de la inteligencia artificial.

El directivo explicó que “el sector de la artesanía especializada de todas las economías va a experimentar un auge”, porque la expansión acelerada de la infraestructura tecnológica requiere miles de trabajadores calificados para edificar y mantener las enormes fábricas de datos y sistemas complejos que están transformando la economía.

Esta tendencia, según Huang, contrasta con la situación de los empleos de oficina, cada vez más expuestos a la automatización y a los avances de la IA, mientras que los trabajos manuales resultan prácticamente insustituibles. “Seas electricista, fontanero o carpintero, necesitaremos cientos de miles de ellos para construir todas estas fábricas”.

Por qué crece el temor sobre la posible sustitución de empleos por IA

Muchos recién egresados encuentran problemas al solicitar empleo en industrias que necesitan habilidades específicas. (imagen Ilustrativa Infobae)

La visión del CEO de Nvidia se refleja en la estructura actual del mercado laboral, donde existen muchos titulados universitarios y, en contraposición, una marcada escasez de técnicos cualificados en oficios fundamentales para la nueva economía tecnológica.

Esta carencia de profesionales especializados ha impulsado un aumento en la valorización salarial de estos oficios, y las proyecciones apuntan a que las remuneraciones podrían duplicarse en un corto plazo.

Esta revelación de Huang coincide con pronunciamientos de figuras como Larry Fink, director ejecutivo de BlackRock, que expresó recientemente su preocupación: “Incluso les he dicho a miembros del equipo de Trump que nos vamos a quedar sin electricistas, que necesitamos para construir centros de datos de IA. Simplemente, no tenemos suficientes”.

