¿Vale la pena invertir en un auto autónomo? Lo que viene para familias en 2030

Gran parte de esos pronósticos provienen de compañías con intereses económicos en la industria, lo que tiende a subestimar los retos. (Imagen Ilustrativa Imagen)

Invertir en un auto autónomo hoy implica un desembolso de unos USD 43.900 y, aunque estos vehículos atraen cada vez más atención, sus verdaderas ventajas todavía tardarán en materializarse.

De acuerdo con Todd Litman, analista del Victoria Transport Policy Institute, los vehículos autónomos transformarán la movilidad y la planificación del transporte, pero su desarrollo, adopción y beneficios avanzan con mayor lentitud de la imaginada por los pronósticos más optimistas.

Las ventajas más significativas, como menos congestión, mayor seguridad y mayor movilidad para personas de bajos ingresos, solamente estarán al alcance de la mayoría cuando estos autos sean habituales y asequibles, algo que solo ocurrirá, según el informe, entre 2040 y 2060.

Entre los principales desafíos están: limitaciones técnicas frente al tráfico mixto, el mal clima o vías no mapeadas; altos costos de adquisición y servicio; años de pruebas y regulaciones; y la lenta sustitución de autos convencionales debido a su durabilidad y normativas vigentes. (Imagen ilustrativa Infobae)

Además, muchas proyecciones optimistas provienen de empresas con intereses económicos en la industria, lo que puede minimizar la magnitud de estos desafíos.

La inversión en autos autónomos hoy supone afrontar altos costos y obstáculos, mientras que los beneficios de esta tecnología aún no alcanzan a la mayoría y requieren paciencia y precaución.

Aunque se espera que sean seguros y confiables, en un inicio estarán dirigidos sobre todo a familias con altos ingresos y empresas, ya que el precio y el rendimiento seguirán siendo una barrera para la mayoría. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué se viene para las familias en 2030

El análisis proyecta que para 2030 los vehículos autónomos podrían estar presentes en el mercado y operar en algunas zonas, marcando el inicio de una nueva etapa en la movilidad.

De manera optimista, estos autos serán seguros y fiables, pero en la práctica estarán dirigidos principalmente a familias de altos ingresos o a empresas, ya que su precio y el rendimiento seguirán siendo una barrera para la mayoría.

Según el informe, durante los años 2030 y probablemente toda la década de 2040, estos vehículos tendrán limitaciones: no siempre podrán llegar a cualquier destino y, ante situaciones imprevistas, podrían necesitar la intervención de una persona. Así, los principales beneficiados serán quienes tengan mayor poder adquisitivo y empresarios que recorran largas distancias.

La adopción de los autos autónomos será gradual y se extenderá durante varias décadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Algunas familias con mayores recursos podrán disfrutar de movilidad independiente, pero para los hogares de ingresos medios o bajos, la conducción tradicional seguirá siendo la norma.

Los beneficios más amplios —como menos congestión, mayor seguridad, ahorro de energía y reducción de la contaminación— solo se notarán en toda su magnitud cuando los autos autónomos sean comunes y asequibles, algo que probablemente ocurra entre 2040 y 2060. Asimismo, algunos de estos avances podrían requerir vías exclusivas para estos vehículos, lo que abre un debate sobre la equidad social.

Cómo será la expansión de los autos autónomos

El análisis señala que la expansión de los autos autónomos será un proceso gradual que se extenderá por varias décadas.

Se estima que recién hacia 2045 la mitad de los nuevos vehículos serán autónomos, y no será hasta 2060 cuando la mitad del parque automotor total tenga esta tecnología.

Una aceleración real solo ocurriría si se reemplazara una gran cantidad de vehículos aún funcionales sin tecnología autónoma. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este avance podría ser aún más lento si surgen obstáculos técnicos o si los consumidores prefieren mantener vehículos convencionales. Una aceleración significativa solo sería posible si se reemplazan muchos autos en buen estado que no cuentan con sistemas de conducción autónoma.

En una primera etapa, los autos con autonomía de nivel 4 (capaces de operar solos en rutas bien delimitadas, como autopistas) comenzarán a reducir el estrés al conducir y aumentarán la productividad.

Sin embargo, los beneficios principales llegarán con la autonomía total de nivel 5, donde los vehículos podrán circular sin intervención humana bajo cualquier condición, transportar a personas que no manejan y desplazarse solos para buscar o dejar pasajeros.

Es probable que la mayoría de estos autos sean eléctricos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra tendencia es que la mayoría de los autos autónomos probablemente sean eléctricos. Aunque estos tienen menores costos de combustible, la necesidad de baterías caras y el posible cobro de tasas especiales podrían equiparar sus gastos operativos con los de los autos convencionales.

El impacto de los autos autónomos en el tráfico y el desarrollo urbano sigue siendo incierto.

Podrían aumentar el uso del auto, los desplazamientos largos y el desarrollo suburbano, generando un crecimiento del tráfico de entre 10% y 30%, lo que puede resultar ineficiente y costoso para la sociedad.

Por otro lado, si se fomenta el uso compartido y una gestión más eficiente de las vías, el tránsito podría reducirse, sobre todo, en áreas urbanas.