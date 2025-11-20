Gemini llega a Android Auto para convertirse en tu copiloto: la IA envía mensajes y recomienda lugares mientras conduces

Los usuarios podrán hacer consultas a la IA como si fuera un copiloto humano. (Google)

Gemini, la inteligencia artificial de Google, ha llegado a Android Auto para convertirse en tu nuevo copiloto mientras manejas en tu carro.

Si por ejemplo, vas conduciendo y tienes antojo de alguna comida, puedes simplemente preguntarle a Gemini para que te dé una recomendación basada en reseñas de Google Maps.

Los conductores puede utilizar prompts como “Oye Google, necesito tu ayuda. De repente se me antoja una barbacoa. ¿Hay algún buen sitio abierto ahora mismo cerca de mi destino, en mi ruta?“.

Las respuestas de Gemini se basan en las reseñas de Google Maps. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Qué más se puede hacer con Gemini con Android Auto

Además de las recomendaciones basadas en Google Maps, Gemini en Android Auto incorpora funciones que facilitan la comunicación mientras se conduce.

El asistente entiende mensajes incluso si no se dictan a la perfección, evita tener que repetirlos por detalles olvidados y permite añadir la hora estimada de llegada de forma automática. Cuando llegan múltiples notificaciones, Gemini puede resumirlas y sugerir respuestas seguras.

Comparte tu hora estimada de llegada con un toque personal con prompts como “Uy, estoy atascada en el tráfico! ¿Puedes avisarle a Leo, añadir mi hora estimada de llegada y un emoji de disculpa?”

Ajusta mensajes y traduce a más de 40 idiomas utilizando indicaciones como “Una cosa más. ¿Puedes preguntarle también si quiere tomar un café después del partido? Y, por favor, traduce el mensaje al español”.

Gemini proporciona respuestas en tiempo real a los usuarios. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Gemini también convierte el trayecto diario en un momento productivo al permitir el acceso a los correos electrónicos de Gmail desde el vehículo.

Encuentra información importante en tu correo con prompts como “Tengo una reserva de hotel para esta noche. Creo que la dirección está en mi correo. ¿Puedes revisarlo y encontrarla?”

Ponte al día con tu bandeja de entrada: El asistente puede resumir los correos no leídos para mantener al usuario informado.

En cuanto al entretenimiento, Gemini facilita la búsqueda de música ideal para cada viaje en plataformas como YouTube Music y Spotify, sin necesidad de recordar nombres exactos de canciones o géneros.

Los usuarios pueden acceder a contenido de Spotify y YouTube Music a través de Android Auto. (Fotocomposición: Infobae)

Encuentra listas de reproducción para cualquier ocasión con la indicación “¿Puedes poner una lista animada para un viaje por carretera, de unas tres horas, que funcione tanto para mí como para los niños?”

Explora música según el clima o el estado de ánimo: “Está lloviendo. ¿Puedes poner canciones perfectas para un viaje bajo la lluvia?”

Finalmente, durante la fase beta es posible usar Gemini para conversar de manera continua sobre cualquier tema. Con el comando “Hey Google, hablemos en directo”, el asistente puede ayudar a aprender, planear o generar ideas.

Gemini en Android Auto permite que los usuarios interactúen con la IA sin descuidar su conducción. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consulta información sobre el destino: “Voy a San Luis para una boda. ¿Podrías ser mi guía turístico y contarme algunas curiosidades sobre la ciudad?”

Averigua ideas de regalos: “La cena de ensayo es en casa de sus padres y quiero llevar un detalle. ¿Qué me recomiendas?”

Ensaya discursos con confianza: “Daré un discurso en la boda el sábado. Practiquemos.”

Google explica que:

“El nuevo asistente de IA Gemini comienza a implementarse hoy en Android Auto a nivel mundial, en 45 idiomas. Empezar a usarlo es muy fácil: solo asegúrate de tener la aplicación Gemini en tu teléfono y verás una notificación en la pantalla de tu coche cuando esté disponible. Para usarlo, simplemente di «Hey Google»”.

Google lanza Gemini 3

Google presentó Gemini 3, su modelo de inteligencia artificial más potente hasta ahora, integrado directamente tanto en la Búsqueda como en el Modo IA. Esta versión destaca por su capacidad de razonamiento y por entender consultas complejas con mayor detalle.

Google ha presentado una nueva versión de Gemini. (Google)

También incorpora nuevas experiencias interactivas que permiten explorar resultados con diseños visuales, herramientas dinámicas y simulaciones adaptadas a cada tema.

Por ejemplo, quienes estudien el problema de los tres cuerpos pueden acceder a simulaciones manipulables en tiempo real para ver cómo varían las fuerzas gravitacionales.

En el caso de consultas financieras, como comparar hipotecas, Gemini 3 en Modo IA muestra una calculadora personalizada que contrasta diferentes opciones y ayuda a elegir la más favorable a largo plazo.