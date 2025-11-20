Tecno

Gemini llega a Android Auto para convertirse en tu copiloto: la IA envía mensajes y recomienda lugares mientras conduces

Esta inteligencia artificial también puede resumir las notificaciones que recibes, lo que permite mantenerte al tanto de todo sin distraerte mientras manejas

Guardar
Los usuarios podrán hacer consultas
Los usuarios podrán hacer consultas a la IA como si fuera un copiloto humano. (Google)

Gemini, la inteligencia artificial de Google, ha llegado a Android Auto para convertirse en tu nuevo copiloto mientras manejas en tu carro.

Si por ejemplo, vas conduciendo y tienes antojo de alguna comida, puedes simplemente preguntarle a Gemini para que te dé una recomendación basada en reseñas de Google Maps.

Los conductores puede utilizar prompts como “Oye Google, necesito tu ayuda. De repente se me antoja una barbacoa. ¿Hay algún buen sitio abierto ahora mismo cerca de mi destino, en mi ruta?“.

Las respuestas de Gemini se
Las respuestas de Gemini se basan en las reseñas de Google Maps. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Qué más se puede hacer con Gemini con Android Auto

Además de las recomendaciones basadas en Google Maps, Gemini en Android Auto incorpora funciones que facilitan la comunicación mientras se conduce.

El asistente entiende mensajes incluso si no se dictan a la perfección, evita tener que repetirlos por detalles olvidados y permite añadir la hora estimada de llegada de forma automática. Cuando llegan múltiples notificaciones, Gemini puede resumirlas y sugerir respuestas seguras.

  • Comparte tu hora estimada de llegada con un toque personal con prompts como “Uy, estoy atascada en el tráfico! ¿Puedes avisarle a Leo, añadir mi hora estimada de llegada y un emoji de disculpa?”
  • Ajusta mensajes y traduce a más de 40 idiomas utilizando indicaciones como “Una cosa más. ¿Puedes preguntarle también si quiere tomar un café después del partido? Y, por favor, traduce el mensaje al español”.
Gemini proporciona respuestas en tiempo
Gemini proporciona respuestas en tiempo real a los usuarios. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Gemini también convierte el trayecto diario en un momento productivo al permitir el acceso a los correos electrónicos de Gmail desde el vehículo.

  • Encuentra información importante en tu correo con prompts como “Tengo una reserva de hotel para esta noche. Creo que la dirección está en mi correo. ¿Puedes revisarlo y encontrarla?”
  • Ponte al día con tu bandeja de entrada: El asistente puede resumir los correos no leídos para mantener al usuario informado.

En cuanto al entretenimiento, Gemini facilita la búsqueda de música ideal para cada viaje en plataformas como YouTube Music y Spotify, sin necesidad de recordar nombres exactos de canciones o géneros.

Los usuarios pueden acceder a
Los usuarios pueden acceder a contenido de Spotify y YouTube Music a través de Android Auto. (Fotocomposición: Infobae)
  • Encuentra listas de reproducción para cualquier ocasión con la indicación “¿Puedes poner una lista animada para un viaje por carretera, de unas tres horas, que funcione tanto para mí como para los niños?”
  • Explora música según el clima o el estado de ánimo: “Está lloviendo. ¿Puedes poner canciones perfectas para un viaje bajo la lluvia?”

Finalmente, durante la fase beta es posible usar Gemini para conversar de manera continua sobre cualquier tema. Con el comando “Hey Google, hablemos en directo”, el asistente puede ayudar a aprender, planear o generar ideas.

Gemini en Android Auto permite
Gemini en Android Auto permite que los usuarios interactúen con la IA sin descuidar su conducción. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Consulta información sobre el destino: “Voy a San Luis para una boda. ¿Podrías ser mi guía turístico y contarme algunas curiosidades sobre la ciudad?”
  • Averigua ideas de regalos: “La cena de ensayo es en casa de sus padres y quiero llevar un detalle. ¿Qué me recomiendas?”
  • Ensaya discursos con confianza: “Daré un discurso en la boda el sábado. Practiquemos.”

Google explica que:

“El nuevo asistente de IA Gemini comienza a implementarse hoy en Android Auto a nivel mundial, en 45 idiomas. Empezar a usarlo es muy fácil: solo asegúrate de tener la aplicación Gemini en tu teléfono y verás una notificación en la pantalla de tu coche cuando esté disponible. Para usarlo, simplemente di «Hey Google»”.

Google lanza Gemini 3

Google presentó Gemini 3, su modelo de inteligencia artificial más potente hasta ahora, integrado directamente tanto en la Búsqueda como en el Modo IA. Esta versión destaca por su capacidad de razonamiento y por entender consultas complejas con mayor detalle.

Google ha presentado una nueva
Google ha presentado una nueva versión de Gemini. (Google)

También incorpora nuevas experiencias interactivas que permiten explorar resultados con diseños visuales, herramientas dinámicas y simulaciones adaptadas a cada tema.

Por ejemplo, quienes estudien el problema de los tres cuerpos pueden acceder a simulaciones manipulables en tiempo real para ver cómo varían las fuerzas gravitacionales.

En el caso de consultas financieras, como comparar hipotecas, Gemini 3 en Modo IA muestra una calculadora personalizada que contrasta diferentes opciones y ayuda a elegir la más favorable a largo plazo.

Temas Relacionados

GeminiAndroidGoogleInteligencia artificialTecnologíaLo último en tecnología

Últimas Noticias

El truco casero que deja la ropa lisa al salir de la lavadora y evita que se tenga que planchar

La técnica funciona gracias al vapor que se libera durante el lavado y que ayuda a relajar las fibras textiles

El truco casero que deja

Google advierte sobre las VPN falsas que roban datos personales: conoce cómo evitarlas

La compañía señaló que estas aplicaciones engañosas utilizan publicidad manipulada y canales externos para infiltrarse en dispositivos, especialmente en Android

Google advierte sobre las VPN

Estafas en Nequi aumentan en diciembre de 2025 por compras navideñas: ‘Adonay papaya le diste al ladrón’

El phishing es una modalidad de fraude en la que los delincuentes envían mensajes que parecen legítimos para engañar a las personas y obtener información confidencial

Estafas en Nequi aumentan en

Los juegos más destacados y populares en PlayStation Plus

Esta modalidad de juegos en la nube permite a los usuarios jugar varios títulos al mismo tiempo sin tener que comprarlos en físico

Los juegos más destacados y

Google detecta una vulnerabilidad grave en Chrome y lanza actualización: así puedes protegerte

Esta falla permite ataques invisibles y exige una actualización manual inmediata para proteger los dispositivos

Google detecta una vulnerabilidad grave
DEPORTES
Estudiantes negó haber votado a

Estudiantes negó haber votado a favor del título de Central: la respuesta de Pablo Toviggino a Verón

La clave, en el mediocampo: la dudas de Gallardo en la formación de River para enfrentar a Racing por los octavos del Clausura

Marcelo Vieira se reinventa en Madrid: de ídolo del Real Madrid a referente del bienestar y la longevidad

Estupor en Francia: intentaron asesinar a Yann Gueho, la promesa que tenía “más talento que Mbappé y Dembélé” y se retiró a los 25 años

Francisco Cerúndolo cayó frente a Alexander Zverev en el segundo cruce de la serie ante Alemania por la Copa Davis

TELESHOW
Ailán Cova reaccionó a la

Ailán Cova reaccionó a la tierna foto de Alexis Mac Allister junto a su hija: “Completamente enamorada”

La furia de Lissa Vera en medio de la vuelta de Bandana: “Le salvé la vida”

Walas contó que cuando era joven usaba el retrato de una famosa asesina serial como prendedor: “Era anarco punk”

El detrás de escena de la entrevista de la China Suárez con Moria Casán: “Dependencia emocional”

De Copenhague a Mallorca: Ángela Leiva mostró su vida de viajes y música en octubre

INFOBAE AMÉRICA

Lula nominó al fiscal general

Lula nominó al fiscal general Messias como nuevo juez de la Corte Suprema de Brasil

Marcelo Vieira se reinventa en Madrid: de ídolo del Real Madrid a referente del bienestar y la longevidad

Descubren una nueva serpiente negra en India y la nombran en honor a Steve Irwin

Resistencia letal: qué animales pueden desafiar los venenos más mortales y cómo lo hacen

Una ola de frío polar sacude Europa y activa alertas por nieve, intensas heladas y riesgo de avalanchas