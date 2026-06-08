Crimen y Justicia

Violenta entradera a un matrimonio de jubilados en La Plata: maniataron a las víctimas y se robaron más de 25 mil dólares

Tres delincuentes armados irrumpieron en una vivienda ubicada en el límite entre Lisandro Olmos y Los Hornos. La Policía busca a los responsables

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Una carretera asfaltada curva con marcas "RP36", flanqueada por extensas áreas de césped y árboles. El cielo es azul claro con nubes blancas dispersas
La zona de La Plata donde un matrimonio de jubilados fue víctima de una violenta entradera, generando preocupación en la comunidad local (Google Maps)

Un matrimonio de jubilados de La Plata fue víctima de una violenta entradera en su vivienda situada en la intersección de la ruta 36 y 66, en el límite entre Lisandro Olmos y Los Hornos.

El episodio, que tuvo lugar en horas de la tarde del domingo, se extendió durante aproximadamente una hora y dejó a las víctimas con un fuerte impacto emocional, aunque ambos resultaron ilesos.

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Según informó el portal 0221, el hecho comenzó cuando el hombre regresaba a su domicilio y descendía de su vehículo. En ese momento, fue interceptado por tres delincuentes vestidos de negro, con gorras y pasamontañas. Los asaltantes lo abordaron portando armas de fuego y lo obligaron a ingresar a la propiedad, donde se encontraba su esposa.

La mujer, al advertir la presencia de los intrusos, intentó cerrar la puerta para impedir el acceso. Sin embargo, los asaltantes la derribaron y lograron ingresar por la fuerza. Una vez en el interior, maniataron de pies y manos al matrimonio y comenzaron a exigir la entrega de dinero y objetos de valor.

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Según consta en la denuncia policial, uno de los ladrones golpeó reiteradamente al jubilado mientras le exigía información sobre el dinero en efectivo. “¿Dónde está la plata? ¿Dónde está la plata? Le corto los dedos”, repetía el agresor durante el asalto. Mientras tanto, dos integrantes de la banda recorrían los distintos ambientes de la casa en busca de efectivo y pertenencias, mientras el tercer delincuente custodiaba a las víctimas.

Los delincuentes también exigieron las llaves de un comercio lindero a la vivienda, propiedad del mismo matrimonio. Allí, forzaron dos cajas de seguridad y lograron apoderarse de una suma superior a US$25.000. Además, sustrajeron $8.000.000 en efectivo, documentación personal, dos armas de fuego registradas pertenecientes al jubilado y una camioneta Ford Territory.

Durante el asalto, los ladrones deslizaron que abandonarían el vehículo en el partido de La Matanza, aunque hasta el momento no se conoce el destino final de la camioneta ni el recorrido utilizado para escapar.

Policía de la Provincia de Buenos Aires
La Policía montó un operativo para dar con los delincuentes e intentar recuperar la camioneta robada (Télam)

El caso fue reportado a la policía, que desplegó un operativo en la zona y solicitó la intervención de personal de la Policía Científica para realizar peritajes y el relevamiento de evidencias. Las tareas se concentraron en la recolección de huellas y el análisis de imágenes de cámaras de seguridad de la zona, en busca de datos que permitan identificar a los responsables.

De acuerdo con la información oficial, la investigación continúa enfocada en la pista de la camioneta sustraída y el posible paradero de la banda delictiva. Hasta el momento, no se reportaron detenciones ni recupero de los bienes robados.

El caso generó alarma en la comunidad de La Plata, especialmente en la zona limítrofe entre Lisandro Olmos y Los Hornos, donde los vecinos manifestaron preocupación por la reiteración de hechos similares. Las autoridades trabajan en el análisis de las cámaras de vigilancia y en la búsqueda de la Ford Territory sustraída, considerada una pieza clave para el avance de la investigación.

Hasta el momento, no existen precisiones sobre el destino de la camioneta ni sobre el recorrido efectuado por los asaltantes durante la fuga. La denuncia quedó radicada en la comisaría correspondiente, que continúa con las actuaciones de rigor y el seguimiento de las pistas surgidas en las últimas horas.

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