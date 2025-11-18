Tecno

Google Photos suma seis funciones impulsadas por IA para organizar y editar imágenes con mayor precisión

La plataforma incorpora nuevas herramientas basadas en Nano Banana y Gemini para editar, buscar y transformar imágenes mediante lenguaje natural

Descubre las nuevas funciones con
Descubre las nuevas funciones con IA que cuenta Google Fotos. (Google)

Google reforzó su apuesta por la inteligencia artificial incorporando seis nuevas funciones a Google Photos, con el objetivo de transformar la forma en que los usuarios editan, buscan y organizan sus imágenes.

Estas herramientas, impulsadas en gran parte por Nano Banana —el modelo de edición visual más valorado dentro del ecosistema Gemini— ya comenzaron a desplegarse en varios mercados y prometen una experiencia más intuitiva, creativa y eficiente al gestionar fotografías.

Las novedades llegan en un momento en el que la compañía apuesta por integrar IA avanzada directamente en las aplicaciones cotidianas. Con esta actualización, Google Photos no solo amplía sus capacidades de edición, sino que también ofrece nuevas maneras de interactuar con la biblioteca personal mediante lenguaje natural, tanto escrito como hablado.

Nueva actualización para Google Fotos
Nueva actualización para Google Fotos que ahora integra Gemini. (Foto: Google)

El objetivo es reducir los pasos necesarios para editar o encontrar una imagen y permitir que el usuario se concentre en el contenido, no en las herramientas. A continuación, un repaso detallado de las seis nuevas funciones:

  1. Edición mediante instrucciones simples

La aplicación ahora permite corregir detalles de una imagen utilizando solo una frase. Los usuarios pueden pedir ajustes como retirar lentes oscuros, abrir los ojos o generar una sonrisa en una foto. Para lograrlo, Google Photos analiza imágenes presentes en grupos privados personales, lo que mejora la precisión al identificar rostros y reproducir elementos coherentes con el estilo fotográfico del usuario.

  1. Compatibilidad ampliada en iOS con edición por voz o texto

La actualización extiende la experiencia de edición inteligente a dispositivos iOS en Estados Unidos. Allí, los usuarios pueden describir con palabras lo que quieren modificar y el sistema aplica los cambios automáticamente. Además, aterriza el editor rediseñado en esta plataforma, el cual introduce gestos más naturales para realizar ajustes, reduciendo la necesidad de usar controles deslizantes tradicionales.

En Google Fotos de iOS
En Google Fotos de iOS de Estados Unidos, se pueden modificar fotos a través de comandos de voz. (Foto: Google)
  1. Integración de Nano Banana para transformar estilos visuales

El modelo Nano Banana llega a Google Photos como una herramienta clave para rehacer imágenes con estilos personalizados. Al elegir la opción “Ayúdame a editar”, basta con describir un estilo para que la foto adopte esa estética. Las posibilidades incluyen recreaciones artísticas, composiciones inspiradas en cuentos ilustrados o transformaciones basadas en materiales como mosaicos o pinturas clásicas.

  1. Plantillas de IA en la nueva sección “Crear con IA”

La aplicación incorpora un apartado que agrupa plantillas prediseñadas para generar imágenes de forma automática. Esta función, disponible inicialmente en Android en Estados Unidos e India, permite seleccionar opciones populares como sesiones de moda o escenarios temáticos. En las próximas semanas, llegarán plantillas personalizadas que emplearán datos de la galería del usuario para crear composiciones basadas en actividades, gustos o eventos frecuentes.

  1. Ask Photos para búsquedas naturales y resultados más completos

La herramienta de búsqueda inteligente amplía su disponibilidad a más de 100 países y añade soporte para 17 nuevos idiomas. Ask Photos analiza la consulta en lenguaje cotidiano y propone fotos que coincidan con la descripción o que contengan información relevante. Esto permite encontrar imágenes específicas sin depender de fechas o carpetas.

Con Ask Fotos puedes buscar
Con Ask Fotos puedes buscar las fotos que necesitas gracias a Gemini. (Google)
  1. Botón “Preguntar” para interactuar con cada imagen

Esta nueva función añade una capa de conversación dentro de la vista individual de una foto. El usuario puede solicitar información sobre lo que aparece en la imagen, explorar momentos vinculados o pedir ediciones. Todo se realiza desde un único botón que despliega sugerencias automáticas o admite consultas escritas.

Las nuevas funciones ya comenzaron a llegar de manera progresiva y representan uno de los avances más ambiciosos de Google en su estrategia de integrar IA generativa en productos masivos. Para quienes utilizan Google Photos como herramienta principal de respaldo y organización, esta actualización abre un abanico más amplio de posibilidades para gestionar recuerdos con mayor precisión y facilidad.

