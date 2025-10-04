Tecno

Esta tecnología de Cupra evita accidentes de tránsito al detectar la fatiga del conductor

El SUV Terramar incorpora un Asistente de Fatiga del Conductor que, mediante una cámara en el retrovisor, monitorea el interior del vehículo y analiza en tiempo real la conducta del conductor

El carro viene en diferentes colores, entre esos, este morado oscuro. (Cupra)

A algunas personas les ocurre que, al conducir su automóvil, muestran signos de fatiga capaces de provocar accidentes. Para prevenir estas situaciones, ciertos vehículos han comenzado a incorporar tecnologías que emiten alertas al detectar estos indicios.

El SUV Terramar de Cupra incorpora el sistema Asistente de Fatiga del Conductor. Integra una cámara ubicada en el retrovisor que observa el habitáculo y analiza en tiempo real el comportamiento del conductor.

Entre sus principales ventajas destaca que el sistema actúa con mayor sensibilidad, ya que puede operar a velocidades más bajas y en menos tiempo. Además, identifica no solo la fatiga, también la distracción, con tres niveles de alarma diferentes.

El SUV Cupra Terramar incluye el sistema de Asistencia contra la Fatiga del Conductor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para qué es útil este asistente de fatiga del conductor

El Asistente de Fatiga del Conductor es una tecnología diseñada para incrementar la seguridad en carretera al identificar signos de cansancio o distracción en quien conduce.

Este sistema resulta especialmente útil en viajes largos, cuando la monotonía y el agotamiento pueden disminuir la atención.

Por ejemplo, si una persona se traslada durante varias horas por autopista y muestra movimientos de cabeza inusuales o desvía la vista de la vía, el sistema puede activar una alarma sonora y visual para invitarla a detenerse y descansar.

La utilidad de este asistente también se manifiesta en trayectos urbanos. En situaciones cotidianas, como conducir después de un día de trabajo intenso o en horarios nocturnos, el cansancio puede llevar a cometer errores simples y peligrosos, como frenar con retraso o invadir otro carril.

Este sistema es especialmente útil en trayectos largos, donde la fatiga y la monotonía reducen la atención. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ante estas señales, el sistema emite alertas inmediatas para recomponer la atención.

Otra función destacada es la detección de distracciones, como cuando el conductor consulta su teléfono o retira la mano del volante por periodos prolongados.

El asistente reconoce estos comportamientos y emite advertencias, con lo que contribuye a mantener el control del vehículo.

Qué otras características tiene este carro

El CUPRA Terramar es un SUV que llama la atención por su diseño deportivo. Utiliza la plataforma MQB evo del Grupo Volkswagen, mide 4,51 metros de largo y tiene un espacio interior amplio, con un baúl de 508 litros.

En el interior incorpora una pantalla táctil de 12,9 pulgadas para controlar la mayoría de funciones del vehículo y un tablero digital de 10,25 pulgadas con la información clave para el conductor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Viene con un motor turbo 1.5 eTSI de 150 caballos de fuerza y una caja automática de siete marchas, lo cual permite una conducción ágil y cómoda.

En su interior, ofrece una pantalla táctil de 12,9 pulgadas para manejar casi todas las funciones del carro, junto a un tablero digital de 10,25 pulgadas donde el conductor ve toda la información importante.

Además, tiene aire acondicionado para tres zonas, sillas delanteras con ajuste eléctrico y calefacción, techo panorámico, volante calefactado y acceso sin llave.

Para la conectividad, el Terramar integra Android Auto y Apple CarPlay sin necesidad de cables, varios puertos USB-C y un sistema de sonido Sennheiser con 11 parlantes.

En cuanto a conectividad, el Terramar ofrece Android Auto y Apple CarPlay de forma inalámbrica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cuanto a seguridad, incluye siete airbags, cámara de visión de 360°, sensores de parqueo y varias asistencias electrónicas como frenos avanzados y alerta de punto ciego.

Qué otros carros tienen asistentes de fatiga similares

Varios fabricantes han incorporado asistentes de fatiga o sistemas de detección de cansancio similares al del CUPRA Terramar en sus vehículos. Algunos de los modelos y marcas más conocidos que ofrecen esta tecnología son:

  • Mercedes-Benz: Muchos modelos incorporan el sistema Attention Assist, que analiza el estilo de conducción y emite alertas si detecta signos de fatiga.
  • Audi: Sus vehículos incluyen el sistema de detección de fatiga, que monitorea los movimientos del volante y otros parámetros.
Diversos fabricantes ya integran en sus vehículos sistemas de detección de fatiga como el del CUPRA Terramar. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • BMW: Ofrece el sistema Detector de Atención en sus modelos más recientes.
  • Volvo: Incorpora el Driver Alert Control para advertir al conductor cuando detecta comportamientos propios del cansancio o la distracción.
  • Toyota: Algunos modelos disponen de sistemas que advierten al conductor si pierde la concentración.
  • Peugeot y Citroën: Incluyen asistentes de alerta de fatiga en varios de sus vehículos.

Estos sistemas utilizan sensores, cámaras o análisis del comportamiento del conductor para detectar señales de cansancio o distracción, y emiten alertas para prevenir accidentes.

