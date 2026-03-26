Política

Por qué Argentina rechazó en la ONU nombrar la trata de esclavos africanos como “el crimen más grave de la humanidad”

La representación, a cargo de Francisco Tropepi, se alineó a la postura de Estados Unidos e Israel. Fueron los únicos tres países que votaron en contra de una resolución impulsada por Ghana y la comunidad africana

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Pantalla de votación de la Asamblea General de la ONU mostrando los resultados de la Declaración sobre el tráfico de africanos esclavizados: 123 a favor, 3 en contra, 52 abstenciones
Cómo fue la votación en la última asamblea de la ONU

En otra muestra del alineamiento con Estados Unidos e Israel, Argentina fue uno de los tres países que rechazó ayer, miércoles, una resolución de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que calificó a la esclavitud africana como el crimen más grave contra la humanidad. La propuesta, presentada por Ghana y la comunidad africana, recibió el respaldo de la mayoría de los Estados miembros, aunque algunos países europeos, incluidos España, Portugal, Reino Unido, Países Bajos y Alemania, optaron por la abstención durante la votación.

Desde la Cancillería, y ante la consulta de Infobae, argumentaron el voto negativo de la representación diplomática que lidera Francisco Tropepi: “El texto no estuvo abierto a ninguna modificación, aporte o sugerencia. Había que votar a libro cerrado. Y la Argentina está en contra de calificar a la esclavitud como el delito de lesa humanidad más grave de la historia, dejando otros por fuera. La resolución tiene muchas subjetividades a las que no nos adherimos”.

El documento fue promovido por Ghana y aprobado con 123 votos a favor, 52 abstenciones y tres votos en contra. La resolución reconoce la trata y esclavitud de personas africanas como “el crimen de lesa humanidad más grave”, y ratifica la persistencia de la discriminación, el trauma y la explotación económica que continúan afectando a africanos y afrodescendientes en distintos continentes.

Además, incluyó una solicitud explícita para la devolución inmediata, sin restricciones y sin costo, de bienes culturales, piezas de arte y documentos históricos que tengan valor para los países de origen africanos, medida que responde a una demanda sostenida de naciones africanas y afrodescendientes.

Según Amnistía Internacional, la votación que se realizó ayer representa “un paso trascendental hacia el reconocimiento legal y la reparación para quienes han sufrido los daños persistentes de la esclavitud en todo el mundo”. Además, y de acuerdo consignó EFE, la organización destacó la necesidad de que la resolución “inicie el camino hacia la justicia para los africanos y las personas de ascendencia africana, y marque un avance positivo para el mundo en un momento en que el derecho internacional está siendo atacado”.

La resolución hace hincapié en que los efectos de la esclavitud y la trata transatlántica persisten actualmente en formas estructurales de racismo, desigualdades raciales, situaciones de subdesarrollo, exclusión y disparidades socioeconómicas. Esto implica que, pese al paso del tiempo, millones de personas siguen afectadas por ramificaciones históricas de los regímenes esclavistas y coloniales.

FOTO DE ARCHIVO. El presidente de Ghana, John Dramani Mahama, se dirige a la 80.ª Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU), en la sede de la ONU en Nueva York, EEUU. 25 de septiembre de 2025. REUTERS/Jeenah Moon
FOTO DE ARCHIVO. El presidente de Ghana, John Dramani Mahama, se dirige a la 80.ª Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU), en la sede de la ONU en Nueva York, EEUU. 25 de septiembre de 2025. REUTERS/Jeenah Moon

El texto también destaca la falta de un marco de reparación integral para las personas africanas esclavizadas y sus descendientes, a pesar de existir antecedentes en los que se concedieron reparaciones a otros grupos afectados por violaciones graves de derechos humanos.

El gobierno de Ghana afirmó, a través de sus redes, que la propuesta buscó “hacer avanzar el diálogo global más allá del reconocimiento simbólico hacia la responsabilidad jurídica”. El presidente John Dramani Mahama figura como principal impulsor de la iniciativa. Ghana remarca la importancia de avanzar hacia una responsabilidad legal internacional, que implique acciones concretas más allá de las declaraciones de condena y la memoria simbólica.

La resolución, además, subrayó que a pesar de que en otros contextos históricos se han dispuesto indemnizaciones y reparaciones para víctimas de violaciones graves a los derechos humanos, no existe aún un marco comparable para quienes sufrieron la trata de africanos esclavizados. Esta distinción resultó central, ya que apunta a una deuda pendiente en la agenda internacional de derechos humanos y justicia histórica.

Durante la presidencia de Javier Milei, Argentina adoptó una serie de posiciones en la ONU que marcaron un giro en su política exterior. El 12 de septiembre de 2025, la delegación argentina votó en contra de la resolución que respaldaba la solución de dos Estados para el conflicto entre Israel y Palestina, posicionándose en minoría, junto a Estados Unidos e Israel.

Ese alineamiento volvió a repetirse el 29 de octubre de 2025, cuando Argentina se opuso a la resolución que reclamó el fin del embargo estadounidense sobre Cuba. Más atrás en el tiempo, el 14 de noviembre de 2024, la Argentina fue el único país del mundo que rechazó una resolución titulada “Intensificación de los esfuerzos para prevenir y eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas”, que fue avalada por más de 170 Estados miembros; esa decisión generó fuertes críticas internas y externas.

En relación a la postura argentina, el canciller Pablo Quirno replicó un mensaje que publicó en sus redes la diputada nacional Sabrina Ajmechet: “En la ONU se discutió algo más complejo que ‘estar contra la esclavitud’: se intentó imponer una lectura que jerarquiza culpas históricas según una agenda ideológica. Argentina no entró en ese juego. No hay esclavitudes ‘peores’ y otras tolerables. Basta de narrativa woke”.

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