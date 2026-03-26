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De la ficción a la realidad: así juega World of Warcraft un paciente de Neuralink usando solo su mente

Jon L. Noble señaló que primero debió calibrar la conexión entre su implante y la computadora. Este proceso le permitió aprender a mover el cursor y escribir solo con la mente

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Hace más de 100 días, Jon L. Noble se le insertó un implante cerebral denominado Neuralink N1 que le permite tener una vinculación cerebro-computadora. (X: CheckCanopy)

Jon L. Noble es uno de los pacientes de Neuralink, la empresa de neurotecnología fundada por Elon Musk. Noble dijo recientemente que, tras 100 días desde la recepción de su chip o implante cerebral, ha conseguido controlar su computadora MacBook y jugar títulos como World of Warcraft únicamente con la mente.

“Cuesta creer que ya hayan pasado 100 días desde que recibí mi implante Neuralink N1. Al mirar atrás, todo el proceso parece ciencia ficción que, de alguna manera, se convirtió en mi realidad cotidiana”, expresó Noble.

El paciente es capaz de operar una partida de World of Warcraft con su mente. (Imagen Ilustrativa Infobae)
El paciente es capaz de operar una partida de World of Warcraft con su mente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo este paciente de Neuralink logró controlar con su mente una MacBook

Jon L. Noble, paciente de Neuralink, relató el proceso que le permitió controlar con la mente una MacBook, su primera computadora de la marca.

Noble explicó que la cirugía del Día 0 fue sorprendentemente sencilla: bajo una breve anestesia general y a través de una pequeña incisión, un sistema robótico implantó con precisión 1.024 hilos ultrafinos en su corteza motora.

Comentó que despertó lúcido y de buen ánimo, y regresó a casa al día siguiente. Para el tercer día, ya se sentía mejor y, en una semana, la cicatriz comenzaba a desvanecerse. La recuperación fue mínima; tras la activación de la interfaz cerebro-computadora, percibió una mayor claridad mental y un ánimo renovado.

Vista superior del cuero cabelludo con pelo corto, mostrando múltiples marcas oscuras en relieve y áreas de enrojecimiento cutáneo
El propio Noble señaló que la cirugía inicial fue sencilla: bajo anestesia y mediante una incisión mínima, un robot implantó 1.024 hilos ultrafinos en su corteza motora. (X: CheckCanopy)

El cambio se produjo en la segunda semana, cuando el implante se emparejó con una MacBook. Ingenieros de Neuralink lo guiaron en las sesiones de calibración y, en pocos minutos, Noble logró mover el cursor solo con el pensamiento.

Al principio la experiencia era difusa, pero para la tercera semana ya desplazaba el cursor, hacía clic y escribía de manera natural, únicamente con la mente. Destacó que la integración con Mac fue impecable y que pasó de usuario principiante a avanzado en tiempo récord.

Para el día 80, Noble se enfrentó a un nuevo desafío: jugar World of Warcraft utilizando únicamente el control mental. Aunque la primera incursión fue torpe, una vez que su cerebro y la interfaz se sincronizaron, describió la experiencia como “pura magia”.

Vista de cerca de una laptop con su pantalla iluminada, mostrando un videojuego con dos figuras de personajes y varios íconos de interfaz. El teclado es visible
Noble logró manejar su MacBook y jugar World of Warcraft solo con la mente. (X: CheckCanopy)

Actualmente, participa en raids y explora Azeroth sin utilizar las manos, el mouse o el teclado, solo mediante la intención mental, lo que le ha proporcionado una sensación de libertad que considera adictiva.

Noble dijo que cada actualización que compartió durante sus primeros 100 días con este implante fue recibida con entusiasmo, especialmente por parte de personas con discapacidad, gamers, estudiantes y científicos, quienes le enviaron miles de mensajes con preguntas sobre la tecnología y su potencial futuro.

Noble afirmó que la respuesta positiva ha sido abrumadora y profundamente motivadora.

Tras 100 días, Noble afirmó que ya no puede imaginar su vida sin el implante N1. Sostuvo que la tecnología no solo le permitió una nueva forma de usar la computadora, sino que transformó su manera de vivir. “Estoy ansioso por ver qué traerán los próximos 100 días”, concluyó.

El Neuralink N1 es un implante BCI inalámbrico del tamaño de una moneda, diseñado para colocarse en el cráneo. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
El Neuralink N1 es un implante BCI inalámbrico del tamaño de una moneda, diseñado para colocarse en el cráneo. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Qué es el implante Neuralink N1

El Neuralink N1 es un dispositivo inalámbrico de interfaz cerebro-computadora (BCI) con dimensiones similares a una moneda, diseñado para ser implantado en el cráneo.

Mediante hilos ultrafinos dotados de electrodos ubicados en la corteza motora, el sistema capta señales neuronales y permite que personas con parálisis controlen dispositivos digitales, como ordenadores y teléfonos, solo con la actividad cerebral.

El procedimiento de implantación se realiza con un robot quirúrgico que inserta estos hilos microscópicos, más delgados que un cabello humano, para registrar la actividad de las neuronas y transmitir los datos de manera inalámbrica a una aplicación desarrollada por Neuralink.

La tecnología de Neuralink busca que personas con lesiones medulares o parálisis puedan interactuar con dispositivos mediante la intención de movimiento. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
La tecnología de Neuralink busca que personas con lesiones medulares o parálisis puedan interactuar con dispositivos mediante la intención de movimiento. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

El objetivo inicial de la tecnología es que individuos con lesiones medulares o parálisis, incluidos casos de tetraplejia, puedan comunicarse y operar tecnología únicamente a través de la intención de movimiento.

El sistema está compuesto por el implante N1, los hilos de electrodos y una batería recargable de forma inalámbrica. Entre las aplicaciones en investigación se encuentran la restauración de funciones motoras y sensitivas, así como la mejora de la comunicación en distintos trastornos neurológicos.

En 2024, Neuralink inició los ensayos en humanos bajo el estudio PRIME de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA).

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