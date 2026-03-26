Conoce las tecnologías que impulsan la carrera hacia Marte y acercan su exploración humana

Las tecnologías que se vienen desarrollando para la ocupación humana de Marte. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La posibilidad de enviar humanos a Marte en las próximas décadas ha dejado de ser un escenario lejano y comienza a perfilarse como un objetivo concreto, impulsado por una nueva generación de tecnologías que buscan resolver los principales desafíos del viaje y la vida en el planeta rojo.

Desde sistemas de propulsión más rápidos hasta soluciones para producir oxígeno y energía en condiciones extremas, el desarrollo científico y tecnológico está acortando distancias en la carrera espacial.

Uno de los mayores retos sigue siendo el tiempo de viaje. Actualmente, una misión a Marte puede tardar entre 150 y 300 días utilizando cohetes convencionales, lo que expone a los astronautas a radiación y condiciones limitadas durante largos periodos. Frente a este problema, distintas iniciativas trabajan en sistemas de propulsión avanzada que prometen reducir significativamente esos tiempos.

Empresas desarrollan propulsores para llegar en menos tiempo a Marte desde la Tierra. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre las alternativas más prometedoras aparece la propulsión a plasma, como el motor VASIMR, que utiliza campos magnéticos para acelerar partículas cargadas en lugar de quemar combustible tradicional. Este sistema podría acortar el viaje a menos de 100 días.

En paralelo, desarrollos como los motores impulsados por tecnología nuclear o de plasma pulsado, como el concepto PPR, buscan llevar ese tiempo incluso a rangos de entre 30 y 60 días, marcando un cambio radical en la exploración espacial.

Otra línea de investigación apunta a la fusión nuclear, una tecnología aún en fase experimental que replicaría la reacción energética del Sol. Aunque todavía no está lista para su aplicación práctica, su potencial podría transformar completamente los viajes espaciales al ofrecer mayor eficiencia y autonomía.

La generación de energía en Marte es uno de los problemas que se tiene que resolver. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, llegar a Marte es solo una parte del desafío. La permanencia en el planeta plantea problemas aún más complejos, como la generación de energía, la producción de oxígeno y la obtención de alimentos en un entorno hostil. Para ello, científicos de distintos países trabajan en soluciones que permitan reducir la dependencia de suministros enviados desde la Tierra.

Una de estas innovaciones son las baterías que utilizan la atmósfera marciana para generar energía. Estas tecnologías, capaces de operar en condiciones extremas de temperatura, permitirían alimentar bases, vehículos y equipos científicos sin necesidad de transportar grandes cantidades de combustible.

En paralelo, los avances en biotecnología también juegan un rol clave. Investigaciones recientes han demostrado que ciertas cianobacterias pueden producir oxígeno a partir del dióxido de carbono presente en Marte, utilizando luz solar.

La biotecnología también juega un papel importante en la exploración humana a Marte. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, generan biomasa que podría servir como base para la producción de alimentos. Este tipo de sistemas abre la puerta a modelos de soporte vital autosuficientes, fundamentales para misiones prolongadas.

En el plano del transporte, uno de los proyectos más ambiciosos es Starship, el cohete reutilizable desarrollado por SpaceX. Diseñado para transportar hasta 100 personas o grandes volúmenes de carga, este vehículo busca reducir los costos de acceso al espacio y facilitar misiones tripuladas a Marte en la década de 2030. Su capacidad de reutilización lo convierte en una pieza clave para sostener una presencia humana continua fuera de la Tierra.

A pesar de los avances, aún existen desafíos importantes, como la protección frente a la radiación cósmica, los efectos psicológicos del aislamiento y la necesidad de desarrollar infraestructuras en un entorno completamente distinto al terrestre. Sin embargo, la convergencia de múltiples tecnologías está acelerando el camino hacia ese objetivo.

Starship de SpaceX es uno de los proyectos más ambiciosos que tiene como objetivo llevar humanos a Marte. (Imagen ilustrativa Infobae)

En este contexto, la exploración humana de Marte ya no depende de un único avance, sino de la integración de múltiples soluciones tecnológicas que, en conjunto, están transformando un antiguo sueño en una posibilidad cada vez más tangible.