El economista Carlos Pérez prevé que en 2026 “se demore la desinflación y que el crecimiento sea modesto”

El economista Carlos Pérez, director de la Fundación Capital, proyecta para este año un escenario caracterizado por la demora en la baja de la inflación y un crecimiento económico limitado. Su análisis destaca la persistencia de desafíos estructurales vinculados a las reservas internacionales, la política monetaria y la evolución del consumo y el empleo.

En diálogo con Infobae en Vivo, el economista detalló los principales obstáculos que enfrenta la economía nacional. Según su evaluación, las dificultades para acumular reservas y la falta de dinamismo en sectores clave condicionan la posibilidad de una recuperación sólida. Pérez remarcó que el país pasó de un déficit comercial energético en 2022 a un superávit en 2025, pero subrayó que el contexto internacional, marcado por tensiones bélicas, sigue afectando de manera negativa el panorama local.

En su repaso de los desafíos económicos, el economista identificó dos ejes centrales: la necesidad de mejorar la posición de reservas internacionales y la urgencia de reactivar el crecimiento económico. “Los desafíos económicos eran, por un lado, que tenés que mejorar ostensiblemente la posición de reservas internacionales y, por el otro lado, la Argentina tiene que crecer”, puntualizó el especialista durante la conversación. La escasez de reservas, indicó, se refleja en la multiplicidad de definiciones sobre el concepto y en la magnitud de la brecha con los compromisos asumidos por el país ante el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El director de Fundación Capital remarcó el peso del consumo y la calidad del empleo en la evolución del PBI

Pérez precisó que, a mediados del año pasado, el desvío negativo respecto de las reservas exigidas por el FMI ascendía a 3.000 millones de dólares, mientras que para fin de año esa cifra superó los 10.000 millones. Actualmente, la diferencia permanece en niveles similares. “Dejó de ensancharse el desvío, pero el desvío sigue siendo de más de diez mil millones de dólares”, explicó.

El economista aclaró que el Gobierno dejó de vender dólares y comenzó a comprarlos, aunque esa compra se utiliza principalmente para el pago de deuda externa. “Bienvenido que no se ensanchó la brecha, pero sigue siendo la brecha, el desvío respecto de las metas con el Fondo Monetario Internacional de más de diez mil millones de dólares, que es un número importante”, afirmó.

Crecimiento económico

La dinámica de las reservas no es el único aspecto problemático que observa Pérez. El economista también se refirió a la evolución de la actividad económica y advirtió sobre la falta de crecimiento genuino durante 2025. “El año 2024 fue una V corta. La actividad económica cayó mucho el primer semestre y rebotó el segundo semestre, que se extendió hasta febrero de 2025. Desde febrero de ese año, la economía en general entró en una meseta”, evaluó. Según su visión, el incremento estadístico del Producto Bruto Interno (PBI) surge del rebote registrado después de la caída, pero desde ese momento la economía no exhibe expansión real.

El especialista describió un escenario heterogéneo, donde algunos sectores como la energía, la minería, el agro y la intermediación financiera muestran resultados favorables, aunque no generan empleo de calidad ni son intensivos en mano de obra. Por el contrario, áreas como la industria y la construcción, que tradicionalmente impulsan la ocupación y el poder adquisitivo, continúan en dificultades. “Hay sectores que andan muy bien, que no son muy empleo intensivos: energía, minería, agro, intermediación financiera... Y ves sectores que sí son empleo intensivo, que están mal, que no traccionan, que es industria, las distintas ramas de la industria y la construcción”, describió.

La calidad del empleo y el deterioro del salario real constituyen también un foco de preocupación, según su análisis. El director de la Fundación Capital destacó que el consumo, responsable de aproximadamente el 70% del PBI, no logra promover la recuperación porque el empleo pierde calidad y el salario real disminuye. Además, alertó sobre el aumento de la morosidad en los créditos otorgados a las familias. “La mora en enero del 2025 era 2,7 %. Y en enero del 2026 es 10,6 %. Casi se cuadruplicó la irregularidad”, señaló. Este fenómeno, advirtió, limita la capacidad de los bancos para ofrecer nuevos préstamos y condiciona el motor principal del crecimiento: el consumo interno.

El economista proyectó una inflación anual de 31,5% y un crecimiento de 2,5% para este año

Sobre la política económica, Pérez repasó el discurso presidencial de apertura de sesiones ordinarias y las medidas implementadas por el Gobierno de Javier Milei. El economista resaltó que el presidente ratificó una postura fiscal y monetaria restrictiva, orientada a recuperar el proceso de desinflación, aunque reconoció que ese objetivo aún no se alcanzó plenamente. “El proceso de desinflación está, lamentablemente, con una pausa”, sostuvo. Además, consideró que las reformas estructurales, como la desregulación económica, la mejora del capital humano y la apertura comercial, solo tendrán efectos positivos en el largo plazo.

El diagnóstico de Pérez incluyó un análisis de la política cambiaria y de tasas de interés. El especialista observó que el Banco Central adoptó recientemente una estrategia más pragmática, con una baja de la tasa de interés y una actitud compradora en el mercado de dólares. “El mix de política cambiaria y política monetaria, el mix de tipo de cambio y tasa de interés, es un mix más que busca no solo la desinflación, sino que busca el crecimiento económico”, explicó. En cuanto a la tasa de interés, remarcó que el piso nominal anual se ubica en 20%. El tipo de cambio, en tanto, bajó de 1.450 a 1.380 pesos entre fines de 2025 y el primer trimestre del año, mientras que la inflación acumuló un 9% en ese período.

Los escenarios posibles para el 2026

Detalló además que la evolución de la actividad económica se analiza a través de distintos escenarios. La organización proyecta dos caminos posibles para este año: uno con 70% de probabilidad de ocurrencia y otro con 30%. Para el escenario base, la estimación prevé una inflación anual de 31,5% y un crecimiento del 2,5%. “Nosotros ahí estamos proyectando una nominalidad en línea con la inflación del año pasado, treinta y uno y medio por ciento de inflación. Un crecimiento modesto del dos y medio por ciento en ese escenario”, precisó.

En materia sectorial, Pérez insistió en que los sectores más dinámicos no contribuyen de manera significativa a la mejora del empleo ni al bienestar general. El consumo sigue siendo el principal componente del PBI, pero su rendimiento se ve perjudicado por la caída del salario real y el aumento de la carga financiera sobre los hogares.

En la parte final de su exposición, el analista repasó la dinámica inflacionaria reciente. Señaló que la inflación mensual promedio del 2025 del primer trimestre estuvo entre 5% y 6%, pero en el mismo período de este año se ubicó en 9%. “Lo más probable es que haya una desinflación que se demora y un crecimiento económico modesto”, sintetizó.

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El economista Carlos Pérez analiza la preocupante caída y los desafíos de la economía argentina, como la morosidad, la falta de inversión y las escasas reservas internacionales