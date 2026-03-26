El Inter Miami de Messi terminó un paso clave del nuevo estadio y se prepara para la inauguración ante Austin FC

El Inter Miami ultima detalles para el estreno de su estadio

Cada vez falta menos para que el Inter Miami de un nuevo paso hacia adelante en su ambicioso proyecto con la inauguración de su nueva casa, el Nu Stadium. Las Garzas se preparan para recibir a los aficionados en un evento que marcará la instalación de un césped Bermuda de primera calidad en el corazón de la ciudad. A nueve días del partido inaugural, el club informó que el campo ya luce una superficie adaptada que garantiza un terreno de juego óptimo para su debut como local en la temporada regular de la Major League Soccer (MLS), programado para el 4 de abril frente al Austin FC.

Según el comunicado de Inter Miami CF, la nueva gramilla fue cultivada en una granja local de Loxahatchee, Florida, especializada en césped deportivo de alta gama. El proceso denominado “Lay and Play” permitió colocar el césped en el estadio y obtener una base firme y homogénea desde el primer momento, a diferencia de los métodos tradicionales que requieren periodos de asentamiento más extensos. “La gramilla ya ha comenzado su rápida adaptación, lo que garantiza que estará totalmente preparada para recibir la acción y la energía que los campeones vigentes de la MLS Cup traerán a Miami a partir del 4 de abril”, indicó el club en su declaración oficial.

El Nu Stadium ha sido diseñado específicamente para el fútbol. Su capacidad alcanza los 26.700 espectadores, con una tribuna unificada y gradas empinadas que buscan crear una atmósfera de cercanía y presión sobre el campo de juego. El diseño arquitectónico incluye una cubierta ligera que protege a los asistentes, amplifica el sonido y responde a las condiciones climáticas de Miami. Según información difundida por el propio club, la superficie del terreno se encuentra actualmente en fase de acondicionamiento y pruebas para asegurar que el césped responda de manera adecuada a las exigencias de la competencia profesional.

El Inter Miami ultima detalles para el estreno de su nuevo estadio

De acuerdo con el comunicado distribuido a la prensa, el club implementó herramientas de mantenimiento de última generación para preservar la calidad del césped. Entre los equipos empleados se encuentran luces de cultivo, sensores compactos y un sistema de drenaje sofisticado, elementos que permiten controlar factores como la calidad del aire, la humedad, la luz y la salinidad del suelo. “Estas tecnologías garantizan que el césped crezca sano y se recupere del uso intenso”, afirmó Inter Miami CF. La entidad subrayó que el proceso de instalación y adaptación de la gramilla responde a estándares internacionales y que la procedencia local del césped contribuye a su aclimatación al entorno de Florida.

El debut del club en el Nu Stadium representa un paso clave tras la mudanza al centro de Miami, consolidando su presencia en una de las ciudades más dinámicas de Estados Unidos. El primer partido oficial será ante Austin FC, en el marco de la sexta jornada de la Major League Soccer.

Las entradas para los 17 partidos de local de la fase regular ya están disponibles, con precios que inician en 54 dólares por encuentro. Inter Miami CF invitó a los aficionados a asegurar su abono de temporada para vivir la experiencia del nuevo estadio y apoyar al equipo durante toda la campaña.

Inter Miami instaló un césped de última generación para su nuevo estadio

El club confirmó que la instalación del césped y la puesta a punto del estadio avanzan según el cronograma previsto. De acuerdo con el reporte de Inter Miami CF, tanto la infraestructura como el terreno de juego estarán plenamente habilitados para el partido inaugural. La apertura del Nu Stadium y el estreno de su césped Bermuda posiciona a Inter Miami CF como uno de los clubes con infraestructura más moderna en el fútbol estadounidense.

Los dirigidos por Javier Mascherano, pese a quedar fuera de la Concachampions a mano de Nashville SC, son uno de los principales candidatos a retener la corona en el torneo local. Tras cinco jornadas, las Garzas aparecen en la segunda colocación de la Conferencia Este junto a New York City FC con 10 unidades, a sólo tres puntos del líder Nashville SC. El otro objetivo de la institución es la Leagues Cup, certamen que enfrentará a los clubes mexicanos Atlético San Luis, Rayados de Monterrey y León.