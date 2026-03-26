Art Basel Hong Kong en tiempos de guerra: ventas millonarias y el regreso del público VIP

Por cuarto año consecutivo, Pacific Place Hong Kong acogerá la única presentación de Encounters de Art Basel Hong Kong fuera de su recinto principal, con el apoyo de Swire Properties, socio oficial de Offsite Encounters (Art Basel Facebook)

La feria de arte contemporáneo Art Basel Hong Kong, una de las más influyentes de Asia, inauguró este jueves su 13ª edición con una destacada asistencia de coleccionistas, comisarios e instituciones de todo el mundo, en un contexto marcado por el conflicto bélico en Irán y la volatilidad de los mercados globales.

Su directora, Angelle Siyang-Le, confía en que la ciudad semiautónoma mantenga su reputación como puerto seguro de intercambio cultural y económico, y como “un lugar para encontrarse y construir vínculos en tiempos difíciles”, aseguró en la apertura.

Los VIP internacionales no han dado la espalda al evento, con una presencia que, según Siyang-Le, se mantiene “a la par del año pasado”, disipando temores de que la inestabilidad disuadiera a los mecenas.

Sin récords pero con ritmo

El mercado se movió con pulso firme en su inauguración, aunque sin estridencias. Ninguna galería superó este miércoles los cinco millones de dólares en ventas, incluyendo el lote más cotizado de la edición, un Modigliani valorado en 11 millones de dólares en el stand de Pace, que cerró el día sin comprador.

Un icono cultural llega con estilo: ¡El BMW Art Car de Robert Rauschenberg (1986) llega a Asia por primera vez en la historia (Art Basel Facebook)

No obstante, la apertura VIP deparó una cadena constante de operaciones de envergadura. El alemán David Zwirner lideró el marcador con un lienzo de Liu Ye (2006) por 3,8 millones de dólares y una tela de Marlene Dumas (2002) por otros 3,5 millones.

La galería berlinesa Bastian vendió Le peintre et son modèle (1964), un óleo de Picasso, por unos 4 millones de dólares. Hauser & Wirth colocó À Baudelaire #1 (2008), escultura de Louise Bourgeois, por 2,95 millones a una fundación asiática, y una pintura de George Condo por 2,3 millones a un coleccionista privado de la región.

White Cube, por su parte, acumuló en torno a cuatro millones de libras, con Take me to Heaven (2024), de Tracey Emin, por 1,2 millones a la cabeza. También Perrotin despachó varias piezas de Takashi Murakami en la horquilla de 600.000 a 800.000 dólares.

La porcelana valenciana se reinventa

En este clima de renovación, la marca España irrumpió desde un ángulo inesperado de la mano de Lladró, el histórico bastión de la porcelana valenciana fundado en 1953, que se ha despojado de su aura academicista para abrazar la irreverencia del arte pop.

Bajo el sello Art Editions —su laboratorio de experimentación contemporánea—, la firma presentó la colección My Little Artists junto al creador madrileño Edgar Plans, cuya obra orbita en torno a personajes de trazo infantil que dialogan con el universo de Basquiat o Keith Haring.

Art Basel Hong Kong 2025 (REUTERS/Lam Yik)

La pieza central, Juanin and his martian, muy elogiada en su puesta en escena, trasciende la proeza artesanal para convertirse en un homenaje sentimental al padre del artista, escritor de ciencia ficción que inoculó en su hijo el fervor por lo fantástico.

Gritos de arte sin techo

La impronta de Basel se filtra estos días en Tai Kwun —antigua comisaría y prisión del siglo XIX reconvertida en epicentro cultural—, donde una programación sin proclamas reivindica el cuerpo como lugar de memoria y conocimiento frente a la hegemonía de lo digital.

Bajo el título Experiencing Knowledge, el recorrido convoca mitologías de largo aliento en las piezas del performer australiano Justin Shoulder y sitúa las instalaciones sonoras de Lydo, artista no binaria vietnamita-estadounidense, en antiguos refugios antiaéreos donde la escucha se vuelve casi una disciplina, más cercana al rito que al consumo.

La ocupación de estos espacios con biografía institucional reescribe los códigos de lo normativo y la disidencia sexual deja de presentarse como excepción para integrarse en el registro cultural común, mientras la institución ensaya una resiliencia que enlaza identidades y geografías sin necesidad de subrayados.

En paralelo, Hong Kong ha sumado recientemente cuatro nuevas galerías y el Gobierno local ha suscrito un acuerdo con la feria para garantizar a la metrópoli su condición de sede exclusiva en Asia durante los próximos cinco años.

Fuente: EFE