El inesperado cruce entre Mica Viciconte y Daniela Celis por Gran Hermano: “Decíselo a Santiago del Moro”

En pleno vivo, Mica Viciconte y Daniela Celis tuvieron un breve enfrentamiento (Telefe Streams)

Desde el inicio de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), los streams de la señal se posicionaron como uno de los espacios preferidos para el debate y el análisis de la competencia. Entre las voces más resonantes, Mica Viciconte y Daniela Celis se destacaron por su capacidad para abrir discusiones y compartir perspectivas sobre las estrategias de los participantes. Sin embargo, en las últimas horas, ambas se convirtieron en protagonistas de un inesperado cruce al aire en La Jugada (Telefe Streams), generando un revuelo inmediato entre sus seguidores y en las redes sociales.

Todo ocurrió mientras Daniela compartía sus consejos y aprendizajes, fruto de su paso por la edición 2022 del reality. “Salís de la habitación, caminás el pasillito, vas al espejo, mirás para arriba, adaptación”, lanzó la exjugadora, haciendo referencia a la importancia de adaptarse dentro de la casa más famosa del país. El comentario, que parecía uno más dentro del segmento, fue el disparador para una respuesta filosa de Mica. “Sabés dónde me meto la adaptación, ¿no?”, retrucó, generando risas y sorpresa entre el resto del panel.

Lejos de dejar pasar el comentario, Daniela contestó con picardía: “Donde no te dé el sol”. La tensión fue palpable, pero Mica no se amilanó: “Adaptación, adaptación. Me molesta cuando dicen adaptación”. La discusión escaló cuando Daniela apuntó contra el conductor del ciclo: “Bueno, decile a Santi cuando lo comenta todo el tiempo”.

Las conductoras del ciclo de streaming sorprendieron con su tenso ida y vuelta (Captura de video)

El ida y vuelta, cargado de humor ácido y chicanas, se volvió viral y pasó del estudio a las redes sociales. “Mica está infumable”; “Pestañela se cree que se la sabe toda y piensa que devora”; “Daniela no puede opinar de juego”; “Amo que Mica no tiene pelos en la lengua con nadie”; “En esta la banco a Viciconte”; “Qué grande Mica”, fueron algunos de los mensajes que se multiplicaron tras la viralización del clip. El debate sobre quién tenía razón se instaló entre los fanáticos del reality, sumando un nuevo capítulo a la interna de los analistas.

Celis, conocida como “Pestañela” por su paso en la edición 2022 de Gran Hermano, no es ajena a la polémica ni al rol de panelista. Su personalidad fuerte y carismática la llevó a consolidar una comunidad activa en redes sociales y a capitalizar su exposición mediática, convirtiendo su historia de vida en un eje central de su identidad pública. En su paso por la casa, Celis dejó una huella marcada por las estrategias, las alianzas y los momentos de vulnerabilidad, que la transformaron en una de las favoritas del público.

Tras su salida, Daniela construyó una carrera que va más allá de la televisión. En una reciente entrevista con Emilia Attias para Infobae, la exhermanita habló sobre su vínculo con Thiago Medina, con quien formó una pareja fuera de la casa y fue madre de gemelas. “Nosotros veíamos que los otros participantes tenían vidas perfectas y nosotros coincidimos. Éramos como los únicos dos que nos entendíamos desde otro lado. Eso nos conectó, el salir de cero y llegar hasta ahí sin ser ‘hijo de’, sin tener ningún contacto, pasando todos los casting y pensando que no íbamos a quedar. Cuando tuvimos a las dos nenas dijimos: ‘¡Wow! Es la señal de que somos nosotros’”, explicó Daniela, emocionada por el recorrido compartido con su pareja y por el camino construido a base de esfuerzo.

Luego de su paso por la casa en 2022, Daniela supo aprovechar su experiencia para analizar las siguientes ediciones (Captura de video)

Por su parte, Viciconte se consolidó como una de las voces más fuertes y directas del panel. Su estilo sin filtros y su experiencia en realities le dan una mirada aguda y, muchas veces, polémica sobre el juego y las relaciones dentro de la casa. En La Jugada, la exjugadora de Combate demostró una vez más que no le teme a la confrontación y que, cuando algo no le convence, lo dice sin rodeos. Su reacción ante el comentario de Daniela sobre la adaptación fue fiel a su estilo: frontal, irónica y decidida a marcar posición.

Así, entre chicanas, consejos y debates, las tardes de La Jugada se consolidan como uno de los espacios más picantes del universo Gran Hermano. Las panelistas, lejos de buscar la diplomacia, eligen la autenticidad y el humor para atravesar cada discusión, mientras el público sigue de cerca cada cruce y cada declaración. En la era de las redes sociales, donde todo se viraliza y se convierte en tendencia, el show sigue tanto adentro como afuera de la casa, y las rivalidades, lejos de apagarse, prometen seguir dando que hablar.