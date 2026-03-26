La gran estrategia energética de Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (REUTERS/Carlos Barria/Archivo)

Hace apenas cinco años, el mapa energético mundial era un tablero con múltiples jugadores. Rusia suministraba a Europa 150.000 millones de metros cúbicos de gas natural a través de gasoductos que llevaban décadas operando. Irán y Venezuela vendían crudo pesado a China fuera del sistema financiero del dólar. Qatar abastecía una quinta parte del GNL mundial desde Ras Laffan, la mayor planta de licuefacción del planeta. China construía la Ruta de la Seda con un corredor terrestre a través de Irán, Irak y Siria que le permitía sortear los estrechos marítimos controlados por la armada norteamericana. El mundo tenía opciones. Y cuando un comprador tiene opciones, el vendedor no tiene poder.

Hoy ese tablero es irreconocible. Si dejamos de ver los eventos geopolíticos de los últimos cuatro años como episodios aislados y los observamos como una secuencia única, la arquitectura de una gran estrategia estadounidense se vuelve visible.

El primer movimiento fue Europa. El conflicto en Ucrania proporcionó la justificación para sanciones que redujeron el gas ruso de gasoducto de 150.000 millones de metros cúbicos a 40.000 millones. Luego se destruyó el Nord Stream y se eliminó toda posibilidad de retorno. Estados Unidos pasó de suministrar el 28% del GNL europeo en 2021 al 58% en 2025, exportando un récord de 111 millones de toneladas métricas, el primer país de la historia en superar los 100 millones. Europa dejó de ser un cliente con alternativas para convertirse en un mercado cautivo que compra su supervivencia en dólares.

El segundo movimiento fue Siria. La caída de Assad cortó el nodo crítico que conectaba la Ruta de la Seda china con el Mediterráneo. El ferrocarril trilateral entre Irán, Irak y Siria, diseñado para eludir los cuellos de botella marítimos occidentales, quedó destruido. Esto aisló geográficamente a Irán y despejó el camino para lo que vino después.

El tercero fue Venezuela. En enero de este año, Estados Unidos tomó efectivamente el control de las mayores reservas de crudo pesado del mundo. La costa del Golfo norteamericano tiene el complejo de refinación más avanzado del planeta, construido específicamente para procesar crudo pesado y ácido. Phillips 66, Valero y el resto están ahora posicionados para refinar cientos de miles de barriles diarios de crudo venezolano. Estados Unidos capturó una reserva estratégica masiva y consolidó su posición como exportador dominante de productos refinados de petróleo, una industria de 110.000 millones de dólares solo en 2025.

Venezuela e Irán eran los dos grandes canales de suministro petrolero que existían fuera del sistema del dólar. Ambos producían crudo pesado vendido principalmente a China y fuera de la supervisión financiera estadounidense. Ambos están siendo neutralizados en un plazo de 90 días.

Planta de gas iraní South Pars (Reuters/captura de video)

Lo cual nos lleva al cuarto movimiento: Irán y el shock energético en Oriente Medio. Israel atacó el campo de gas South Pars, el mayor yacimiento de gas natural del mundo. Irán respondió contra Ras Laffan en Qatar. La propia evaluación de QatarEnergy indica que el 17% de su capacidad exportadora se ha perdido y la recuperación tardará hasta cinco años. El Estrecho de Ormuz está cerrado. Los precios del gas europeo subieron un 70%. Los precios spot asiáticos se duplicaron. El único proveedor a escala que queda en pie es Estados Unidos.

Si Irán cae y se instala un gobierno sucesor bajo influencia norteamericana, aproximadamente entre 40 y 45 millones de barriles diarios de producción global, de un total de 103 millones, quedarán efectivamente bajo control estadounidense. La OPEP se vuelve irrelevante porque la coalición norteamericana pasa a ser el productor marginal. Y esto va más allá del petróleo. Lo que estamos presenciando es la evolución del sistema del petrodólar hacia un híbrido petróleo/GNL dólar. El viejo sistema se construyó sobre el crudo saudí cotizado en dólares. El nuevo se construye sobre crudo americano más gas americano desde la costa del Golfo, sin proveedor alternativo de escala comparable. La dependencia es más profunda porque la infraestructura de GNL requiere contratos a largo plazo y terminales de regasificación que atan a los compradores durante décadas. Europa y los aliados del Pacífico, Japón, Corea del Sur y Taiwán, no pueden cambiar de proveedor. No queda hacia dónde girar. Están encerrados en el sistema energético norteamericano.

El mercado lo confirma. El índice del dólar subió de 96 a 101. El oro cayó cerca de un 20% desde su máximo histórico de enero. Bitcoin bajó un 20% en el año. El Brent supera los 100 dólares. Las instituciones europeas y asiáticas están liquidando metales preciosos y criptomonedas para comprar dólares porque necesitan dólares para comprar la única fuente de energía a escala que queda. El mundo está vendiendo su oro para comprar energía americana en moneda americana.

Pero la estrategia tiene una capa más profunda, y es la que considero más importante. La inteligencia artificial es una industria física. Funciona con electricidad y chips. Los centros de datos requieren enormes volúmenes de electricidad ininterrumpida, proporcionada principalmente por gas natural. La fabricación de semiconductores necesita helio y tierras raras. Al cerrar el Estrecho de Ormuz y paralizar la producción de GNL y helio en Oriente Medio, Estados Unidos está degradando sistemáticamente la capacidad de China para alimentar sus centros de datos y fabricar semiconductores a escala. Estados Unidos es autosuficiente energéticamente, especialmente con las reservas venezolanas recién capturadas y la creciente capacidad de la costa del Golfo con gas doméstico. China, en cambio, depende de importaciones y cada julio que importa ahora transita por puntos de estrangulamiento que controla la armada norteamericana. Irán era el bypass energético terrestre de la Ruta de la Seda, el corredor que permitía a China mitigar la trampa de Malaca. Con Irán neutralizado, ese corredor está cortado. China enfrenta un mundo donde su infraestructura de computación compite por sobras en un mercado global de GNL agotado, mientras los centros de datos americanos funcionan a plena capacidad con energía doméstica.

Rusia es el siguiente en la secuencia. Un Irán de posguerra reabierto bajo influencia norteamericana compite directamente con Rusia por las mismas refinerías en China e India, a menor costo. Rusia pierde su última ventaja estructural en crudo pesado y su línea de vida económica. Al mismo tiempo, bajo la cobertura de la guerra en Irán, Ucrania ha estado destruyendo infraestructura energética rusa. El mensaje desde Washington se vuelve muy simple: desmantelamos dos regímenes en tres meses, tu economía está a punto de colapsar, firma el acuerdo sobre Ucrania.

El presidente estadounidense, Donald Trump, estrecha la mano del presidente chino, Xi Jinping. Se verán una vez más este año (REUTERS/Evelyn Hockstein/Archivo)

Y entonces Trump se sienta con Xi teniendo todas las cartas. Dominio energético completo. El híbrido petro/GNL dólar fortalecido. Irán despejado. Rusia acorralada. China enfrentando la trampa de Malaca completamente cerrada sin ningún bypass energético restante.

Israel y los países del Golfo están absorbiendo el costo cinético de un conflicto cuyo principal beneficiario, contrario a la narrativa predominante, es Estados Unidos. Qatar fuera de línea durante cinco años reprecia todo el mercado global de gas a favor de los exportadores norteamericanos por lo que resta de la década. Los estados del Golfo enfrentan años de reconstrucción. Europa enfrenta su segunda crisis energética en cuatro años. El americano promedio puede enfrentar inflación moderada temporal y gasolina más cara. Pero si eres el arquitecto del imperio estadounidense y consideras el ascenso de China y la superinteligencia artificial china como un escenario existencial donde el ganador se lleva todo, el daño colateral es un costo aceptable.

Quien controla los corredores energéticos controla el sistema monetario. Quien controla el sistema monetario y el suministro energético simultáneamente controla la infraestructura de computación que determina qué civilización construye primero la superinteligencia artificial. Estados Unidos está tomando los tres.