Sam Altman predice que la IA traerá nuevas amenazas biológicas y cambios en la economía global

Sam Altman lidera una de las empresas que compite por dominar el mercado de la IA. (Foto: REUTERS/Kylie Cooper)

La aceleración del desarrollo en inteligencia artificial preocupa a Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, quien advirtió recientemente sobre la aparición de nuevas amenazas biológicas y vulnerabilidades en la economía y la seguridad digital global.

En el mismo movimiento en que Altman anunció que la fundación sin fines de lucro vinculada a la compañía invertirá al menos 1.000 millones de dólares en la búsqueda de curas para enfermedades durante el año próximo, subrayó la urgencia de una respuesta coordinada a los riesgos emergentes.

Altman enfatizó que la inteligencia artificial tiene el potencial de transformar la medicina al facilitar “nuevos avances científicos, como curas para enfermedades”, pero advirtió: “La IA presentará nuevas amenazas para la sociedad que debemos abordar”.

Sam Altman advirtió que ninguna empresa puede reducir los riesgos por sí misma. (Foto: REUTERS/Shelby Tauber/Pool/File Photo)

El empresario agregó en un hilo de X que: “ninguna empresa puede mitigarlas por sí sola; necesitaremos una respuesta de toda la sociedad ante cuestiones como nuevas amenazas biológicas, un cambio masivo y rápido en la economía, modelos extremadamente capaces que provocan efectos emergentes complejos en toda la sociedad”.

Qué estrategias propone Sam Altman para mitigar los riesgos de la IA

Durante la Cumbre Impacto de la IA en Nueva Delhi, Altman instó a que la regulación de la inteligencia artificial se aborde con la misma seriedad que la supervisión de otras tecnologías avanzadas.

Explicó que la centralización del control de la IA en manos de una sola empresa o país “podría conducir a la ruina”, y propuso la formación de un ente internacional similar al Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) con la capacidad de responder “rápidamente a las circunstancias cambiantes” y coordinar las regulaciones a nivel global.

Sam Altman en un foro en la India propuso crear un organismo internacional, inspirado en el OIEA, para regular la inteligencia artificial y responder a sus desafíos. (Foto: REUTERS/Bhawika Chhabra)

Altman subrayó la urgencia regulatoria en su intervención: “Esto no quiere decir que no necesitemos ninguna regulación o medida de seguridad. Es obvio que las necesitamos, urgentemente, al igual que las hemos necesitado para otras tecnologías potentes”.

El ejecutivo señaló que la sociedad enfrenta la disyuntiva de democratizar la IA para “garantizar que la humanidad prospere” o concentrar su control con efectos potencialmente dañinos.

Cómo la inteligencia artificial puede potenciar el fraude a nivel global

En una intervención ante la Reserva Federal de Estados Unidos, Altman alertó sobre el creciente riesgo de fraude digital potenciado por inteligencia artificial. Llamó la atención sobre la capacidad actual de estas tecnologías para imitar la voz humana y así vulnerar sistemas de autenticación.

La inteligencia artificial plantea riesgos de fraude digital, facilitando la suplantación de identidad y poniendo en jaque la seguridad financiera global. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Algo que me aterra es que, al parecer, todavía hay instituciones financieras que aceptan la huella de voz como autenticación para mover grandes cantidades de dinero”, declaró Altman.

El CEO consideró estos mecanismos como “obsoletos” y planteó la llegada de una “crisis de fraude inminente”. Explicó que las amenazas no se limitan a llamadas telefónicas: la IA permite ya generar videollamadas realistas, elevando la dificultad de verificar identidades y elevando el potencial de ataques en espacios digitales.

Qué preocupaciones sociales existen: desempleo, desinformación y manipulación

La expansión de la inteligencia artificial, sostiene Altman, tiene el potencial de reconfigurar mercados laborales y de facilitar la aparición de amenazas inéditas.

El riesgo de la automatización en el mercado laboral sigue presente y generando incertidumbre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asimismo, estudios y expertos han señalado, en línea con las alertas del director de OpenAI, la posibilidad de que la IA cause disrupción laboral, el desplazamiento de empleos, la aparición masiva de deepfakes sexualizados y nuevas estafas en línea.

En cuanto al mercado laboral, dijo que “la tecnología siempre altera los empleos; siempre encontramos cosas nuevas y mejores que hacer”, aunque reconoció la necesidad de políticas públicas de adaptación al cambio.

En este sentido, este tipo de advertencias hechas de líderes en la industria tecnológica sitúa el debate tanto en el terreno de la innovación como en la urgencia de controles y políticas de adaptación social y económica para hacer frente a las consecuencias de la tecnología en la próxima década.