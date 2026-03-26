Netanyahu habló sobre la muerte de Tangsiri: “Tenía las manos manchadas de sangre”

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. REUTERS/Ronen Zvulun/Pool

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, declaró este jueves que el ejército había abatido al comandante de la Armada del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) de Irán, Alireza Tangsiri.

Netanyahu añadió que Tangsiri desempeñaba un papel clave en el bloqueo del estrecho de Ormuz.

El jueves, el ejército israelí anunció haber completado una serie de ataques a gran escala contra infraestructura en Irán.

Irán lanzó varias oleadas de misiles contra Israel el jueves, lo que provocó la activación de las sirenas antiaéreas en Tel Aviv y otras zonas, dejando al menos cinco heridos.

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