Bajaron las expectativas de inflación: los argentinos esperan que llegue al 33,5% anual según una encuesta nacional

El promedio de inflación esperada anual descendió a 33,5%, mientras que la proyección mensual subió a 4% (Reuters)

La inflación esperada para los próximos doce meses en la Argentina alcanzó un promedio de 33,5% a nivel nacional, según los resultados de la encuesta de expectativas de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT) realizada entre el 4 y el 13 de marzo. El informe detalló que este valor representa una disminución de 2,2 puntos porcentuales en comparación con el mes anterior, cuando la expectativa se ubicó en 35,7%. La mediana se mantuvo estable en 30%. El relevamiento señaló que “la inflación esperada promedio para los próximos 12 meses se ubicó en 33,5% a nivel nacional, lo que implica una disminución de 2,2 puntos porcentuales respecto al mes anterior”.

La encuesta, realizada por Poliarquía Consultores para el Centro de Investigación en Finanzas (CIF) de la UTDT, abarcó alrededor de 1.000 casos en grandes centros urbanos del país. A diferencia de las encuestas que realiza el Banco Central (BCRA), no se trata de una estimación hecha por especialistas y consultoras sino respuestas de residentes a una encuesta estructurada. Es, si se quiere, la sensación de la calle respecto a lo que va a pasar con los precios.

El informe precisó que se empleó una muestra aleatoria, polietápica y estratificada según zonas, edad y sexo, y que el margen de error estadístico es de más/menos 3,5%. El trabajo de campo incluyó ciudades como Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Gran Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Mendoza, Tucumán, La Plata, Mar del Plata, Salta, Santa Fe, entre otras.

El reporte resaltó que “la inflación esperada disminuye en todas las regiones”. En el Gran Buenos Aires, la expectativa promedio bajó de 39,4% a 35,7%, lo que representó la caída más marcada. En el Interior del país, el promedio se redujo de 33,9% a 32,0%. Por su parte, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las expectativas pasaron de 36,8% a 36,1%. El informe subrayó que en marzo “las expectativas de inflación mostraron una disminución en las tres regiones” analizadas.

Respecto a la dispersión de las opiniones, el informe indicó que el rango intercuartil—diferencia entre el percentil 75 y el 25—se mantuvo en 30 puntos. El gráfico incluido en el documento mostró para marzo valores de 20% para el percentil 25, 30% para la mediana y 50% para el percentil 75. El texto explicó: “A la diferencia entre ambos percentiles se la conoce como rango intercuartil y es una medida de la variabilidad de las opiniones. Si el rango se expande, quiere decir que hay más variabilidad; si se reduce, menos”.

Uno de los aspectos destacados por el relevamiento fue la diferencia entre segmentos de ingresos. El informe utilizó el nivel educativo como aproximación al nivel de ingresos y observó: “La inflación esperada promedio por los hogares difiere entre niveles de ingresos, y la brecha se amplía”. El texto detalló que, en marzo, la diferencia entre hogares según nivel educativo “se ubicó en 2,3 puntos porcentuales, ampliándose respecto de febrero, cuando la brecha había sido de 0,9 p.p.”. En los hogares de mayores ingresos, el promedio bajó de 35,4% a 32,9%, mientras que en los de menores ingresos descendió de 36,3% a 35,2%. La mediana permaneció en 30% para ambos segmentos. Según el análisis, “las expectativas en los hogares de menor nivel educativo se mantienen por encima de las del segmento de mayor nivel educativo, y la brecha se amplía respecto del mes anterior”.

En los hogares de menor nivel educativo se mantienen por encima de las del segmento de mayor nivel educativo (Reuters)

Sube la expectativa para el próximo mes

En cuanto a la inflación mensual esperada, el informe incorporó desde mayo de 2023 una pregunta específica sobre las expectativas para los próximos 30 días. Según los resultados de marzo, “la expectativa mensual promedio fue de 4%, mientras que la mediana se ubicó en 3%”. En comparación con febrero, cuando las cifras alcanzaron 3,65% y 3% respectivamente, el promedio experimentó un aumento mientras la mediana no registró cambios. El relevamiento aclaró que esta pregunta sobre inflación mensual “presenta una mayor tasa de respuesta que la inflación anual, lo que sugiere que, en un contexto de elevada incertidumbre, resulta más sencillo para las personas estimar lo que creen que sucederá en el corto plazo”.

La metodología de la encuesta incluyó entrevistas telefónicas y se orientó a la población general de centros urbanos mayores de 18 años. El informe especificó que la selección de entrevistados se realizó mediante cuotas por edad y sexo, y la selección de zonas y números telefónicos fue aleatoria y estratificada. El relevamiento abarcó localidades de distintas provincias del país, lo que permitió construir una muestra representativa para tres grandes regiones: Capital Federal, conurbano bonaerense y el resto del país.

El análisis de los datos recogidos permitió observar que “las expectativas de inflación para los próximos 12 meses continúan mostrando diferencias entre segmentos”. El informe enfatizó que “en los hogares de menor nivel educativo se mantienen por encima de las del segmento de mayor nivel educativo”. Además, la brecha de expectativas entre ambos grupos “se amplía respecto del mes anterior”.

La información presentada en el documento indicó que tanto la mediana como la dispersión de las expectativas se mantuvieron estables, aunque el promedio nacional descendió. Por regiones, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires registró la expectativa más alta, seguida por el Gran Buenos Aires y el Interior. La tendencia descendente se reflejó en todos los segmentos relevados, aunque la diferencia entre hogares de distintos niveles de ingresos aumentó.

El equipo de investigación responsable del informe incluyó a Sebastián Auguste como Director, junto a los investigadores Juan José Cruces, Martín González Rozada, Nicolás Merener, Guido Sandleris y el analista Agustín Samprón. El informe se publicó con sede en la Ciudad de Buenos Aires.