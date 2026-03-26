Más allá del iPhone: el truco de Tim Cook para volver a Apple la compañía más rentable de la historia

Tim Cook va a cumplir en agosto 15 años bajo la dirección de la empresa. (Foto: REUTERS/Manuel Orbegozo)

Luego de la renuncia y posterior muerte de Steve Jobs en 2011, la designación de Tim Cook como director ejecutivo marcó el inicio de la etapa de mayor expansión para Apple, consolidando a la empresa como la tecnológica más rentable.

La reorientación estratégica de Cook transfirió el eje del negocio hacia los servicios digitales y dispositivos electrónicos complementarios, lo que permitió a Apple no solo mantener su posición de liderazgo en el sector, sino además diversificarse y crecer hasta alcanzar valoraciones importantes en el mercado global.

En 2018, Apple se convirtió en la primera empresa estadounidense en superar una valoración de 1 billón de dólares. Bajo la dirección de Cook, la tecnológica no se detuvo y cruzó sucesivamente las barreras de 2 y 3 billones, hasta acercarse en la actualidad a los 4 billones de dólares, según Business Insider.

Bajo la gestión de Cook, Apple alcanzó sucesivamente los hitos de 1, 2 y casi 4 billones de dólares en valoración. (Foto: REUTERS/Mike Segar/File Photo)

Estos récords económicos han sido posibles por la combinación de ingresos provenientes tanto de dispositivos clásicos como el iPhone y el Mac, como de la robusta expansión en servicios como Apple Music, iCloud y la App Store.

Cuál ha sido el enfoque de Tim Cook al dirigir Apple

Durante la última década, Apple ha duplicado tanto sus ingresos como sus beneficios, impulsada por la estrategia de diversificación implementada por Tim Cook.

El ejecutivo apostó por consolidar líneas de productos como Apple Watch y AirPods, así como por fortalecer la base de usuarios mediante servicios de suscripción y la fidelización del cliente.

Ello permitió a la empresa estabilizar ingresos e introducir nuevas fuentes de ganancia recurrente. Paralelamente, la compañía ejecutó estrategias financieras orientadas a la recompra de acciones y el reparto de dividendos, beneficiando de gran manera a sus accionistas.

Qué se conoce sobre la historia y trayectoria de Tim Cook

Tim Cook llegó a Apple luego de que Steve Jobs lo convenciera. (Foto: REUTERS/Manuel Orbegozo)

Nacido en Mobile, Alabama, en 1960, Tim Cook creció en el seno de una familia trabajadora y forjó su carrera a partir de la disciplina, el esfuerzo y la educación formal.

Con una licenciatura en ingeniería industrial por la Auburn University y un MBA de la Duke University, Cook acumuló experiencia en empresas emblemáticas como IBM, donde trabajó durante doce años gestionando manufactura y cadenas de suministro, y en Compaq, antes de incorporarse a Apple en 1998.

La visión de Steve Jobs, cofundador de Apple, estuvo presente en su designación: Cook fue nombrado vicepresidente de operaciones globales por su capacidad optimizadora y su labor en la reducción de ineficiencias.

Cómo se compara el liderazgo de Steve Jobs con el de Tim Cook

Steve Jobs era conocido por su sentido de innovación radical y Cook es conocido por sus estrategias financieras orientadas a la recompra de acciones y el reparto de dividendos. (Foto: REUTERS)

Con la salida de Steve Jobs, el liderazgo de Apple experimentó una transición de fondo. Mientras Jobs era identificado con la innovación radical y el carisma disruptivo, Cook impuso un estilo más democrático y colaborativo, caracterizado por la construcción de consenso y la delegación efectiva en los altos ejecutivos de la marca.

Este enfoque permitió a la empresa retener talento clave y promover la inteligencia colectiva, factores que, del mismo modo que la diversificación del negocio, contribuyeron a la estabilidad y el crecimiento sostenido de la compañía.

Asimismo, entre 2011 y 2020, Apple duplicó sus ingresos y beneficios, y logró expandirse en ámbitos que van mucho más allá del hardware.

Productos y servicios como Apple Pay, Apple Arcade, Apple TV+ y iCloud incrementaron la proporción de ingresos recurrentes y desacoplaron el desempeño de Apple de la dependencia exclusiva de la venta de dispositivos.

En qué se diferencia la figura de Tim Cook con otros líderes tecnológicos

Cook prefiere mantener un perfil público discreto. (Foto: REUTERS/Manuel Orbegozo)

La figura de Cook contrasta con la de líderes empresariales de alto perfil como Elon Musk o Mark Zuckerberg. El actual CEO de Apple, según relatan quienes trabajan con él, prefiere el trabajo silencioso y una exposición pública mínima.

Su jornada suele comenzar antes del amanecer y está marcada por la disciplina, el análisis de datos y la toma de decisiones basada en evidencia y cooperación.

No obstante, la gestión de Cook ha recibido críticas por parte de quienes consideran que, bajo su liderazgo, la empresa ha limitado la innovación radical en favor de la eficiencia operativa.

Los detractores argumentan que Cook priorizó la optimización y la gestión sobre el lanzamiento de nuevas categorías de producto disruptivas, en comparación con la época de Jobs.