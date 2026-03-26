El Indec publicará hoy el primer dato oficial de 2026 para evaluar la marcha de la economía

En 2025, la actividad tuvo un crecimiento de 4,4 por ciento.

El próximo jueves, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dará a conocer el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) de enero, un dato que concentra la atención del Gobierno y de los principales actores del sector privado. La publicación del informe ocurre en un contexto de tensión creciente entre el presidente Javier Milei y los empresarios industriales, a quienes llevó a englobar como unos “chorros”, en medio de las críticas contra el CEO de Techint, Paolo Rocca, y de Fate-Aular, Javier Madanes Quintanilla.

La expectativa oficial se apoya en algunos signos de mejora que surgieron en el arranque del ciclo anual, especialmente en ramas específicas de la producción. Según consultoras privadas, la dinámica de la industria automotriz, la producción de acero y el sector energético mostraron comportamientos positivos en enero. Estos datos, que la gestión nacional podría considerar sintomáticos de una posible recuperación, se van a contrastar con las advertencias de entidades empresariales que señalan sobre dificultades persistentes y esperan por las medidas respecto al crédito que la Unión Industrial Argentina (UIA) le pidió al ministro de Economía, Luis Caputo.

De acuerdo con la consultora Analytica, 2026 comenzó con un desempeño favorable en términos de actividad. El Índice Líder de Actividad Analítica (ILA), que emplea información de alta frecuencia —como indicadores sectoriales, de consumo y crédito— y mantiene un alto nivel de correlación con el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), subió 0,4% en enero.

Según el informe, la mayoría de los indicadores relevados en ese mes exhibió variaciones mensuales positivas, con incrementos en la producción automotriz, las exportaciones y la actividad agropecuaria. Esta dinámica refleja la continuidad de la tendencia observada el año pasado, con factores de crecimiento vinculados a la oferta externa y algunos segmentos industriales, frente a los contrapesos provenientes de la demanda interna y ramas industriales específicas.

Para Analytica la actividad tuvo un repunte de 0,4% en enero.

Entre los sectores que impulsaron la actividad, Analytica subrayó el notable incremento en la producción de autos (21,9%), acompañado por una mejora en las exportaciones de bienes (11,4%). Además, se observaron aumentos en la recaudación del IVA DGI (5,4%) y en el consumo de cemento (5,3%), junto con una suba del Índice Construya (1,8%) y de la demanda eléctrica de grandes usuarios (1,7%).

En contraste, persistieron señales de debilidad en variables asociadas al mercado doméstico: las ventas de vehículos a concesionarios bajaron 5,5% y las importaciones de bienes descendieron 6,1%, lo que sugiere una demanda interna todavía limitada. También se reportaron caídas en la fabricación de calefones y termotanques (1,4%) y en la recaudación de la seguridad social (0,4%), mientras que los préstamos registraron un incremento marginal de 1,1%.

Pero Caputo ya marcó cuál será la postura ante esta dicotomía: el Gobierno se encarga de ordenar la economía y después serán los empresarios quienes tendrán que definir su modelo. “Nosotros lo que hacemos es crear las condiciones macroeconómicas para que el sector privado invierta y decida qué es negocio. La roca en Vaca Muerta estuvo siempre ahí, las montañas para hacer minería estuvieron siempre ahí (...)”, sostuvo durante su participación en el 21.° Simposio de Mercado de Capitales y Finanzas Corporativas del IAEF.

Así, sostuvo que con su gestión al frente de Economía no se está favoreciendo a un sector en particular y que las inversiones vinieron ahora porque se están dando las condiciones económicas, institucionales y jurídicas. “Se tiene que desarrollar el sector privado aprovechando las oportunidades de acuerdo a lo que le parece al sector privado”, explicó.

¿Cómo siguió febrero?

El informe de Qualy Consultora correspondiente a enero y febrero refleja una tendencia similar. La actividad económica avanzó en el primer bimestre, aunque el impulso principal provino de la agroindustria y el comercio exterior; el consumo interno y los sectores industriales tradicionales evidenciaron una recuperación más lenta o incluso retrocesos en algunos casos.

Durante enero, la industria manufacturera mostró señales de mejora. El Índice de Producción Industrial Manufacturero (IPI) creció 3,1% respecto de diciembre, aunque en la comparación interanual se observó una disminución de 3,2%. Si se compara con el igual mes de dos años atrás, el avance fue del 4,1%. Según el análisis, el sector manufacturero atraviesa un proceso de ajuste técnico en el que la estabilización de las variables macroeconómicas comienza a definir un piso para la producción. En ese contexto, la producción de acero crudo se incrementó 22,5% respecto al mes anterior y 17,3% frente a enero de 2025; el hierro primario aumentó 16,6% mensual y 0,1% interanual; mientras que los laminados de acero no planos en caliente crecieron 26,9% mensual y 3,2% interanual.

Para Qualy, los mayores impulsos en el primer bimestre vinieron de la agroindustria y el comercio exterior.

En el segmento energético, la demanda eléctrica de comercio e industria subió 1,2% en relación a diciembre, pero retrocedió 7,7% respecto al año anterior. La demanda eléctrica total aumentó 0,4% en el mes, aunque bajó 3,5% interanual.

En febrero, la producción automotriz experimentó un incremento mensual de 41,1%, según datos de Qualy. Sin embargo, la comparación con igual mes de 2025 mostró una caída de 30,1%. Las ventas nacionales de vehículos disminuyeron 19,9% frente a enero y 45,9% respecto a febrero del año pasado. Por otro lado, los patentamientos de motos aumentaron 4,4% mensual y 70,4% interanual.

El sector de la construcción continuó con indicadores negativos: el índice de insumos para la construcción, ajustado por estacionalidad, descendió 1,2% respecto a enero y 1,6% frente a febrero de 2025. Los despachos de cemento al mercado interno cayeron 11,6% en el mes y 5,3% en la comparación interanual. En el comercio minorista de pequeñas y medianas empresas, el índice mostró una mejora mensual de 2,6% en febrero, pero una baja de 5,7% en la comparación interanual. El resultado acumulado del año marcó una contracción de 5,2%. El consumo en comercios de proximidad permaneció restringido, con hogares que priorizaron la compra de bienes esenciales mientras los productos durables sufrieron caídas en las ventas.

Los datos reflejan una economía en proceso de ajuste, con sectores que evolucionan a diferentes velocidades. Los recursos naturales y la energía se consolidaron como fuentes de crecimiento, mientras que la industria y el comercio aún enfrentan restricciones por la debilidad de la demanda interna y la necesidad de recomponer márgenes. El avance de la recuperación sectorial depende de la capacidad de los sectores estratégicos para estimular la manufactura tradicional en un entorno de mayor apertura comercial y de una mejora progresiva del poder adquisitivo.

Este es el principal reto que enfrenta el equipo económico encabezado por el ministro Luis Caputo. La Fundación Libertad destacó la expansión de la actividad en 2025, que según el Indec alcanzó el 4,4%, aunque ese crecimiento se concentró en la agroindustria, la minería y el sector financiero. Construcción, industria y consumo masivo pasaron por una etapa de estabilización, lo que se refleja en la evolución del sector automotor: el mercado interno de vehículos creció 42,6%, pero la producción nacional cayó 3,1% y las exportaciones descendieron 10,8%. El desafío es trasladar el dinamismo de los sectores más dinámicos al resto de la economía, con especial énfasis en los rubros que generan empleo y consumo.

“El análisis muestra que la economía argentina inició una fase de recuperación, aunque esa mejora todavía no es homogénea”, señaló Luciano Villegas, economista de Fundación Libertad. Según el especialista, el desafío político será consolidar reglas macroeconómicas estables que permitan que el crecimiento se extienda desde los sectores más dinámicos al conjunto del aparato productivo.