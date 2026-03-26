La historia de Gout Gout, el hijo de refugiados “que corría en zapatillas de lona” y es señalado como el nuevo Usain Bolt

Gout Gout, la nueva estrella del atletismo mundial (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Gout Gout, que al irrumpir en el mundo del atletismo fue conocido como “el joven que comenzó a correr en zapatillas de lona” rompió el legendario récord australiano de 200 metros que Peter Norman ostentaba desde 1968 a sus 18 años y superó incluso las marcas juveniles de Usain Bolt, lo que lo llevaron a estar en boca del deporte. A partir de su historia, pero de sus logros, su nombre está en el tope de la lista de futuras promesas de cara a los Juegos Olímpicos de Brisbane 2032, donde los australianos esperan que sea la gran estrella local.

En menos de cinco años, este velocista pasó de ser un futbolista escolar en Ipswich a consagrarse como la nueva sensación del atletismo australiano y promesa olímpica. Su ascenso, forjado por el apoyo de su familia refugiada de Sudán del Sur y la supervisión cauta de su entrenadora, lo proyectan como símbolo de diversidad y esperanza en el deporte global.

La trayectoria de Gout Gout comenzó en la Ipswich Grammar School de Queensland. En 2020, con solo 12 años y sin experiencia en competición de pista, participó en una carrera escolar calzando zapatillas de lona. Aquel día superó a rivales con equipamiento profesional y experiencia, marcando el inicio de una progresión imparable.

Durante su primera temporada, entrenando solo dos veces por semana bajo la guía de Diane “Di” Sheppard, logró conquistar campeonatos escolares. En menos de tres años, ya había batido los récords nacionales juveniles de 100 y 200 metros, siempre con el apoyo cercano de su familia y su entrenadora.

El avance de Gout Gout se consolidó con la llegada del mánager James Templeton. Para marzo de 2024, un video corriendo los 100 metros en 10,29 segundos viralizó su figura internacionalmente. Ese mismo año, obtuvo la medalla de plata en el Mundial Sub-20 de Lima con 20,60 segundos en 200 metros, compitiendo ante atletas mayores y que llegaban a la cita como los candidatos al podio.

Gout Gout es hijo de refugiados (REUTERS/Aleksandra Szmigiel)

En diciembre de 2024, Gout Gout estableció el nuevo récord nacional absoluto de 200 metros con 20,04 segundos, superando el registro de Peter Norman tras 56 años. La importancia del récord radicó en la resonancia del legado de Norman, quien subió al podio olímpico en México 1968. Además de eso, provocó una comparación internacional inmediata con la máxima estrella del deporte en toda la historia: el tiempo de Gout Gout con 16 años superó la marca juvenil de Usain Bolt a esa edad (20,13 en 2003) y generó una reacción inmediata de la figura del deporte de Jamaica. “Se parece a mí de joven”, dijo el ganador de ocho medallas de oro olímpicas.

La marca de Gout magnificó su logro y multiplicó el impacto mediático en Australia. “Son tiempos de adultos y yo, que soy apenas un niño, los estoy consiguiendo. No puedo procesarlo”, declaró el joven sobre su hazaña. Sin embargo, rechazó ser encasillado: “Aunque corro como Usain Bolt, y tal vez me parezco a él en un par de aspectos, solo intento ser yo mismo y tratar de ser el próximo Gout”, afirmó en declaraciones al sitio Olympics.

La historia de la naciente estrella de la velocidad está marcada por la travesía de sus padres, Bona y Monica Gout, miembros de la etnia dinka que huyeron de la guerra en Sudán del Sur para refugiarse brevemente en Egipto y finalmente asentarse en Australia antes de su nacimiento el 29 de diciembre de 2007. En Ipswich, Queensland, la familia enfrentó desafíos de integración, pero logró establecerse con solidez.

Un aspecto singular de la historia del atleta es el origen de su apellido registrado. Por un error tipográfico durante la traducción de la documentación migratoria, el nombre familiar original -pronunciado Gwot o Guot- pasó a figurar como “Gout”, palabra que remite en inglés a una enfermedad articular. Aunque su padre expresó el deseo de corregirlo, el joven aceptó su denominación y representa oficialmente ese nombre en su carrera deportiva.

El desarrollo de Gout Gout ha sido cuidadosamente guiado por “Di” Sheppard, entrenadora de la Ipswich Grammar School. Atenta a los riesgos de forzar el crecimiento físico durante la adolescencia, so coach optó por limitar el entrenamiento de fuerza de su pupilo a solo dos sesiones semanales, priorizando la protección muscular y el progreso paulatino.

Usain Bolt, la máxima figura del atetlismo en la historia (AP Foto/David J. Phillip)

La filosofía de la entrenadora del corredor australiano no solo enfatiza el desarrollo físico controlado, sino también el aprendizaje emocional. “No hay un camino despejado hacia la cima”, declaró Sheppard, subrayando que contratiempos y ajustes son parte del proceso. Tras no lograr podios esperados por los aficionados tras ser nombrado el “nuevo Bolt”, Sheppard transmitió a Gout la importancia de asimilar los desafíos y aprender de ellos: “Hay que disfrutar del viaje... los contratiempos son parte inevitable del trayecto atlético”, dijo quien define su horizonte en el deporte. Por su parte, Gout tiene confianza en el plan de su entrenadora y expectativa por su propia evolución: “Sé que si puedo hacer esto a los 17, puedo hacerlo a los 25 y seré aún mejor”, comentó en una entrevista al sitio de los Juegos Olímpicos.

El horizonte sitúa a Gout Gout como la mayor esperanza olímpica australiana de cara a los Juegos de Los Ángeles 2028 y, especialmente, los Juegos Olímpicos de Brisbane 2032. Aunque su impacto mundial es notable, expertos puntualizan que su desarrollo físico está lejos de haber alcanzado su máximo potencial. En el plano internacional, sobresalen como principales rivales Erriyon Knighton (Estados Unidos), Letsile Tebogo (Botsuana) y Noah Lyles (Estados Unidos).

Desde que estableció un nuevo récord mundial sub-16 en los 200 metros (20,04 segundos) durante el Australian All Schools Championships, Gout Gout no para de crecer. Su ascenso quedó certificado al convertirse en el atleta más joven en participar en unos Campeonatos Mundiales en la prueba de 200 metros, durante el Mundial de Atletismo 2025 en Tokio. En octubre del año pasado, el atleta australiano puso fin a su etapa juvenil representando a Ipswich Grammar. En ese cierre, impuso un nuevo récord nacional de 400 metros con 46,18 segundos y lideró como relevista principal en la carrera 4x100, con nueva mejor marca para la categoría.

En reconocimiento a sus logros y proyección, Gout Gout firmó un contrato de patrocinio con Adidas valorado en más de USD 6 millones, con incentivos adicionales ligados al rendimiento competitivo. Además, la revista Forbes Australia destacó su ascenso en el mundo del deporte con una publicación en la portada. “Alcanzó notoriedad viral a los 16 años al marcar 10,29 segundos en una pista de Brisbane, lo que captó la atención global del atletismo. Hoy posee los récords nacionales juveniles en 100 y 200 metros, registros homologables con los mejores del mundo”, citaron.

En el camino de buscar al reemplazante de Bolt como el nuevo rey de la velocidad, fue el propio jamaiquino quien eligió a otro corredor como principal candidato a romper el récord de 9,58 en los 100m que se mantiene vigente desde 2009. Usain omitió nombrar a Gout Gout y a Noah Lyles como eventuales sucesores, y en declaraciones en The Fix Podcast, destacó a su compatriota Oblique Seville como el atleta con más opciones reales de superar su registro.

Gout Gout en su época en la escuela como corredor. El lugar donde todo comenzó y se hizo famoso en el mundo (Jono Searle/AAP Image via REUTERS)

“Creo que Oblique puede hacerlo. Si logra mantenerse sano durante la temporada y encuentra el punto, tiene la capacidad. A veces puede resultar frágil, pero si realiza el trabajo necesario, lo logrará. No ha faltado a ninguna final, solo necesita superar ese último obstáculo”, explicó el ganador de 11 títulos en los Mundiales de atletismo.

De ser hijo de refugiados y correr contra la adversidad, el nombre Gout Gout ya es parte del mundo del deporte. ¿Podrá batir el tiempo de la máxima estrella y ser el nuevo monarca de la velocidad en la historia? Sólo el tiempo lo dirá, pero muchos creen que es el elegido para lograrlo.