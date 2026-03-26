Panamá

Extraditan a Panamá a peruano acusado de estafa contra bancos

Las autoridades advierten un aumento de denuncias por fraude en los primeros meses del año.

Guardar
Ciudadano peruano requerido por la justicia panameña llegó extraditado al Aeropuerto Internacional de Tocumen bajo custodia de la DIJ e Interpol Panamá. Tomada de la PL
Ciudadano peruano requerido por la justicia panameña llegó extraditado al Aeropuerto Internacional de Tocumen bajo custodia de la DIJ e Interpol Panamá. Tomada de la PL

Un ciudadano de nacionalidad peruana fue extraditado desde Perú hacia Panamá, requerido por la presunta comisión de delitos financieros vinculados al uso indebido de cheques y tarjetas de crédito en perjuicio de una entidad bancaria.

El hombre arribó al Aeropuerto Internacional de Tocumen bajo custodia de unidades de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) y de Interpol Panamá, en un caso que refleja la dimensión internacional que han alcanzado este tipo de delitos.

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para determinar el alcance de las operaciones y posibles conexiones con otras estructuras delictivas.

Este caso se suma a una serie de acciones recientes contra redes de estafa que operan tanto a nivel local como transnacional.

En Brisas del Golf, un barrio de clase media y alta, en el distrito de San Miguelito, unidades policiales aprehendieron a una pareja acusada de estafar a múltiples víctimas mediante servicios falsos de herrería, utilizando redes sociales como plataforma para captar clientes.

La aprehensión de una pareja en Brisas del Golf forma parte de una investigación por presuntas estafas cometidas a través de supuestos servicios de herrería ofrecidos en redes sociales. Tomada de la PL
La aprehensión de una pareja en Brisas del Golf forma parte de una investigación por presuntas estafas cometidas a través de supuestos servicios de herrería ofrecidos en redes sociales. Tomada de la PL

El esquema consistía en solicitar pagos por adelantado para materiales y mano de obra, sin cumplir posteriormente con los trabajos ni devolver el dinero recibido.

Las investigaciones detallan que los sospechosos lograron engañar a empresas privadas, instituciones estatales y particulares, acumulando denuncias que superan la decena de casos. El patrón repetitivo de excusas para incumplir los contratos evidencia un modelo de fraude estructurado, que se ha vuelto cada vez más común en plataformas digitales.

Este tipo de estafas refleja una migración del delito hacia entornos digitales, donde los controles son más difíciles de aplicar en tiempo real.

En paralelo, la Policía Nacional también ejecutó la Operación Cohesión, que permitió la aprehensión de tres personas requeridas por el delito de estafa en distintos puntos del país.

Las diligencias se realizaron en San Miguelito, Las Garzas y San Martín, en el corregimiento de 24 de Diciembre, como parte de una estrategia para desarticular redes que utilizan cuentas bancarias para recibir dinero producto de fraudes.

Los aprehendidos fueron identificados como titulares de cuentas vinculadas a movimientos sospechosos relacionados con actividades ilícitas.

Estos casos se producen en un contexto en el que las cifras oficiales muestran un aumento sostenido en los delitos de estafa en Panamá. De acuerdo con el informe del Ministerio Público, entre enero y febrero de 2026 se registraron 1,098 denuncias criminales por estafa y otros fraudes a nivel nacional, frente a 974 en el mismo periodo de 2025, lo que representa un incremento del 13%.

La Operación Cohesión permitió ubicar en distintos puntos del país a personas señaladas por presuntamente recibir dinero procedente de actividades fraudulentas. Tomada de la PL
La Operación Cohesión permitió ubicar en distintos puntos del país a personas señaladas por presuntamente recibir dinero procedente de actividades fraudulentas. Tomada de la PL

La mayoría de estos casos corresponde al delito de estafa simple, que concentra 1,044 denuncias en los primeros dos meses del año.

El desglose por tipo de delito revela que las modalidades más complejas también presentan variaciones importantes. Mientras la estafa agravada registra 14 casos en 2026, otros delitos como la manipulación de programas informáticos suman 32 casos, mostrando un crecimiento significativo en fraudes tecnológicos, lo que confirma la evolución de estas prácticas hacia entornos digitales.

Este tipo de fraude se vincula con accesos indebidos, alteración de sistemas y uso de herramientas digitales para cometer delitos económicos.

A nivel geográfico, la mayor concentración de casos se mantiene en la provincia de Panamá, con 620 registros, seguida de Panamá Oeste con 173 y San Miguelito con 53.

Este comportamiento refleja la relación entre densidad poblacional, actividad económica y oportunidades para la comisión de delitos financieros, especialmente en áreas urbanas.

Sin embargo, el incremento más marcado se observa en Panamá Oeste, que registra un crecimiento del 71% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Persona sosteniendo un smartphone negro que muestra un mensaje rojo de "ALERTA DE ESTAFA" con el logo verde de WhatsApp, sobre un fondo borroso de mesa y taza de café.
Entre enero y febrero de 2026 se registraron 1,098 denuncias por estafa y otros fraudes en Panamá, lo que representa un incremento del 13% en comparación con el mismo periodo de 2025, según datos del Ministerio Público.(Imagen Ilustrativa Infobae)

El análisis anual también evidencia una tendencia al alza en este tipo de delitos. Durante todo 2025 se registraron 6,230 casos de estafa y otros fraudes, frente a 5,489 en 2024, lo que representa un aumento del 13%, consolidando una curva ascendente en los últimos años.

Dentro de estas cifras, la estafa simple concentró el 95.5% de los casos, confirmando que se trata del delito predominante dentro de esta categoría.

Las estadísticas también muestran cambios en la composición de los delitos. Mientras algunos tipos como la estafa agravada y la manipulación de programas informáticos presentan variaciones, otros como el fraude en servicios públicos y el cobro indebido de seguros mantienen niveles bajos, lo que indica que el fenómeno se concentra en esquemas más directos y masivos.

Este comportamiento sugiere que los delincuentes optan por modalidades de menor complejidad operativa pero mayor alcance en número de víctimas, comentaron fuentes consultadas.

Mano insertando una tarjeta bancaria en un cajero automático de cerca
Las estadísticas del Ministerio Público reflejan que las estafas simples siguen siendo la modalidad más común dentro de los delitos de fraude registrados en el país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En este escenario, las autoridades han reiterado la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención y denuncia, así como el seguimiento de las operaciones financieras sospechosas.

El incremento de casos, tanto a nivel local como internacional, evidencia que el fraude continúa adaptándose a nuevas tecnologías y plataformas, obligando a las instituciones a ajustar sus estrategias. El reto sigue siendo no solo capturar a los responsables, sino anticipar los nuevos métodos que surgen en un entorno cada vez más digitalizado.

La Asociación Bancaria de Panamá ha advertido que diariamente siete panameños son víctimas de estafas financieras o bancarias, una cifra que deja claro que el problema dejó de ser esporádico para convertirse en una amenaza cotidiana.

Temas Relacionados

PanamáEstafaInfobaeDelitos financierosFraudeTarjetas de créditoMinisterio PúblicoPolicía Nacional

Últimas Noticias

Fenómeno atmosférico de El Niño se hará sentir en Panamá de mayo a julio próximo

Hasta el momento el evento climático no representa alteraciones del clima panameño

Fenómeno atmosférico de El Niño se hará sentir en Panamá de mayo a julio próximo

Con 93 votos a favor congreso nacional de Honduras destituye a Johel Zelaya como Fiscal General

Con 93 votos provenientes de cuatro bancadas, la decisión marcó la primera ocasión en que el control legislativo consigue la remoción efectiva de un alto cargo judicial, con impacto directo en la autonomía y en el equilibrio de poderes en el país.

Con 93 votos a favor congreso nacional de Honduras destituye a Johel Zelaya como Fiscal General

El congelamiento de precios de los combustibles mantiene elevados los costos en Nicaragua

Las medidas adoptadas por el Ejecutivo desde 2022 sitúan al país con uno de los precios más altos de la región, pese a la caída internacional del crudo y el control estatal sobre las tarifas locales

El congelamiento de precios de los combustibles mantiene elevados los costos en Nicaragua

Honduras: Imputados por corrupción en SEDESOL se defenderán en libertad, Isis Cuéllar permanece suspendida y Cardona denuncia presiones de magistrados para un fallo más fuerte

El proceso judicial avanzará ahora a la audiencia preliminar, mientras los imputados permanecerán en libertad bajo estrictas medidas sustitutivas, según informó el portavoz del Poder Judicial, Carlos Silva, a medios de comunicación.

Honduras: Imputados por corrupción en SEDESOL se defenderán en libertad, Isis Cuéllar permanece suspendida y Cardona denuncia presiones de magistrados para un fallo más fuerte

Panamá implementa estrategia nacional de semiconductores por $105 millones

Esperan convertir al país en un actor protagónico en el ecosistema de los semiconductores.

Panamá implementa estrategia nacional de semiconductores por $105 millones

TECNO

Sam Altman predice que la IA traerá nuevas amenazas biológicas y cambios en la economía global

Sam Altman predice que la IA traerá nuevas amenazas biológicas y cambios en la economía global

De la ficción a la realidad: así juega World of Warcraft un paciente de Neuralink usando solo su mente

Más allá del iPhone: el truco de Tim Cook para volver a Apple la compañía más rentable de la historia

Conoce las tecnologías que impulsan la carrera hacia Marte y acercan su exploración humana

Steam lanza un descuento histórico para un juego que cuenta con 300.000 reseñas positivas

ENTRETENIMIENTO

MrBeast reveló sus planes para un posible reinicio de Naruto y propuso una financiación inédita en la industria del anime

MrBeast reveló sus planes para un posible reinicio de Naruto y propuso una financiación inédita en la industria del anime

Guardaespaldas habla tras incidente con Chappell Roan y la hijastra de Jorginho: “Asumo toda la responsabilidad”

Mujer acusada de disparar contra la casa de Rihanna se declaró inocente de intento de homicidio

Nicholas Brendon, estrella de ‘Buffy, la cazavampiros’, fue encontrado sin vida por un amigo: nuevos detalles de su muerte salen a la luz

Nuremberg llega a los cines, el desafío de reconstruir los juicios históricos que marcaron el siglo XX

MUNDO

Quién era Alireza Tangsiri, el estratega iraní del cierre del estrecho de Ormuz abatido por Israel

Quién era Alireza Tangsiri, el estratega iraní del cierre del estrecho de Ormuz abatido por Israel

El Reino Unido evalúa cobrar entrada a turistas extranjeros en museos nacionales para financiar el sector cultural

Pakistán confirmó su mediación en Medio Oriente y dijo que Irán delibera sobre propuesta de Estados Unidos

Rusia condenó a cuatro años de prisión a la dueña de una discoteca LGBTQ+ bajo cargos de “extremismo”

Así quedó el lugar en el que impactó la bomba de racimo iraní en el centro de Israel