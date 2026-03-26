Steam lanza un descuento histórico para un juego que cuenta con 300.000 reseñas positivas

Steam ofrece un descuento a uno de los juegos con mayor valoración de su tienda. (Europa Press)

Un nuevo descuento en Steam ha puesto en el centro de la atención a uno de los videojuegos de supervivencia más populares de los últimos años. Se trata de Sons of the Forest, que actualmente ofrece una rebaja del 70 %, alcanzando el precio más bajo desde su lanzamiento y posicionándose como una de las promociones más agresivas recientes dentro de la plataforma.

El título, que acumula cerca de 300.000 reseñas “muy positivas”, puede adquirirse por aproximadamente 9,40 dólares, frente a su precio habitual cercano a los 30 dólares.

La oferta, disponible por tiempo limitado, ha reactivado el interés por este videojuego desarrollado por Endnight Games y distribuido por Newnight, que desde su llegada al mercado se ha consolidado como uno de los referentes del género survival horror en PC.

El juego de Steam cuenta con un 70 % de descuento.

La magnitud del descuento resulta especialmente llamativa no solo por el porcentaje aplicado, sino también por tratarse de un título con una recepción ampliamente favorable por parte de la comunidad.

Sons of the Forest es la secuela directa de The Forest, lanzado en 2018, y desde su fase de acceso anticipado en 2023 hasta su versión final en 2024, ha mantenido una base sólida de jugadores. Su propuesta combina exploración en mundo abierto, supervivencia extrema y elementos de terror psicológico, lo que le ha permitido destacar dentro de un mercado cada vez más competitivo.

El videojuego sitúa al jugador en una isla remota tras un accidente de helicóptero. En este entorno hostil, el objetivo es sobrevivir mientras se investiga la desaparición de un multimillonario.

Sons of the Forest es la secuela directa de The Forest. (Endnight Games).

Para lograrlo, los usuarios deben recolectar recursos, construir refugios y fabricar herramientas o armas que les permitan hacer frente a amenazas constantes, entre ellas, grupos de caníbales que habitan el territorio.

Uno de los elementos más valorados por la comunidad es la libertad que ofrece su diseño. A diferencia de otros títulos guiados por misiones lineales, Sons of the Forest permite a los jugadores decidir su propio ritmo y estrategia. No hay instrucciones permanentes ni rutas predefinidas: la exploración y la toma de decisiones son parte central de la experiencia.

Además, el juego incorpora un sistema cooperativo que permite compartir la partida con otros usuarios. Esta modalidad ha contribuido a mantener activa su comunidad, ya que los jugadores pueden colaborar en la construcción de bases, defensa de recursos y exploración conjunta del mapa. Este enfoque multijugador añade una capa adicional de profundidad y rejugabilidad.

Este juego de terror es la secuela de The Forest. (Sons of the Forest)

Otro factor clave en su permanencia es el soporte continuo por parte de sus desarrolladores. A través de actualizaciones y parches, el estudio ha introducido mejoras en mecánicas, optimización y contenido, lo que ha permitido pulir la experiencia desde su lanzamiento inicial. Este compromiso ha sido bien recibido por los usuarios y ha influido en la valoración positiva del título.

El contexto de esta oferta también refleja una tendencia más amplia dentro de Steam, donde los descuentos agresivos se han convertido en una estrategia recurrente para revitalizar el interés en determinados juegos, incluso aquellos con una base de usuarios ya consolidada.

Sin embargo, no es habitual encontrar rebajas tan pronunciadas en títulos relativamente recientes y con un alto nivel de aceptación. En paralelo, el éxito de Sons of the Forest evidencia cómo producciones con presupuestos moderados pueden competir en popularidad con grandes lanzamientos, apoyadas en propuestas sólidas y comunidades activas.

Steam se encuentra ofreciendo miles de descuento por su campaña de primavera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El crecimiento del género survival horror, junto con la demanda de experiencias más abiertas e inmersivas, ha favorecido este tipo de desarrollos.

Con una oferta que reduce su precio a menos de 10 dólares y una reputación respaldada por cientos de miles de reseñas positivas, el juego vuelve a posicionarse como una de las opciones más destacadas dentro del catálogo actual de Steam. Para quienes aún no lo han probado, la promoción representa una oportunidad de acceso a uno de los títulos más valorados del género en los últimos años.