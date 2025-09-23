Google revoluciona las búsquedas y lanza el Modo IA en español para resolver cualquier duda

La llegada del Modo IA en español al Buscador de Google marca un hito en la evolución de la búsqueda digital, al ofrecer una experiencia potenciada por inteligencia artificial que, según Robby Stein, vicepresidente de producto de Google Search, “es nuestra experiencia de búsqueda con IA más potente, con razonamiento más avanzado, multimodalidad, y la capacidad de profundizar a través de preguntas complementarias y enlaces útiles a la web”.

Previo a su lanzamiento, Infobae tuvo la oportunidad de hablar con Hema Budaraju, directora Senior y Gerente de Producto de Search en Google, quien respaldó la decisión de Google de iniciar este servicio en español, uno de los mercados más importantes en el mundo.

De hecho, habló que los medios de comunicación deben hacer contenido propio para lograr un posicionamiento mejor, ya que muchas personas están accediendo más a servicios de IA como Gemini.

El Modo IA en español revoluciona la búsqueda digital con inteligencia artificial avanzada en Google. (Google)

El despliegue global de esta función permitirá a los usuarios acceder al Modo IA como una pestaña adicional en la página de resultados y en la aplicación de Google para Android e iOS. Stein detalló que el sistema “está diseñado para entender lo que realmente estás buscando y ayudarte a encontrarlo”, lo que representa un salto cualitativo respecto a las búsquedas tradicionales.

Uno de los pilares de esta innovación es la integración de una versión personalizada del modelo Gemini 2.5, que habilita consultas mucho más complejas y matizadas. “El Modo IA te permite hacer preguntas matizadas que antes habrían requerido múltiples búsquedas”, afirmó Stein.

Esta capacidad resulta especialmente útil para tareas como la planificación de viajes, la búsqueda de recomendaciones locales o la comprensión de instrucciones complejas. De acuerdo con los datos iniciales, “los primeros usuarios del Modo IA están haciendo preguntas que tienen dos o tres veces la extensión de las consultas de búsqueda tradicionales”.

Google integra el modelo Gemini 2.5 para consultas complejas y multimodales en su buscador. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

La tecnología detrás del Modo IA se apoya en la técnica denominada query fan-out, que, en palabras de Stein, “descompone tu pregunta en subtemas y emite múltiples consultas de forma simultánea en tu nombre”. Este enfoque permite que el buscador profundice más en la web que una búsqueda convencional, facilitando el acceso a “contenido increíble, altamente relevante y alineado con tu pregunta”.

Modo IA de Google y el uso de la multimodalidad

La multimodalidad constituye otro de los avances centrales de esta herramienta. Stein explicó que el Modo IA “está diseñado para ser verdaderamente multimodal, por lo que puedes hacer preguntas de la manera que te resulte más natural, ya sea con texto, tu voz o incluso tu cámara”. Los usuarios pueden interactuar mediante el micrófono, tomar fotografías o subir imágenes para realizar sus consultas, aprovechando así las capacidades ampliadas del sistema.

El Modo IA facilita la expresión precisa de las necesidades de búsqueda y ofrece resultados en distintos formatos, con enlaces destacados para profundizar en la información.

El sistema query fan-out descompone preguntas en subtemas para ofrecer resultados más relevantes. (Google)

La visión general creada por IA ha demostrado que los usuarios exploran una mayor variedad de sitios web para resolver cuestiones complejas, y los clics generados desde estas páginas “son de mayor calidad para los sitios web, es decir, los usuarios tienden a pasar más tiempo en los sitios que visitan”.

¿El Modo IA de Google es confiable?

En cuanto a la fiabilidad, el Modo IA se apoya en los sistemas centrales de calidad y ranking de Google, incorporando “enfoques novedosos para mejorar la veracidad”.

Stein aclaró que “nuestro objetivo es mostrar una respuesta con IA siempre que sea posible, pero en los casos en que no tengamos un alto nivel de confianza, verás un conjunto de resultados de búsqueda web”. Entonces concluyó que “como ocurre con cualquier producto de IA en una etapa temprana, no siempre será perfecto, pero estamos comprometidos con la mejora continua”.