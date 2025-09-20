Tecno

El Modo IA de Google suma cinco idiomas y lleva la búsqueda inteligente a más regiones del mundo

La nueva actualización permite a usuarios de países como India, Japón y Brasil interactuar con la inteligencia artificial de Google en su lengua, mejorando la personalización y la relevancia de las respuestas

Santiago Neira

Google refuerza la experiencia global de búsqueda con Modo IA multilingüe e inteligencia artificial personalizada

El Modo IA de Google continúa su expansión internacional con la incorporación de cinco nuevos idiomas: hindi, indonesio, japonés, coreano y portugués brasileño. Esta actualización, anunciada hoy por la compañía, permite que usuarios de diferentes regiones accedan a la experiencia de búsqueda potenciada por inteligencia artificial en su propio idioma.

Según detalló Google, el objetivo es ofrecer una búsqueda verdaderamente global, superando el desafío de la traducción literal al proporcionar información localmente relevante.

Qué es el Modo IA de Google

El Modo IA emplea una versión personalizada de Gemini 2.5 en la Búsqueda, lo que habilita capacidades multimodales y de razonamiento avanzadas. Gracias a esta tecnología, el sistema es capaz de comprender las particularidades lingüísticas y culturales en cada idioma compatible.

Con la incorporación de hindi, indonesio, japonés, coreano y portugués brasileño, el Modo IA facilita consultas avanzadas y ofrece recomendaciones adaptadas al contexto local de cada usuario

Desde Google han resaltado que estos avances hacen que la búsqueda con inteligencia artificial resulte útil y pertinente para los usuarios de distintas partes del mundo.

De acuerdo con la información oficial, el Modo IA permite realizar consultas complejas en el idioma preferido del usuario, brindando respuestas generadas por IA, enlaces útiles y sugerencias basadas en el contexto personal de navegación. La expansión multilingüe representa un paso estratégico hacia el acceso inclusivo a la información.

Cómo funciona el Modo IA y sus principales características

La herramienta se distingue por su metodología de “distribución múltiple de consultas”. Este enfoque divide las preguntas del usuario en subtemas, las busca simultáneamente en distintas fuentes de datos y unifica los resultados para ofrecer respuestas claras.

Además, puede emplear el historial de actividad del usuario (como búsquedas previas y ubicaciones en Google Maps) a fin de personalizar las recomendaciones e interpretaciones de la búsqueda.

Google transforma el aprendizaje de idiomas con inteligencia artificial: nuevas funciones para practicar y traducir en tiempo real

Para activar el Modo IA, es necesario ingresar una consulta en www.google.com y seleccionar la opción “Modo IA” ubicada debajo de la barra de búsqueda. Alternativamente, los usuarios pueden acceder directamente a través de google.com/aimode.

Aunque el Modo IA aprovecha el historial de búsquedas para ofrecer respuestas adaptadas, se encuentra en una fase inicial de desarrollo y es posible que no siempre proporcione resultados perfectos. Recomienda verificar información importante acudiendo a diversas fuentes y utilizando los enlaces sugeridos para profundizar en cada tema.

Google Traductor y sus funcionalidades

En paralelo a la expansión del Modo IA en búsqueda, Google Traductor incorpora funciones diseñadas para el aprendizaje interactivo de idiomas, gracias a modelos de inteligencia artificial de última generación. No existe un “modo IA” específico dentro de Google Traductor, pero la integración de IA mejora herramientas como “Practicar” y la traducción de conversaciones en vivo.

La función “Practicar” utiliza IA para crear sesiones de aprendizaje individuales, adaptadas al nivel y a los objetivos del usuario. Permite practicar la comprensión y expresión oral mediante simulaciones y actividades personalizadas, mientras que la IA reconoce acentos y entonaciones para proporcionar una experiencia natural.

Inteligencia artificial en Google: nuevas herramientas para personalizar búsquedas y mejorar el aprendizaje de idiomas

Traducción en vivo y práctica de idiomas en tiempo real

Una de las funciones más destacadas es la traducción de conversaciones en vivo. Los usuarios pueden mantener diálogos que se transcriben y traducen a ambos idiomas de forma instantánea, incluyendo la reproducción de clips de audio.

Esta herramienta resulta ideal para situaciones reales donde la comunicación efectiva es necesaria y ofrece retroalimentación inmediata para favorecer el aprendizaje y la fluidez lingüística.

Tanto las sesiones de práctica como la traducción de conversaciones en vivo están integradas en la app de Google Traductor, donde el botón “Practicar” facilita el inicio del aprendizaje guiado. Actualmente, la función de práctica está disponible para quienes aprenden inglés desde español, francés o portugués, así como para angloparlantes que estudian español o francés.

Las mejoras introducidas por Google con el Modo IA y las nuevas capacidades del Traductor subrayan el avance en accesibilidad tecnológica y la búsqueda de una experiencia personalizable para millones de usuarios en todo el planeta. La empresa alienta a explorar estas funciones en su portal oficial, google.com/ai, mientras sigue ampliando el acceso global a los beneficios de la inteligencia artificial aplicada.

